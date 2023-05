Huntley 158 nomme un surintendant par intérim pour 2023-24 – Shaw Local

Le Huntley Community School District 158 ​​Board of Education a nommé cette semaine Jessica Lombard au poste de surintendante par intérim pour l’année scolaire 2023-2024.

Elle occupera le poste laissé vacant par le surintendant Scott Rowe, qui a accepté le poste de surintendant dans le district 214 basé à Arlington Heights.

Le conseil d’administration a voté à l’unanimité jeudi pour approuver la nomination de Lombard, à compter du 1er juillet.

« Nous ne pouvons pas penser à un candidat plus qualifié pour nous guider dans cette transition au sein de Huntley 158 », a déclaré Andy Bittman, président du conseil d’administration. « En tant que diplômée des écoles Huntley, Mme Lombard reste profondément liée à la communauté de la région de Huntley et à ses résidents. Sa vaste expérience dans de nombreuses facettes de l’éducation publique, sa compréhension de ce qui fait le succès de ce district et sa passion manifeste pour les élèves de notre communauté sont vraiment un atout pour notre district et nous assureront d’être bien équipés pour traverser cette période de transition. ”

Après avoir grandi à Huntley et obtenu son diplôme de la Huntley High School, Lombard a ensuite obtenu son baccalauréat en éducation de la Northern Illinois University. Elle a également obtenu une maîtrise en curriculum et enseignement et leadership en éducation de la Northern Illinois University et son diplôme de spécialiste en éducation en leadership en éducation de la National Louis University.

Elle a rejoint le district 158 ​​en 2002 en tant que directrice adjointe à Leggee Elementary et a occupé plusieurs postes depuis lors, notamment directrice de bâtiment à Mackeben Elementary et Leggee Elementary, directrice du programme, surintendante adjointe des ressources humaines, surintendante adjointe de l’apprentissage élémentaire et spécial l’éducation et est surintendant associé du district depuis 2018. Lombard continuera de travailler avec Rowe au cours des prochaines semaines.

Le conseil scolaire s’engagera dans une recherche nationale de surintendants et continuera de tenir le personnel, les familles et les communautés informés de ce processus alors qu’il commence à prendre forme au cours des prochains mois, ont déclaré des responsables.

« Nous sommes convaincus que Mme Lombard continuera à mener à bien la mission et les objectifs de notre district scolaire avec compétence et compassion », a déclaré Bittman. « Le conseil d’administration tient également à remercier notre communauté pour son soutien à Mme Lombard dans cette entreprise. Nous sommes impatients de continuer à servir tous nos étudiants au plus haut niveau. »

La semaine a été chargée pour Huntley 158. Mercredi, le district a appris qu’il avait remporté un honneur du Spring Lighthouse System 2023 pour ses efforts visant à briser les barrières d’apprentissage en offrant aux étudiants des moyens de les aider à personnaliser leur façon d’apprendre. Le district 158 ​​était l’un des six districts du pays à être reconnu par la School Superintendents Association, qui décerne les honneurs.