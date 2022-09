Huntley donne à Jacobs la 1ère défaite de la saison dans l’action FVC – Shaw Local

HUNTLEY – Huntley est entré vendredi dans le match de la Fox Valley Conference contre Jacobs, invaincu, l’équipe classée n ° 3 dans le sondage de l’Associated Press Class 7A, avec quelque chose à prouver.

“Toute la semaine, nous avons dit que nous n’avions rien à perdre mais nous avons tout à prouver”, a déclaré le quart-arrière des Red Raiders Sam Deligio, qui a été transféré de Jacobs après sa deuxième année. «Nous avons vraiment déclaré quelque chose de grand. Ça fait du bien pour moi, et ça fait du bien à mon équipe. Nous attendions cette semaine avec impatience toute la saison et nous l’avons fait. Ça fait du bien.”

Les Red Raiders ont marqué lors de leur premier jeu de mêlée vendredi soir et n’ont jamais été à la traîne des Golden Eagles, battant Jacobs 37-20 pour se hisser à la première place du FVC.

Après que la défense de Huntley se soit montrée solide et ait forcé un revirement sur les downs sur la première possession de Jacobs, il n’a fallu qu’un jeu pour que les Raiders s’inscrivent au tableau de bord.

Deligio (8 passes sur 11 pour 108 verges, 33 verges au sol) a simulé un transfert lors du premier jeu et a trouvé un grand ouvert Jake Witt (3 attrapés, 76 verges) pour 59 verges au milieu du terrain pour donner aux Raiders une avance de 7-0 avec 5:29 à faire au premier quart.

“Nous savions qu’ils étaient très agressifs en course, alors nous avons simplement utilisé cela à notre avantage”, a déclaré Deligio. « Nous les avons fait mordre, et ça a marché. C’était super. Cela ressemblait à l’été 7 contre 7, c’est ce que je pensais de cette pièce.

Après un placement sur sa prochaine possession, Huntley (4-1, 4-1 FVC) a obtenu des points rapides sur les unités spéciales, grâce à un botté de dégagement bloqué par Zack Garifo, qui a ramassé le ballon et a parcouru 48 verges pour le touché et un 17-0 avance.

La défense de Huntley a également obtenu de gros matchs de Dashaun Manning, qui a eu un sac, et de Zach Rysavy, qui a eu une interception au quatrième quart. Les Raiders ont également récupéré un coup de pied en jeu dans le match.

L’entraîneur de Huntley, Mike Naymola, a estimé que la victoire de vendredi était une grande déclaration pour son programme.

“En ce moment, c’est la plus grande victoire de l’année”, a déclaré Naymola. “Jacobs est juste une équipe formidable et ils vous donnent tellement de soucis. J’étais tellement content de l’effort défensif. Nous avons commencé à jouer l’un pour l’autre, une marque de football très disciplinée. Nous avons pris des photos quand nous en avions besoin. Je suis si fier des gars et je suis si heureux pour la communauté.

« Nous avions besoin de celui-ci. Les gens ne croyaient pas vraiment si Huntley allait être un jeu d’enfant ou si Huntley allait être de retour. Je ne dis pas que nous sommes officiellement de retour, mais nous y arrivons.

Les Raiders ont obtenu de grosses performances au sol de Haiden Janke (31 tentatives, 145 verges) et Connor Ardell (4 tentatives, 70 verges). Janke et Ardell ont tous deux marqué dans la victoire, tandis que Deligio a également ajouté un score au sol.

Jacobs (4-1, 4-1 FVC) était mené par Antonio Brown, qui a couru 20 fois pour 226 verges et trois touchés. Il a marqué de 76, 6 et 1 mètres. Le quart-arrière Max Benner a réussi 7 passes sur 14 pour 112 verges et une interception, Paulie Rudolph a couru pour 52 verges et Grant Stec a réussi quatre attrapés pour 74 verges.

L’entraîneur de Jacobs, Brian Zimmerman, a estimé que son équipe avait commis trop d’erreurs et de pénalités inhabituelles.

“Ils sont sortis et nous ont attaqués”, a déclaré Zimmerman. «Nos enfants étaient nonchalants aujourd’hui, nous avons laissé de gros jeux nous arriver dans des équipes spéciales qui nous ont complètement tués. [Huntley] a fait du bon travail défensivement devant avec nos gars.

“En fin de compte, nous devons être meilleurs et nous devons nettoyer les trois phases du match. Leur bouchon [Janke] fait un excellent travail. Il nous a couru dessus et nous n’étions pas préparés. Cela commence par moi. Nous n’étions pas prêts à partir.

Huntley 37, Jacobs 20

Jacobs 0 7 7 6 – 20

Huntly 7 10 7 13 – 37

Premier quart

H–Ja. Witt 59 passe de Deligio (coup de Wojtas), 5:29

Deuxième quartier

H–Wojtas 21 but sur le terrain, 9:52

H–Garifo 48 retour de botté bloqué (coup de Wojtas), 4:45

J – Brown 76 run (coup de pied de Zacarias), 4:26

Troisième quart

J – Brown 6 run (coup de pied de Zacarias), 5:30

H – Ardell 6 run (coup de pied de Wojtas), 1:22

Quatrième trimestre

H – Deligio 5 run (coup de pied de Wojtas), 8:09

H – Janke 11 run (échec de la course), 6:50

J–Brown 1 course (passe ratée), 5:66

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

PRÉCÉDENT–Jacobs : Brown 20-226, Rudolph 11-52, Scrivani 4-5, Équipe 2-moins 7. Totaux : 37-276. Huntley : Janke 31-145, Deligio 10-33, Rios 7-33, Ardell 4-70, Walker 1-4. Totaux : 53-285.

QUI PASSE-Jacobs : Benner 7-14-1-112. Huntley : Deligio 8-11-0-108.

RÉCEPTION–Jacobs : Stec 4-74, Rudolph 2-35, True 1-3. Huntley : Ja. Witt 3-76, Segarra 2-15, Jo. Witt 2-9, Mikutis 1-8.

VERGES TOTAL : Jacobs 388, Huntley 393.