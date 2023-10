Huntley remporte une part du titre de football masculin FVC : résumé sportif du Northwest Herald du mardi 10 octobre

FOOTBALL GARÇONS

Huntley 4, Burlington Centre 0 : À Huntley, les Red Raiders ont inscrit deux buts d’Hudson Nielsen en première mi-temps et ont battu les Rockets pour remporter une part du titre de la Fox Valley Conference mardi.

Huntley (14-5-1, 8-1 FVC) partage le championnat avec Crystal Lake South, qui a battu Jacobs 2-0 mardi.

Nielsen a marqué deux buts sans aide en première mi-temps et a aidé sur le but de Tyler Roberts en seconde période. Kyle Paler a marqué l’autre but des Raiders.

Jack Bakey a réalisé trois arrêts devant le but pour réaliser le blanchissage.

Dundee-Crown 2, Cary-Grove 1 : À Cary, Miguel Rondon et Gabriel Herrera ont marqué alors que les Chargers (12-7-1, 4-5) battaient les Trojans dans leur match FVC.

Ayden Hernández a contribué au but de Rondon en première mi-temps. Herrera a marqué en seconde période. Manuel Hernandez a réalisé quatre arrêts en première mi-temps pour DD, Braeden Hayes en a réalisé deux en seconde période.

McHenry 2, Prairie Ridge 1 : À McHenry, Nate Caruso et Aiden Fischer ont marqué pour les Warriors (11-11-2, 3-6) lors de leur victoire du FVC contre les Wolves.

Marko Stojich a aidé sur le but de Caruso, Braeden Juergensen a aidé sur le but de Fischer.

Le gardien de McHenry, Lee McClellan, a réalisé cinq arrêts.

Crystal Lake Central 3, Hampshire 2 : Nathan Gray, Mason McIntyre et Owen Kaiser ont marqué des buts pour les Tigers lors de leur victoire du FVC contre les Whip-Purs.

Vicente Romero et Isaac Hernandez ont obtenu des passes décisives pour Central. Chase Lemke et Anthony Bellino ont réalisé deux arrêts chacun dans le but des Tigers.

Marengo 2, Byron 1 : Lors de la classe 1A Marengo Regional, Jacob McCarthy et Aaron Ibarra ont marqué pour les Indiens, têtes de série n°7, lors de leur victoire contre les Tigres n°6.

McCarthy a aidé sur le but d’Ibarra. Les Indiens affronteront le numéro 2, Stillman Valley, vendredi à 16 heures, dans un match de demi-finale.

VOLLEY-BALL FILLES

Prairie Ridge 2, Dundee-Crown 1 : À Crystal Lake, Mackenzie Schmidt a réussi 11 attaques décisives et trois blocs alors que les Wolves (15-12, 10-5) ont battu les Chargers (7-14, 4-11) 23-25, 25-19, 25-21 dans leur FVC. correspondre.

Grace Jansen a récolté 29 passes décisives et sept récupérations pour Prairie Ridge. Maizy Agnello et Ashley Steifer ont chacune ajouté 10 attaques décisives, et Julia Reina a obtenu six passes décisives et sept récupérations.

Crystal Lake Central 2, McHenry 0 : À McHenry, Mykaela Wallen a réussi cinq attaques décisives, quatre as et trois blocs alors que les Tigers (20-12, 9-6) ont battu les Warriors (18-13, 6-9) 25-15, 25-22 dans leur match FVC.

Marissa Stavropoulos a contribué avec 14 passes décisives pour les Tigres. Siena Smiejek a réussi trois attaques décisives, trois blocs et huit récupérations, Mia Ginter a réussi 11 récupérations et Anna Starr a ajouté cinq attaques décisives.

Jacobs 2, Burlington Centre 1 : À Algonquin, Ashli ​​Bonds a réussi 13 attaques décisives et deux blocs alors que les Rockets (14-12, 6-9) se sont inclinés face aux Golden Eagles (12-11, 8-7) dans leur match FVC 25-13, 14-25, 26. -24.

Tea Cetina a récolté 15 passes décisives et 10 récupérations, Leah Freesemann a ajouté sept attaques décisives et 10 récupérations et Tiernan Naus a récolté six passes décisives et huit récupérations. Ashley Arceo a réalisé cinq attaques décisives, cinq récupérations et quatre passes décisives.

Johnsburg 2, subvention 0 : À Fox Lake, Delaney Stern a récolté 18 passes décisives, 15 récupérations et trois as alors que les Skyhawks (16-14) ont battu les Bulldogs 25-15, 25-22 dans leur match hors conférence.

Lila Duck a réussi huit attaques décisives et huit récupérations, et Ivy Garcia a ajouté six attaques décisives et trois blocs.

le résultat de lundi

Richmond-Burton 2, Wauconda 0 : À Wauconda, Elissa Furlan compte 10 attaques décisives, 10 récupérations et trois as alors que les Rockets (22-5) ont battu les Bulldogs 25-16, 25-17 dans un match hors conférence.

Dani Hopp a réalisé 12 attaques décisives et Alex Hopp a obtenu 22 passes décisives pour les Rockets. Bri Maldonado a ajouté trois as et Zoe Freund a réussi trois attaques décisives.