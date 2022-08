Huntley American Legion Post 673 présente 11 000 $ en bourses aux étudiants – Shaw Local

Huntley American Legion Post 673 et Sons of the American Legion ont remis 11 000 $ en bourses et récompenses aux récents diplômés du Huntley High School et aux participants au concours oratoire de la Légion américaine.

Vice-commandant de la Légion. Dan Stewart a remis des bourses à Seth Kardys et Kari Janikowski. La bourse d’études des auxiliaires de la Légion a été présentée à Breanna Westburg par la présidente des auxiliaires, Suzan Hoehn. Les fils du commandant de l’escadron de la Légion américaine, Mike Thackwray, ont remis la bourse d’études de l’escadron à Allen Sloan.

Les critères d’attribution de ces prix comprennent les bourses d’études, les activités parascolaires et le bénévolat.

Holly Holterhous, Brian Mihau et Angelica Favala ont reçu des bourses d’études pour leurs présentations dans le cadre du programme oratoire de l’American Legion School, un concours de discours constitutionnel. Les présentations des candidats, sans notes ni aides, ont été évaluées en fonction du contenu et des compétences orales.