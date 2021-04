Un CHASSEUR qui a tué un crocodile de 12 pieds pour faire des saucisses a fini par résoudre un mystère vieux de 24 ans sur les chiens de compagnie disparus.

Ned McNeely a tué l’alligator massif, qui pesait 445 livres, en Caroline du Sud et l’a amené dans une boucherie et un magasin de taxidermie pour que la viande puisse être transformée en saucisses et que le corps puisse être farci.

Cinq plaques de chien ont été découvertes dans le ventre du croco massif Crédit: Facebook / Kenneth Cordray

La boutique de Cordroy a également trouvé plusieurs autres articles non digestibles Crédit: Facebook / Kenneth Cordray

En travaillant sur l’animal, cependant, l’équipe de la boutique de Cordray a trouvé une découverte choquante dans son estomac – cinq plaques d’identification pour chien, parmi plusieurs autres objets non digestibles.

« Il a définitivement mangé [the dogs] », a déclaré la propriétaire du magasin Claudia Cordray. » C’était un vieil animal, âgé de 50 à 70 ans. «

L’équipe qui a découvert les balises a pu identifier un numéro de téléphone sur l’un d’entre eux et a appelé la personne.

Dans un message sur la page Facebook de Cordroy, les propriétaires ont déclaré qu’en appelant le propriétaire, ils avaient appris qu’ils chassaient dans la même zone et que les balises appartenaient à des chiens de chevreuil qui ont disparu il y a 24 ans.

L’animal pesait 445 livres Crédit: Facebook / Kenneth Cordray

Un numéro de téléphone était toujours lisible sur l’une des balises Crédit: Facebook / Kenneth Cordray

Lorsque l’équipe a ouvert l’estomac de l’animal, ils ont également trouvé une veste pare-balles, une bougie d’allumage, plusieurs carapaces de tortue et plusieurs griffes de lynx roux.

Kenneth Cordray, qui gère le magasin avec sa famille, a déclaré que les alligators de la région grandissaient en fonction de leur approvisionnement alimentaire et de leur population – c’est pourquoi la famille pense que cet animal était un vieil animal.

« Ils grandissent en fonction de leur habitat et de leur approvisionnement alimentaire et de leur population », a déclaré Cordray à WIS-TV.

« Mais, je veux dire, il est là-haut parce qu’il était assez gros pour manger [full grown hunting dogs] Il y a 25 ans. «

Il a dit qu’il estime que le genre de chiens que l’homme dit avoir perdu il y a toutes ces années aurait pesé environ 80 livres.

McNeely a déclaré au point de vente que l’alligator était l’un des plus gros qu’il ait jamais chassé.

«J’ai dû le tirer plusieurs fois et j’ai dû me procurer un tas de cordes, de crochets et de kayaks et un tracteur avec une chaîne pour enfin le sortir du canal, car il se trouvait probablement dans un canal de huit à neuf pieds, » il a dit.