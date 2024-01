Hunter Biden voulait savoir qui avait acheté ses peintures avant que la Maison Blanche ne déclare que cela n’était pas autorisé, selon un marchand d’art

Le galeriste d’art de Hunter Biden a déclaré aux enquêteurs de la Chambre que le fils du président avait initialement demandé à savoir qui avait acheté son art, soulevant des questions sur les déclarations de la Maison Blanche concernant un accord éthique entourant les revenus, selon une transcription de l’interview examinée par CNN.

Georges Bergés a témoigné que son contrat initial de 2020 avec le fils du président comprenait une rare disposition visant à divulguer les acheteurs de son art. Mais, a déclaré Bergés, en pratique, il n’a jamais partagé les noms des acheteurs d’art de Biden, et le fils du président ne l’a jamais poussé à savoir qui étaient ces acheteurs. Ensuite, le fils du président a initié un deuxième contrat dont la provision a été officiellement souscrite en septembre 2021, selon le témoignage.

Cela soulève des questions sur la chronologie de la date à laquelle la Maison Blanche a déclaré que des garanties éthiques autour de l’art de Biden avaient été mises en place et sur le moment où la Maison Blanche s’est impliquée. La Maison Blanche a souligné à plusieurs reprises que des garanties éthiques avaient été mises en place tout au long de l’été 2021, mais le témoignage de Bergés indique que ces garanties n’étaient pas en place initialement et que la modification du contrat de Hunter Biden n’a été officialisée qu’en septembre.

« Après un examen attentif, un système a été établi qui permet à Hunter Biden d’exercer sa profession dans le cadre de garanties raisonnables », a déclaré aux journalistes Jen Psaki, alors attachée de presse, le 9 juillet 2021.

Le mois suivant, Psaki a déclaré aux journalistes : « Nous avons longuement parlé des arrangements, qui ne sont pas des arrangements de la Maison Blanche ; ce sont des arrangements entre les représentants de Hunter Biden et dont nous avons certainement été informés.

Bergés a déclaré qu’il n’avait jamais eu de contact avec la Maison Blanche lors de la négociation de l’accord éthique et a souligné que le président n’avait aucune implication dans la vente ou les bénéfices des œuvres de son fils. Cependant, les Républicains ont pris le témoignage de Bergés pour dire que l’accord éthique de la Maison Blanche était une « imposture ».

Jordan Strauss/Invision/AP Georges Bergés arrive à la troisième édition des Los Angeles Beverly Arts (LABA) Icon Awards en septembre 2023.

“Absolument pas”, a répondu Bergés lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que certains acheteurs d’art s’attendaient à recevoir une faveur politique ou un bénéfice de leurs achats. Bergés a salué le fils du président en tant qu’artiste et a qualifié de « plutôt absurde » toute allégation selon laquelle les achats faisaient partie d’un trafic d’influence.

Les républicains de la Chambre des représentants ont interviewé Bergés dans le cadre de leur enquête de destitution du président, alors qu’ils continuent de rechercher des preuves que le président a fait quelque chose de mal et de donner une impulsion à leur enquête. Le témoignage de Bergés ne fournit pas de preuve impliquant directement le président.

Même si Bergés a juré de ne jamais partager l’identité des acheteurs d’art de Biden, il a déclaré que le fils du président connaissait au moins deux d’entre eux : son avocat qui avait assumé une grande partie de sa dette et une femme qui a ensuite été nommée à la Maison Blanche par Le président Joe Biden. Alors que les Républicains utilisaient le témoignage de Bergés pour dire, « la majorité des œuvres d’art de Hunter Biden ont été achetées par des donateurs démocrates », ce qui déforme le témoignage. Ces deux individus ont effectué des achats importants, mais ils ne sont pas les seuls à avoir acheté les œuvres d’art de Hunter Biden, et rien ne prouve que ces achats aient été utilisés dans un stratagème de trafic d’influence.

Un achat provenait de son avocat, Kevin Morris, qui a acheté 11 pièces d’une valeur de 875 000 $ le 19 janvier 2023.

Les républicains ont fait part de leurs inquiétudes quant au prêt par Morris à Hunter Biden d’environ 2 millions de dollars dont il avait besoin pour payer sa facture d’impôts, selon des documents déposés au tribunal et des rapports antérieurs de CNN. Morris a également couvert de nombreux projets de loi juridiques de Hunter Biden et est chargé d’élaborer une stratégie juridique plus agressive pour le fils du président, selon un précédent reportage de CNN.

Bergés, qui a déclaré avoir été payé pour la vente à Morris, a déclaré aux enquêteurs du comité que le fils du président ne l’était pas.

