Huntley revient en lice un an seulement après avoir terminé décevant 3-6 – Shaw Local

HUNTLEY – La défaite de la semaine 3 contre Prairie Ridge s’est avérée être un moment charnière pour Huntley.

La solide défense des Red Raiders n’a pas pu résoudre l’attaque à triple option des Wolves. L’offensive de Huntley ne pouvait pas non plus générer beaucoup de production.

L’entraîneur-chef de première année de Huntley, Mike Naymola, s’est demandé comment les Raiders réagiraient à leur première adversité.

“Nous avons reçu un coup de poing dans la bouche contre PR”, a déclaré Naymola. «Nous avons vécu ce que cela fait de perdre dans le mauvais sens. Nous avons pu rebondir et gagner des matchs serrés.

«Nous avons été à toutes les extrémités du spectre, perdant, gagnant des matchs serrés, gagnant gros. Gagner des matchs, les gens ne pensaient pas du tout que nous y participerions, nous avons en quelque sorte surpris certaines personnes.

Depuis lors, Huntley a remporté quatre matchs consécutifs, dont une victoire de 37-20 sur Jacobs lors de la semaine 5, qui serait celle qui « surprenait certaines personnes » autour de la Fox Valley Conference. Les Raiders (6-1, 6-1 FVC) sont à deux victoires après avoir remporté une part du titre FVC, juste un an après qu’un résultat décevant de 3-6 ait mis fin à une course de six ans vers les séries éliminatoires de classe 8A.

“On s’y sent vraiment bien. Nous devons nous préparer de la bonne manière ou nous pourrions perdre n’importe quel match », a déclaré Naymola. « Si nous avons vu quoi que ce soit dans cette étrange Fox Valley, n’importe qui peut battre presque n’importe qui n’importe quel vendredi. Les gars ont vraiment travaillé dur.

Huntley affrontera Dundee-Crown (2-5, 2-5) à 19 h vendredi à Carpentersville, puis accueillera Crystal Lake South (5-2, 5-2) lors de la finale de la saison régulière la semaine prochaine. Les Raiders sont à égalité avec Prairie Ridge et Jacobs au sommet du FVC.

« À chaque match, nous avons progressé », a déclaré le secondeur Dashaun Manning. «Nous n’avons toujours pas l’impression, en tant qu’équipe, d’avoir atteint notre plein potentiel. Chaque jour, nous essayons de ne pas avoir de revers ou de mauvaises pratiques. Essayez de construire et de progresser chaque jour.

La défense des Raiders, qui a accordé 111 points au FVC, est l’une des principales raisons pour lesquelles ils sont à égalité pour la première place. Naymola aime la façon dont l’attaque s’est améliorée au cours des derniers matchs et a l’impression que le quart-arrière Sam Deligio et la ligne offensive ont fait de grands progrès.

Sam Deligio de Huntley lance une passe lors de l’ouverture de la saison contre Crystal Lake Central. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

“Nous avons également été très opportunistes”, a déclaré Naymola. « Cary-Grove a eu trois revirements sur lesquels nous pouvions capitaliser. Nous avons eu le punt block (retour pour un touché) contre Jacobs. Des choses comme ça se sont produites cette année qui ne se sont pas produites l’année dernière. Nous faisons nos propres pauses, les enfants se mettent en position de réussir.

Les joueurs et les entraîneurs ressentent une camaraderie plus étroite cette saison, ce qui pourrait en partie être le fruit d’un succès sur le terrain, mais qui était également très planifié. Le plaqueur offensif Eric Bower était l’un des 10 joueurs sélectionnés par les entraîneurs pour leur groupe de leadership.

“Ce groupe s’est réuni au cours de l’hiver, passant par différentes choses que nous voulions que notre équipe soit”, a déclaré Bower. « Cette équipe a vraiment adhéré à ce dont nous avons parlé. À Brownsburg, Indiana, au camp d’équipe, nous avions des réunions deux fois par jour et nous parlions. L’équipe s’est réunie et nous avons choisi ce que nous allions faire cette saison et l’équipe a vraiment adhéré à ce que nous avions dit.

« Ça a été une super expérience. Tout le monde pousse et tout le monde y adhère. Ils nous ont suivis juste derrière.

Sécurité James Lang, un autre membre de ce groupe, ressent une atmosphère rafraîchie cette saison.

“C’est incroyable. Nous n’avions pas le meilleur record et il semblait que tout le monde était un peu égoïste », a déclaré Lang. “Personne ne jouait l’un pour l’autre. Cette année, tout le monde joue ensemble.

“L’environnement de toute l’équipe est vraiment différent. Il semble que personne n’était sur la même page. Cette année tout le monde encourage tout le monde. Si quelqu’un se trompe, tout le monde le reprend au jeu suivant. Tout le monde s’entend. »

Huntley est passé du simple désir de rebondir et de faire les séries éliminatoires à jouer pour une part du championnat FVC et à obtenir un match à domicile en séries éliminatoires au premier tour.

“Notre intensité, notre amour les uns pour les autres, est beaucoup plus élevée”, a déclaré Manning. “Nos normes que nous tenons les uns sur les autres sont bien meilleures que l’année dernière. Nous nous tenons mutuellement plus responsables.

Les Raiders ont monté le porteur de ballon Haiden Janke, qui est sixième dans la zone avec 878 verges au sol, et leur défense acharnée est revenue à la proéminence du FVC.

“Nous jouons un football complémentaire et jouons les uns pour les autres”, a déclaré Naymola. «Il n’y a jamais un moment où ils se rabaissent. Ils se draguent plus qu’autre chose. Le changement de culture a été agréable et il a tout à voir avec le groupe de 10 ou 12 leaders que nous avons, en quelque sorte établissant la norme.