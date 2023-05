Huntley approuve une nouvelle politique de stationnement au centre-ville – Shaw Local

Quelques semaines seulement après en avoir discuté à l’origine, Huntley a approuvé une nouvelle politique de stationnement pour son corridor du centre-ville, qui intervient juste au moment où le village s’apprête à ouvrir plusieurs nouveaux bâtiments dans la région.

La politique approuvée jeudi est identique à celle dont le conseil du village a discuté fin avril et, en raison de l’absence de nouvelles informations, n’a pas vu beaucoup de commentaires de la part des administrateurs.

La politique couvre environ 20 zones différentes du centre-ville, avec plus de 560 places de stationnement au total, dont environ 200 places de nuit pour les résidents vivant dans le corridor.

Parmi ce parking, 58 places seront réservées au stationnement de deux heures pendant la journée et une douzaine dédiées au stationnement de 15 minutes dans toute la zone, selon le matériel du village.

Plus de 100 places seront dédiées au stationnement de débordement et événementiel, et 188 places seront réservées aux employés et clients du centre-ville qui ont besoin de plus de deux heures, selon le matériel du village.

Une partie de la nouvelle carte de stationnement que Huntley met en œuvre dans son corridor du centre-ville. Le village a approuvé une nouvelle politique pour son stationnement lors de sa réunion du jeudi 25 mai 2023. (Photo fournie par le village de Huntley)

La discussion initiale d’avril a été reprise par le conseil précédent. Depuis, trois nouveaux membres ont rejoint ses rangs suite aux élections d’avril.

Certains commentaires d’anciens membres du conseil d’administration, tels que les administrateurs Harry Leopold et Niko Kanakaris, ont déclaré qu’ils n’étaient pas de grands fans de la proposition, mais pensaient que cela valait la peine d’essayer.

Aucun des administrateurs jeudi – y compris les nouveaux membres du conseil d’administration – n’a donné d’autres réflexions sur la proposition.

Le personnel de la ville a également déclaré en avril que si la politique ne fonctionnait pas, elle pourrait être modifiée. Cependant, malgré les inquiétudes que cela pourrait conduire à plus de billets, le directeur municipal Dave Johnson a déclaré que ce n’était pas l’intention de la politique.

Au lieu de cela, la discussion était nécessaire car le village, grâce à un certain nombre de nouveaux développements, devrait doubler le nombre total de stationnements au centre-ville, a déclaré Johnson. Il s’agit également de promouvoir les entreprises.

L’administratrice Ronda Goldman était le seul membre du conseil d’administration à s’inquiéter du plan en avril, car elle estimait que certaines places devraient permettre des temps de stationnement plus longs. Bien que ces changements n’aient pas été apportés, elle a voté pour jeudi.

Goldman a déclaré vendredi qu’elle avait décidé « d’attendre et de voir » si la politique atténuait les problèmes de stationnement au centre-ville. Elle a déclaré que les prochains concerts d’été devraient servir de test décisif.

Huntley étant sur le point d’ouvrir quelques entreprises et lieux résidentiels différents dans son centre-ville cet été, y compris les appartements Cornell au 11117 S. Church St., l’ancienne caserne de pompiers qui a été convertie en appartements et en restaurant, il a fallu sur le poids du développement du stationnement également.

Au Cornell, par exemple, plus de 130 étals seront créés pour les résidents, le village en prenant en charge les coûts dans le cadre de son accord avec le promoteur.