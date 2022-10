Huntley QB Sam Deligio – Section locale de Shaw

Le quart-arrière de Huntley, Sam Deligio, a remporté un gros succès lors de la semaine 9 pour les Red Raiders avec un record en carrière de 204 verges au sol et deux touchés en seconde période.

La performance de Deligio a aidé Huntley à battre Crystal Lake South 27-19 et à prendre une part du championnat de la Fox Valley Conference avec Jacobs et Prairie Ridge, tous à 8-1.

La mère de Deligio, Terri, est décédée quelques jours avant le match après un long combat contre un cancer du cerveau. Les coéquipiers de Deligio l’ont soutenu tout au long de la semaine, et il a rendu la pareille avec son gros match vendredi.

Deligio a été élu MVP de l’équipe Friday Night Drive de la semaine, avec un record de 774 votes. Il est le premier joueur de Huntley à recevoir cet honneur. L’équipe de la semaine est parrainée par Avocats en dommages corporels SGKR.

Deligio a répondu à quelques questions de l’écrivain sportif du Northwest Herald, Joe Stevenson, sur son grand match.

Le quart-arrière de Huntley, Sam Deligio, attend sur la touche alors que la défense des Red Raider se met au travail contre Crystal Lake South au cours de la semaine 9. (Patrick Künzer)

Que retiendrez-vous le plus de ce jeu ?

Deligio : La chose dont je me souviendrai le plus de ce match, c’est que dès que j’ai marqué mon premier touché, j’ai pointé le ciel. Après cela, mes coéquipiers m’ont tous entouré et m’ont montré de l’amour, me disant que ma mère regardait et qu’elle l’a vu. C’était spécial pour nous.

Quel est le souvenir préféré de votre maman ?

Deligio : Je me souviendrai toujours de la capacité de ma mère à apporter un sourire dans n’importe quelle pièce. Chaque fois que j’étais avec elle, elle souriait toujours. Je n’oublierai jamais ça d’elle.

Qui est un coéquipier que vous admirez vraiment ?

Deligio : J’admire beaucoup Charles Condon. Charlie est un deuxième dans notre équipe de football. Il a été en éclaireur défensif cette année, et même s’il est plus petit que nos joueurs de ligne offensive, il fait toujours de son mieux. Il s’efforce de donner à notre attaque un super look chaque semaine. Cela me pousse à aller beaucoup plus fort à l’entraînement.

Quelle est ta classe préférée?

Deligio : J’aime beaucoup la zoologie. Mon professeur, Mme Wyman, est un professeur formidable. J’ai aussi un tas de coéquipiers dans cette classe, et c’est tout simplement génial.

Si vous pouviez célébrer les touchés au lycée comme la NFL, quelle chorégraphieriez-vous avec vos coéquipiers ?

Deligio : Je suis le genre de gars qui essaie d’agir comme si j’y étais déjà allé. Vous savez, faites demi-tour, donnez le ballon à l’arbitre et faites un high-five à mes coéquipiers. Mais si je pouvais célébrer, j’aimerais vraiment faire une célébration saute-mouton avec mes coéquipiers. Je pense que ce serait hilarant.

Quelle est la personne la plus célèbre avec laquelle vous avez pris une photo ?

Deligio : En fait, j’ai eu la chance de rencontrer Marcus Mariota en février. Nous avons pu parler pendant 10 minutes et avons obtenu une photo et un autographe. C’était une expérience cool.

Si vous pouviez avoir un sandwich nommé en votre honneur, qu’y aurait-il dessus et comment l’appelleriez-vous ?

Deligio : Ce serait un jambon-fromage avec de la mayonnaise, et ce serait la manière de Mike de Jersey Mike’s. Je l’appellerais le Sammy D.

Quel est votre mouvement de danse préféré ?

Deligio : Probablement le Dougie. Mes coéquipiers plaisantent toujours avec moi et me disent de le faire.

Quel est votre animal sauvage préféré ?

Deligio : Je dirais un pingouin, parce que je trouve qu’ils ont l’air cool, et vivre en Antarctique est impressionnant.

Quels sont les trois films de football que vous pouvez regarder encore et encore ?

Deligio : “Rudy”, “The Blind Side” et “The Longest Yard”. J’aime vraiment les trois films.