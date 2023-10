Hunter, le fils de Joe Biden, plaide non coupable des accusations fédérales en matière d’armes à feu | Nouvelles des tribunaux

Le fils du président américain est devenu l’un des sujets de critiques favoris des législateurs républicains et des personnalités médiatiques conservatrices.

Hunter, le fils du président américain Joe Biden, a plaidé non coupable de trois accusations liées aux armes à feu, rapprochant ainsi l’affaire d’un éventuel procès avant les élections de 2024 alors que son père cherche à être réélu.

L’homme de 53 ans a comparu mardi devant un tribunal de l’État du Delaware, dans l’est du pays, pour plaider en faveur des accusations fédérales après qu’un accord de plaidoyer qui aurait évité de longues procédures judiciaires n’ait pas abouti.

Le juge d’instance américain Christopher Burke a déclaré que le fils du président, dont les problèmes juridiques et les scandales sont une cible privilégiée des législateurs républicains, ne devrait recevoir « aucun traitement spécial ».

Les accusations tournent autour d’une allégation selon laquelle Hunter Biden aurait menti sur ses antécédents de consommation de drogue sur un formulaire d’achat d’arme à feu en octobre 2018. Un accord de plaidoyer qui aurait rapidement conclu la procédure pénale s’est effondré au cours de l’été.

Le fils du président est devenu un paratonnerre pour les critiques des politiciens républicains et des personnalités des médias conservateurs qui ont affirmé, avec peu de preuves, que l’aîné Biden se trouvait au centre d’un vaste réseau d’activités commerciales corrompues.

Hunter Biden n’a été accusé d’aucun crime lié à ses activités commerciales à l’étranger et nie tout acte répréhensible.

Mais la perspective d’un procès au cours de la période précédant les élections de novembre 2024 galvanisera certainement les efforts des républicains, qui préparent actuellement une enquête de destitution contre le président.

Hunter fait face à deux chefs d’accusation de fausses déclarations et un de possession illégale d’armes à feu, des crimes passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 25 ans de prison.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer avorté, qui nécessite généralement un aveu de culpabilité en échange d’une peine plus clémente, Hunter Biden aurait plaidé coupable et aurait purgé une probation au lieu d’une peine de prison pour des accusations fiscales de délit et aurait évité des poursuites pour des accusations d’armes à feu s’il avait évité des problèmes supplémentaires avec la loi pour une durée de deux ans.

Le fils du président n’a jamais exercé de fonctions publiques et a longtemps été aux prises avec des problèmes de toxicomanie, notamment lorsqu’il a acheté le revolver Colt Cobra de calibre .38 en 2018.