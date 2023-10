Huntley estime que la décision retardée en deux points vaut la peine d’attendre – Shaw Local

CARY – Le receveur de Huntley, Jake Witt, était convaincu qu’il avait étiré le ballon juste à l’intérieur du pylône et que les Red Raiders avaient battu Cary-Grove avec une conversion de deux points.

Mais dans une finale frénétique, Witt et les Raiders ont dû attendre quelques instants pour recevoir confirmation.

Initialement, un responsable a jugé que la conversion n’était pas bonne. L’officiel le plus proche du jeu avait été éliminé par Witt et le demi défensif CG PJ Weaver alors que les trois tombaient ensemble en dehors des limites.

[Photos: Huntley vs. Cary-Grove]

Finalement, l’équipage a jugé que c’était bon et la ligne de touche de Huntley a éclaté pour célébrer une victoire 29-28 de la Fox Valley Conference samedi après-midi à Al Bohrer Field.

Huntley, l’équipe n°8 dans le sondage Associated Press Class 8A, s’est remise d’un déficit de deux touchés au quatrième quart pour une victoire folle contre les Trojans, classés n°6 dans la classe 6A.

« C’était une fin tellement excitante », a déclaré l’entraîneur des Red Raiders, Mike Naymola. « Je suis tellement fier de la résilience de nos gars et, d’une certaine manière, on se sent presque mal pour l’autre équipe, mais ils ont eu leur part de succès contre nous. C’est bien d’en avoir un sur leur terrain.

Le quart-arrière de Huntley, Braylon Bower, a lancé une frappe de 10 verges à Witt sur le troisième et le but du 10 alors que le temps réglementaire s’écoulait. Les Raiders (6-1, 6-1 FVC) ont choisi de viser la victoire et non la prolongation avec un point supplémentaire botté.

« Nous avons décidé au début du quatrième quart-temps que si nous nous trouvions dans une situation… que nous allions viser la victoire », a déclaré Naymola. « Nous sommes sur la route, à ce stade de la saison, nous avons des choses à jouer, mais nous voulons donner l’opportunité à nos enfants. »

Cam Mueller de Huntley et Gavin Henriques de Cary-Grove plaident pour le résultat souhaité d’une conversion en deux points samedi à Cary. (Grégory Shaver/Gregory Shaver)

Witt a déclaré que l’appel concernait une route de fouet, dans laquelle il a simulé une inclinaison vers la ligne de touche. Bower a délivré un ballon parfait et Witt, aux prises avec Weaver, a réussi à atteindre le ballon au-delà de la ligne de but.

« J’étais frustré qu’ils l’aient annoncé au début parce que je savais que j’étais partant », a déclaré Witt. «J’étais tellement heureux (après la conférence des officiels). Au moins, ils nous ont donné une chance, puis (l’arbitre) est sorti et a marqué deux points. Fou. »

Les Troyens (5-2, 5-2) ont vu le premier appel et ont commencé à célébrer ce qu’ils pensaient être une victoire difficile à domicile.

« Nous avons vu un officiel dire : « Pas bon », a déclaré l’entraîneur de CG, Brad Seaburg. « C’est pourquoi vous avez vu la réaction de nos enfants et de nos entraîneurs. Puis, après discussion, ils ont semblé changer d’avis. Nous avons fait trop d’erreurs pour obtenir dans une situation où le jeu se résumait à un seul jeu.

« C’est une décision difficile, les officiels l’ont fait, il faut passer à autre chose et se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les fonctionnaires appellent, mais nous pouvons contrôler les autres choses. C’est ce que j’ai dit aux enfants. Nous sommes tous déçus. Les enfants sont émotifs parce qu’ils veulent gagner autant que n’importe qui. C’était le message adressé aux enfants.

CG essayait de mettre le match de côté avec son dernier drive et s’est déplacé vers le Huntley 47, mais un mouvement illégal a fait reculer les Trojans de cinq mètres et le quart-arrière Peyton Seaburg a été limogé par Ben Wean des Raiders aux deuxième et septième, ce qui en a fait troisième et 15.

CG a ensuite lancé le quatrième essai, donnant à Huntley le ballon tout seul 23 avec 3:22 à jouer.

Les Raiders sont passés aux 24 de C-G et ont fait face aux quatrième et 10 lorsque Bower a frappé Witt sur 14 verges. Après deux échecs, Bower a frappé Witt pour le touché.

Football FVC : Huntley 29, Cary-Grove 28, finale. Huntley marque ici lors du dernier jeu réglementaire, Braylon Bower contre Jake Witt. Les Red Raiders en ont marqué deux pour la victoire. pic.twitter.com/zMNWOtC7zd –Joe Stevenson (@nwh_JoePrepZone) 7 octobre 2023

« Witt et Braylon travaillent ensemble depuis quelques années maintenant », a déclaré Naymola. « En tant que senior, c’est notre personne de référence. Il a prolongé le jeu pour nous et il est récompensé en réalisant ce jeu. »

Les émotions de Bower ont radicalement changé après le jeu de conversion et la conférence des officiels qui a suivi.

« Je n’ai pas compris en quoi ce n’était pas bon, le pylône a heurté », a déclaré Bower. « Je pleurais, puis ils appellent (c’est bien) et je pleure des larmes de joie et c’est une pile de chiens. »

Bower a terminé 22 sur 30 pour 179 verges et le receveur large Omare Segarra a capté 10 balles pour 110 verges. Le demi offensif Haiden Janke a porté 31 fois pour 169 verges et trois touchés.

L’arrière latéral du CG Logan Abrams a couru 13 fois pour 136 verges et un score et le porteur de ballon Andrew Prio a porté cinq fois pour 82 verges et deux touchés.

Huntley a réalisé 77 jeux offensifs contre 30 pour CG et avait un avantage de 23-10 dans les premiers essais, mais il avait encore besoin du jeu final pour la victoire.

« C’est notre meilleur match jusqu’à présent, à cause de la compétition, bien sûr », a déclaré Bower. « Cela nous a donné un très bon test pour nous dire quel genre d’équipe nous sommes. Je sais que nous n’arrêterons pas de nous battre jusqu’à ce que le tableau d’affichage indique 0h00. C’était comme un match de séries éliminatoires.

Huntley 29, Cary-Grove 28

Huntley 7 0 7 15 – 29

Cary Grove 0 14 14 0 – 28

Premier quart

H – Janke 1 run (coup de pied de Sargent), 3:25.

Deuxième quartier

Course CG – Seaburg 18 (coup de pied d’Apgar), 11:03.

Course CG – Prio 13 (coup de pied d’Apgar), 0:24.

Troisième quart

H – Janke 3 run (coup de pied de Sargent), 7:54.

Course CG – Prio 57 (coup de pied d’Apgar), 7:39.

Course CG – Abrams 9 (coup de pied d’Apgar), 11,8.

Quatrième trimestre

H – Janke 1 run (coup de pied de Sargent), 6:58.

H – Witt 10 passe de Bower (Witt passe de Bower), 0:00.

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

SE PRÉCÉDER–Huntley : Janke 30-169, Bower 21-78, Walker 4-5. Totaux : 55-252. Cary-Grove : Abrams 13-136, Prio 5-82, Seaburg 11-49, Boone 1-3. Totaux : 30-270.

QUI PASSE-Huntley : Bower 22-30-0-179. Cary Grove : Aucun.

RÉCEPTION–Huntley : Segarre 10-110, Witt 6-54, Walker 4-14, Garifo 1-2, Janke 1-moins 2. Cary-Grove : Aucun.

PARC TOTAL DES ÉQUIPES–Huntley 381, Cary-Grove 252.