Huntley dit au revoir à quatre responsables du village, partant après les élections d’avril – Shaw Local

Après 73 ans de service combinés, le village de Huntley a dit au revoir à trois administrateurs et à son greffier, laissant la place à quelques nouveaux élus pour occuper leurs sièges.

Lors de la réunion du conseil d’administration du village jeudi, en plus d’accueillir ses nouveaux membres, les responsables et le personnel se sont relayés pour partager des souvenirs et dire au revoir et merci.

La greffière du village Rita McMahon, la plus ancienne de ceux qui partent, a été nommée pour la première fois trésorière du village en 1988, selon les documents du village. Elle a été nommée greffière adjointe en 2003, et six mois plus tard a pris la relève comme greffière du village en 2004. Elle occupe ce poste depuis plus de 19 ans.

« [She’s] un professionnel accompli », a déclaré la fiduciaire Ronda Goldman à propos de McMahon. «Gentil, humble, toujours là pour soutenir. Ces câlins signifiaient beaucoup pour moi ces 10 dernières années.

Elle a exécuté environ 3 000 ordonnances et résolutions et prêté serment 158 ​​fois, selon une présentation du village.

Au conseil d’administration, les administrateurs Niko Kanakaris, Harry Leopold et Curt Kittel partent tous après avoir chacun choisi de ne pas se présenter pour un autre mandat.

Le membre actuel le plus ancien du conseil d’administration du village, Léopold, s’est joint pour la première fois en 2003, et pendant cette période, il a assisté à 736 réunions et approuvé 2 835 articles de village, selon la présentation.

« Vous avez toujours eu à l’esprit le meilleur intérêt du conseil du village », a déclaré le président du village, Timothy Hoeft, à propos de Leopold.

Kanakaris a rejoint le conseil d’administration pour la première fois en 2007 et, au cours de cette période, a assisté à 566 réunions et approuvé 2 318 points à l’ordre du jour, selon la présentation.

Depuis qu’ils siègent tous les deux au conseil d’administration, le village a passé un certain nombre d’accords de développement, notamment l’élargissement de la route 47 en 2010, un projet de 23 millions de dollars, selon le matériel du village.

Le nouveau conseil d’administration de Huntley, le 11 mai 2023, se compose des administrateurs (rangée du haut de gauche à droite) Ronda Goldman, John Piwko, Mary Holzkopf et Vito Benigno, (rangée du bas de gauche à droite) JR Westberg, président du village Timothy Hoeft et Administrateur Ric Zydorowicz. (Fourni par le Village de Huntley)

« Je suis tellement triste que vous partiez », a déclaré l’administratrice Mary Holzkopf à propos de Kanakaris. « Tu m’as tellement appris en deux ans. … Je t’apprécie tellement.

Kittel a siégé pendant deux ans au conseil d’administration après avoir été nommé pour terminer le mandat d’administrateur de Hoeft une fois qu’il a été élu président du village.

Kittel a siégé au conseil d’administration pendant une période qui l’a vu aller de l’avant avec de nombreux accords de développement dans son couloir du centre-ville, ainsi que dans le couloir de la route 47 et de l’autoroute 90.

« C’est fantastique de vous avoir vu grandir au cours des deux dernières années », a déclaré l’administrateur JR Westberg à propos de Kittel.

Kanakaris, Leopold et McMahon ont servi pendant une période qui a vu Huntley croître considérablement, faisant plus que doubler sa population de 12 270 en 2003 à plus de 28 000 en 2023, selon la présentation du village.

Les administrateurs John Piwko, Ric Zydorowicz et Vito Benigno, qui se sont présentés sans contestation aux élections d’avril, se sont joints au conseil d’administration. Le groupe a déclaré aimer la direction que prend le village et espère contribuer à la poursuite de la croissance résidentielle et commerciale.