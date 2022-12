Huntley augmentera la taxe foncière, mais choisit de ne pas prendre l’inflation – Shaw Local

Le conseil du village de Huntley envisage une taxe foncière qui, si elle est approuvée ce mois-ci, augmenterait le montant des taxes foncières perçues, mais réduirait le taux d’imposition du village.

Lors de l’examen de son prélèvement, le village peut choisir de percevoir des impôts fonciers à la fois sur l’inflation de l’année écoulée et sur les nouvelles constructions ajoutées aux rôles d’imposition.

Si le village choisit d’aller de l’avant avec le choix fait en novembre, Huntley récolterait simplement une nouvelle croissance et renoncerait à l’inflation. La décision, comparée à deux autres options, a été unanime et approuvée sans trop de discussions.

Les administrateurs qui ont fait des commentaires ont déclaré que l’objectif était de maintenir le prélèvement aussi plat que possible tout en capturant une partie des dollars disponibles.

“Ce sont des moments difficiles pour les gens, et nous sommes dans une forme décente”, a déclaré la fiduciaire Ronda Goldman.

L’option, si elle est approuvée, augmentera le prélèvement total d’environ 3,1%, jusqu’à 5,1 millions de dollars par rapport aux 4,98 millions de dollars de l’année dernière, selon les documents du village. L’augmentation s’élève à environ 156 000 $.

S’il est approuvé plus tard dans le mois, le prélèvement fiscal sera versé au bureau du greffier du comté de McHenry, qui calculera le montant que le village est autorisé à percevoir.

Les deux autres options envisagées par le village lors de sa réunion du 10 novembre étaient une augmentation uniquement pour répondre aux exigences de la pension de la police, ce qui aurait augmenté le prélèvement d’environ 2,4 % et réduit la facture fiscale des résidents de 3 $ pour une maison de 300 000 $.

L’autre option, qui aurait été la plus forte augmentation, aurait augmenté le prélèvement de plus de 10 % et aurait potentiellement ajouté 35 $ à la facture d’impôt des résidents pour une maison de 300 000 $, indique le matériel du village.

Cette dernière option aurait ajouté plus de 500 000 $ à la redevance et déclenché la nécessité d’une audience publique. Les municipalités non autonomes de l’Illinois sont liées à un plafond d’impôt foncier qui leur permet d’augmenter les impôts chaque année de moins de 5% sans audience publique ni avis dans le journal, mais tout ce qui dépasse ce montant nécessite les deux.

Le prélèvement fiscal devrait être approuvé plus tard ce mois-ci. Le village est tenu de déposer son nouveau prélèvement auprès du greffier du comté avant le 27 décembre, indique le matériel du village.