HunterGirl parle de la relation et de la tournée de Noah Thompson ensemble: Exclusvie – Hollywood Life

Cela ne fait que cinq mois que ChasseurFille terminé son voyage le Idole américaine, où elle a terminé à la deuxième place, mais elle fait déjà de grands pas dans sa carrière dans la musique country ! Hunter sortira sa chanson “Hometown Out Of Me” le 21 octobre, marquant sa première sortie depuis la fin de l’émission. De plus, fin octobre, elle prend également la route avec Noé Thompsonla gagnante de sa saison, et elle en a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie.

Hunter et Noah sont restés des amis proches depuis la fin de leur participation à la série, et elle a dit que c’était si spécial d’avoir cela alors qu’elle naviguait dans sa nouvelle renommée. “J’ai été vraiment chanceux d’être dans une saison où tout le monde était si proche”, a déclaré Hunter. «Même du début des auditions à la fin. J’étais tellement heureux d’avoir des gens. C’est effrayant d’entrer dans une émission de télévision. Je n’aurais jamais pensé que je serais à la télé de toute ma vie. Donc je suis tellement excité pour la tournée avec Noah à venir. C’est bien d’avoir un très bon ami tout au long de ce processus et de revenir et d’essayer de comprendre à nouveau la vie.

Le lien entre ces deux-là est si fort, en fait, que les fans ont même émis l’hypothèse qu’ils pourraient sortir ensemble. Cependant, Noah et Hunter ont mis fin aux rumeurs. “Ma mère m’a dit quand j’étais petite, ‘Les gens vont toujours dire quelque chose’, alors je vis juste ma vie [and ignore it]”, a admis Hunter. “Je suis qui je suis. Je suis juste heureux d’avoir quelqu’un qui est un ami sur qui je peux compter. J’ai certainement eu ça avec tant d’autres candidats aussi. Horrible [Marlene] Je viens d’emménager à Nashville et je passe du temps avec elle, donc ça a été une expérience vraiment incroyable. J’ai des amis que j’aurai pour toujours.

Lors de la prochaine tournée avec Noah, Hunter a déclaré qu’elle prévoyait de jouer de la nouvelle musique, ainsi que des chansons de l’EP qu’elle avait sorti auparavant. Idole. Elle a également taquiné certains duos potentiels avec Noah sur scène et a déclaré que les deux essayaient de travailler sur une éventuelle collaboration à l’avenir. Voir plus de notre interview avec Hunter ci-dessous:

Sur “Hometown Out Of Me”: Ma ville natale m’a tellement soutenu tout au long du spectacle et depuis que je suis une petite fille qui joue de la musique. Je suis rentré le week-end après Idole et ma mère et moi sommes allés au supermarché à la maison. J’ai regardé autour de moi et ma mère a dit : « Oh mon Dieu », et j’ai regardé et je me suis dit : « Oh mon Dieu, c’est mon visage ! Ma ville natale a acheté des annonces dans les journaux me félicitant et m’encourageant et j’essaie juste de ne pas pleurer au supermarché. Je suis revenu à Nashville et la semaine suivante et je me suis dit : ‘J’écris une chanson sur ma ville natale.’ C’est donc définitivement comme ça que je voulais me présenter au monde et dire merci à ma ville natale.

Sur la partie la plus surréaliste de la vie après le spectacle : Je me souviens quand j’étais petit, je pensais que ce serait tellement cool si quelqu’un savait qui j’étais quand j’allais au magasin ou quelque chose comme ça. Donc, les gens qui me reconnaissent maintenant ont été surréalistes. J’étais à l’aéroport et quelqu’un est venu vers moi. Mon single sortant de la série était “Redbird”, et c’était extrêmement personnel pour moi, et ils parlaient de la façon dont cela les concernait. C’est ce que j’ai toujours voulu faire avec la musique : aider les gens. Donc c’était cool. Parfois, je porte un t-shirt et un pantalon de jogging et j’ai l’air plutôt rude, mais entendre les histoires des gens est la meilleure partie.

En travaillant avec Katy Perry, Luke Bryan et Lionel Richie dans la série : En entrant, je ne savais pas vraiment combien j’allais pouvoir parler aux juges. En fait, nous avons beaucoup parlé avec eux. Luke a été tellement génial depuis la première audition, m’encourageant et me disant de rester fidèle à moi-même et de continuer à travailler dur. Katy et Lionel étaient dans le même cas. J’ai pu rencontrer la famille de Katy dans l’émission. Sa petite nièce est venue et c’était tellement cool. Recevoir tout ce renforcement positif de la part de personnes que j’admire depuis toujours… la petite Hunter aurait perdu l’ESPRIT ! Cela a été une année de cercle complet et je suis heureux d’avoir pu vivre cela et d’avoir reçu des paroles de sagesse de la part de certaines des plus grandes personnes de l’industrie de la musique.

Sur ce sur quoi elle travaille ensuite : Certainement plus de nouvelles musiques après ça et jouer tant de concerts, ce qui m’excite vraiment. Je pense que je travaille juste sur mes réseaux sociaux et j’essaie d’équilibrer cela et de comprendre cela aussi. J’aime rester engagé avec tout le monde et leur montrer mon parcours. Je veux vraiment partager ma vie avec les gens et me connecter.