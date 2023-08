HunterGirl parle de « Ain’t About You » et « American Idol »: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

ChasseurFille a failli abandonner son rêve d’être chanteuse quelques jours avant elle Idole américaine audition en 2021. Elle a ensuite participé à la 20e saison de l’émission en 2022 et a terminé deuxième. Cependant, elle a réussi à capturer ces sentiments de doute dans sa nouvelle chanson « Ain’t About You », qu’elle a écrite la semaine avant d’auditionner pour Idole et finalement mis au monde le 11 août. « Il y a quelques années, rien ne fonctionnait vraiment pour moi à Nashville », a déclaré Hunter. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. « Quelques-uns de mes amis recevaient des offres et je me dis… qu’est-ce que je fais de mal ? je suis rentré [from a show] et je me suis dit : ‘Pourquoi ai-je l’impression que j’ai besoin d’écrire une chanson ?’ Alors je suis allé dans ma chambre, j’ai attrapé ma guitare et j’ai commencé à écrire ça.

La jeune femme de 25 ans a déclaré qu’elle « pleurait comme un bébé » en écrivant les paroles, qu’elle appelle maintenant sa « conversation de 45 minutes avec Jésus ». Elle a ajouté: « Je suis juste complètement honnête et personnelle. Honnêtement, je n’ai montré la chanson à personne qu’il y a six ou sept mois. Mais je travaille sur un projet en ce moment et je réfléchis aux chansons que je voulais y mettre, et cette chanson signifie tellement pour moi. C’est peut-être la première chanson que j’ai jamais sortie et que j’ai écrite à 100%. »

De plus, Hunter espère que d’autres qui pourraient être confrontés à des pensées similaires pourront se comprendre et se guérir grâce à cette piste. « Je pense à toutes les petites filles et aux réseaux sociaux et à toutes les choses constamment dans nos têtes et je ne fais que donner une voix », a-t-elle expliqué. « Je veux juste que les gens se sentent comme s’ils n’étaient pas seuls et que ça va et qu’ils continuent. C’est tellement fou de penser au moment où j’ai écrit cette chanson et de penser à partir, puis ma vie a changé une semaine plus tard. Cela montre simplement que vous devez simplement lui donner un autre jour et demain tout pourrait s’arranger.

Sur son prochain projet : En ce moment, je rassemble des chansons, je me prépare pour un projet, espérons-le, bientôt. Ce sont juste des chansons dont je suis vraiment fier qui sont vraiment moi en tant qu’artiste. Je sais qu’il y en a quelques-uns qui vont y être, mais je suis toujours en train de les assembler. Je suis vraiment ravi que les fans entendent mon histoire de l’année écoulée.

Sur son amitié avec Noah Thompson, qui a remporté sa saison de « Idol »: Après le spectacle, la tournée [we did together] était si amusant. Rencontrer tous les fans tout au long de la série était tellement écrasant parce que vous êtes en quelque sorte dans une petite bulle de la série, puis vous sortez et il y a tellement de gens qui vous soutiennent. Il fait son truc cette année et je fais le mien, mais nous continuons chaque fois que nous sommes tous les deux à Nashville et tout. Je suis tellement excité pour lui. Je suis excité par tout ce qu’il fait. Il y a tellement de gens de Idole qui a déménagé à Nashville après le concert, donc j’ai toujours un groupe auquel je peux aller s’il se passe quelque chose. C’est un peu comme si je n’étais jamais parti !

Sur ses conseils pour les futurs candidats « Idol »: Soyez vraiment vous-même autant que vous le pouvez dans la série. Montrez aux gens qui vous êtes. Il y a des gens qui jouent de la musique et la musique est géniale, mais je veux aussi te connaître en tant que personne. N’ayez pas peur. J’ai l’impression que j’aurais aimé prendre une minute certains jours et me dire… wow, je commence à faire ça et j’en profite. J’étais toujours inquiet de savoir quelle chanson je ferais ensuite et d’arriver à la semaine suivante. Donc je dirais vraiment profiter, respirer et réaliser que c’est tellement cool. Prenez juste une seconde et soyez dans l’instant. J’aurais aimé faire ça un peu plus pendant ma saison.