“Je pense qu’ils avaient un arrangement, parce que je n’ai pas payé à Hunter Biden sa commission, la commission de l’artiste, parce qu’elle était négociée – c’est comme ça que je me suis souvenu que, oui, il devait savoir qu’il était l’acheteur parce que normalement la galerie J’écrivais alors un chèque pour la commande de l’artiste, mais je ne l’ai pas fait », a témoigné Bergés.

Morris a refusé de commenter cette histoire. Il a été aperçu à Capitol Hill jeudi matin pour son entretien à huis clos avec les enquêteurs du comité de la Chambre, et n’a pas répondu aux questions en entrant.

L’autre acheteur dont Bergés a déclaré que Hunter Biden était au courant était Elizabeth Naftali, une femme d’affaires américaine, qui a finalement été nommée à la Maison Blanche en 2022.

Naftali a acheté des œuvres d’art d’une valeur de 94 000 $, ce que Bergés a déclaré que le fils du président avait découvert plus tard grâce à des articles de presse.

Alors que les républicains ont cherché à impliquer des actes répréhensibles dans les achats de Naftali, Bergés a défendu la vente des œuvres d’art de Biden et a déclaré que cela n’avait rien à voir avec sa nomination éventuelle à la Maison Blanche à la Commission américaine pour la préservation du patrimoine américain à l’étranger.

« Donc ce n’était pas le cas, même avec Naftali, il m’a fallu un an pour la cajoler et lui dire que c’était une super pièce. Ce n’était donc pas très – cela a demandé beaucoup d’efforts », a déclaré Bergés à propos des contrats d’art.

Par ailleurs, l’avocat de Naftali a déclaré au Congrès l’année dernière qu’elle n’avait « rien fait de mal » et que toute tentative républicaine de lier ses achats d’art à sa nomination à la commission était « sans fondement ». Jason A. Abel a déclaré que la nomination de Naftali à la commission avait été « uniquement initiée » par Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, et que Naftali, qui est un mécène des arts, avait suivi le « processus de sélection standard ».

« À aucun moment elle n’a discuté de son achat des œuvres d’art de M. Biden avec qui que ce soit à la Maison Blanche. Le travail approfondi de Mme Naftali contre l’antisémitisme et son plaidoyer en faveur des Juifs américains est ce qui a conduit la présidente Pelosi à recommander sa nomination à la Commission », a écrit Abel.

Lorsqu’on leur a demandé de commenter la transcription, les représentants de Hunter Biden ont cité une déclaration du 20 juin de l’avocat de Biden, Abbe Lowell, qui disait : « M. Biden n’est pas impliqué dans les transactions de vente de son art.

“Il a pris connaissance de certains acheteurs de ses œuvres après que celles-ci aient été réalisées par l’intermédiaire de la galerie”, a déclaré Lowell à l’époque. “La galerie fixe les prix et gère toutes les ventes sur la base des normes éthiques les plus élevées de l’industrie et ne divulgue le nom d’aucun acheteur à M. Biden.”

Dans son interview, Bergés a déclaré qu’il avait décidé pour l’instant de ne pas renouveler son contrat avec le fils du président, en partie parce qu’il recevait des menaces de mort.

« Je ne m’attendais pas à toute cette question de sécurité, ni aux menaces de mort et aux personnes qui prétendent avoir une affiliation politique, ce qui était complètement faux. Cela a juste choqué certaines personnes », a témoigné Bergés.

Bergés a confirmé avoir fait des dons aux deux partis, notamment pour la campagne de réélection de Donald Trump en 2020, mais a souligné que travailler avec le fils du président « n’a jamais été une chose politique ».

Il a fait valoir que recruter Hunter Biden en tant qu’artiste « n’a pas été une décision commerciale lucrative » pour lui et qu’en fait, son nom de famille a nui à sa capacité à réaliser des ventes d’art lucratives.

«Je pense qu’une grande partie de ce qui se passe est en quelque sorte injuste pour lui. Il – son nom est en fait – je pense que s’il s’appelait quelqu’un d’autre, il aurait fait beaucoup mieux », a déclaré Bergés, ajoutant : « J’ai des artistes que je ne pense pas aussi bons que je vends. pour plus haut.

Le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, qui a posé des questions lors de l’entretien, a rétorqué que le fils du président avait gagné plus de 1,5 million de dollars sur une période de deux ans et demi.

Expliquant l’évolution de sa relation avec le fils du président, Bergés, qui dit parler encore régulièrement avec le fils du président et le considérer comme l’un de ses meilleurs amis, a comparé son histoire au film « Rocky ».

“Nous encourageons quelqu’un parce qu’il n’est pas censé gagner”, a ajouté Bergés. « Pour moi, c’est l’Amérique. Et j’aime ce récit. Et j’ai vu qu’il était un grand artiste et cela se reflétait dans son art, et c’était une source d’inspiration. Et c’était ma motivation pour travailler avec lui.

Cette histoire a été mise à jour avec des développements supplémentaires.