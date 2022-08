Huntley s’attend à rebondir après 2021 en dessous de la moyenne – Shaw Local

HUNTLEY – Selon toute vraisemblance, aucune équipe de football de la région n’était plus heureuse de passer à partir de 2021 que Huntley.

Après des années de lutte avec les favoris habituels de la Fox Valley Conference Cary-Grove et Prairie Ridge pour la première place, les Red Raiders ont eu du mal à un dossier de 3-6 et ont raté les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2014.

“Je pense que l’année dernière est plus une anomalie sur le radar”, a déclaré l’entraîneur de Huntley, Mike Naymola. “Peut-être un réveil brutal dans un sens. En tant que programme, nous avons fait suffisamment de bonnes choses au cours des 10 dernières années pour comprendre que c’était plus un coup de chance qu’autre chose.

Naymola, entraîneur adjoint des Raiders pendant 10 saisons, prend la relève en tant qu’entraîneur-chef après le départ de Matt Zimolzak. Huntley a hâte de donner raison à son nouvel entraîneur et de revenir en séries éliminatoires.

[ Photos: Huntley football holds first practice ]

Les Red Raiders ont profité de leur field house lundi, premier jour des pratiques sportives d’automne pour les écoles de l’IHSA. Avec de fortes pluies et des orages dans la région, l’équipe s’est déplacée à l’intérieur vers un environnement plus sec et une atmosphère plus productive.

“C’était une année pendant laquelle nous ne comprenions pas précisément ce qui n’allait pas, mais nous savons que nous devons laisser cela dans le passé et passer à travers”, a déclaré le quart-arrière Sam Deligio. « Nous avons parcouru un long chemin depuis lors. Cela nous a aidés à devenir ce que nous sommes maintenant.

« Je vois une très bonne saison pour cette équipe. Nous nous sommes tellement améliorés depuis la saison dernière, il y a beaucoup de gars qui reviennent. Nous en avons tiré des leçons et nous continuons à grandir. Nous établissons vraiment une nouvelle culture pour 2023 avec ces seniors.

Huntley était une équipe défensive solide, accordant le deuxième moins de points du FVC (215) à Cary-Grove, qui en a accordé 121 en saison régulière. Mais l’offensive des Raiders avait ses problèmes. Huntley renvoie Deligio au poste de quart-arrière, se penchera sur les porteurs de ballon Haiden Janke et Zach Rios, ainsi que sur une variété de receveurs.

Les tacles Luke Griskey (6 pieds 5 pouces, 260 livres) et Eric Bower (6 pieds 6 pouces, 270 livres) mènent une ligne qui enthousiasme Naymola.

« Nous allons être quelque chose de spécial. De toute évidence, l’année dernière, passer de 3 à 6 a été l’une de nos pires années dans l’histoire du programme », a déclaré Griskey, qui s’est engagé auprès de l’Air Force Academy. « Cette année, je pense que nous serons vraiment bons. La culture de l’équipe a changé, en particulier avec “Naymo” comme nouvel entraîneur-chef. Il a tout changé.

Naymola, qui était un assistant offensif, a déclaré que le personnel voulait jouer plus vite en attaque.

“Offensivement, nous voulons qu’ils réfléchissent moins et jouent plus”, a déclaré Naymola. “En faisant cela, nous avons simplifié certaines choses au niveau de la formation, en essayant de placer les gens dans de meilleures positions où ils peuvent réussir pour nous. Nous voulons aller vite et viser les gens, les épuiser un peu et utiliser un peu le tempo à notre avantage.

Les Raiders estiment qu’un lien plus étroit à l’approche de la saison sera bénéfique.

“J’ai grandi en jouant avec ces gars toute ma vie, des Mustangs en première année, nous sommes si serrés, je pense que c’est un facteur de différence cette année, nous sommes si serrés en tant qu’équipe”, a déclaré le secondeur central Joey Arvidson. . “Le passé est dans le passé, une bonne tête de vapeur, nous sommes tous confiants.”

Arvidson, Dashaun Manning (qui passe d’arrière défensif à secondeur central) et le joueur de ligne défensive Ben Wiley reviennent pour diriger la défense.

Dashaun Manning de Huntley organise un exercice défensif lundi. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

“L’année dernière a été une année difficile”, a déclaré Manning. “J’ai l’impression que nous avons colmaté les trous que nous devions colmater. Cette année sera bien meilleure que l’année dernière. Nous sommes plus connectés. Nous avons eu un camp de liaison où nous avons affronté des équipes supérieures et cela nous a rapprochés.

Huntley s’est rendu à un camp 7 contre 7 cet été à Brownsburg, Indiana, où l’ancien entraîneur de Huntley, John Hart, est maintenant entraîneur. Les Raiders ont connu une compétition difficile, mais ont également passé du temps de qualité ensemble.

“Nous devons juste jouer les uns pour les autres”, a déclaré Deligio. “L’année dernière, c’était un peu différent. Cette année, nous nous aimons tellement, nous voulons nous battre les uns pour les autres. Les mecs à côté de nous, nous voulons nous battre pour eux, pas seulement pour nous-mêmes.