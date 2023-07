Huntley obtiendra une gare Metra dans le cadre d’un nouveau projet de service ferroviaire – Shaw Local

Un arrêt à la gare de Huntley se concrétisera enfin après l’annonce du rétablissement du service ferroviaire passagers Metra entre Chicago et Rockford.

Le projet de 275 millions de dollars provient du programme d’immobilisations Rebuild Illinois adopté par le gouverneur JB Pritzker, qui a été officiellement annoncé jeudi.

Les discussions sur Huntley pour obtenir une gare se déroulent depuis des années, comme l’a rapporté le Northwest Herald dans le passé. Actuellement, les options de gare les plus proches de Huntley se trouvent à Crystal Lake et à l’arrêt Big Timber à Elgin.

Le président de Huntley Village, Tim Hoeft, a déclaré dans un e-mail au Northwest Herald que le village se préparait pour sa propre gare depuis 2014. Huntley a déjà acheté un terrain et réalisé des «projets d’infrastructure de plusieurs millions de dollars» dans le centre-ville en prévision de la gare, dit-il.

« Nous attendons avec impatience des informations supplémentaires de l’État afin de pouvoir impliquer activement nos citoyens et nos partenaires communautaires dans les détails », a déclaré Hoeft.

Le Train de Chicago à Rockford prévoit un calendrier d’achèvement de la conception finale en 2024 ou 2025, la construction se déroulera de 2025 à 2027 et les trains commenceront à utiliser le rail d’ici la fin de 2027. Le projet est une collaboration entre le ministère des Transports de l’Illinois, Metra et Union Pacific.

Un autre arrêt de gare à Belvidere est également prévu.

Le train de passagers prévoit d’effectuer deux allers-retours quotidiens qui prendront un peu moins de deux heures à une vitesse de 79 mph. La structure tarifaire, les horaires et les lieux d’embarquement restent à déterminer.

Il n’y a pas eu de service ferroviaire direct entre Rockford et Chicago depuis 1981.

Rebuild Illinois est un projet de 33,2 milliards de dollars adopté en 2019 par le gouverneur Pritzker. Il restaurera les systèmes de transport dans tout l’État sur une période de six ans. Plus d’un milliard de dollars sont consacrés à l’expansion et à l’amélioration des réseaux ferroviaires.

« Avec ce nouveau service, nous connectons plus de communautés et créons de plus grandes opportunités pour les personnes à travers la région de la ligne d’état », a déclaré le gouverneur Pritzker. «Des centaines d’emplois de construction et d’ingénierie créés par nos améliorations ferroviaires prévues à la croissance économique accrue qui accompagne une connectivité accrue, jusqu’à la réduction durable de la pollution et de la congestion du trafic qui découlera d’alternatives ferroviaires plus efficaces à la conduite , le nouveau service Rockford Intercity Passenger Rail aura des impacts positifs qui renforceront le nord de l’Illinois pour les années à venir.