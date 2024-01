Hunter Biden, s’il vous plaît, répétez-le, juste un peu plus gentil – MishTalk

Joe Biden : « Personne n’est avec un Biden ». L’arrogance de cette phrase explique une vie de corruption suivie d’innombrables mulligans que personne n’a dépassés dans l’histoire moderne.

« Dites-le plus gentiment » : Hunter fait une offre familière de dernière minute au Congrès

Je tombe rarement sur un article que je ne peux pas condenser en une poignée de paragraphes. Mais c’est l’un de ces moments.

Je recommande fortement de lire l’intégralité « Dites-le plus gentiment » : Hunter fait une offre familière de dernière minute au Congrès par Jonathan Turley, professeur de droit d’intérêt public à la faculté de droit de l’Université George Washington.

Contexte : Hunter Biden a refusé de témoigner au Congrès. Il demande maintenant une deuxième « assignation valide ». La première était tout à fait valable.

Extraits d’accroche

Pendant des décennies, Hunter a exprimé une attitude selon laquelle les lois ne s’appliquent pas à lui ni aux autres membres de la famille Biden. Après tout, comme son père dit une fois“personne ne baise avec un Biden.”

Depuis qu’il est jeune homme, on semble dire à Hunter qu’il mène une vie privilégiée qui lui donne droit à des considérations refusées aux autres. En effet, à Washington, c’était une plaisanterie ouverte lorsque Hunter était mis sur le tableau Amtrak et en a ensuite fait son vice-président. Interrogé sur son manque de références pour le poste, le sénateur démocrate Tom Carper du Delaware a plaisanté en disant : «Chasseur Biden a passé beaucoup de temps dans les trains Amtrak.

Il n’est pas surprenant que la vie de droit de Hunter conduise à une vie d’excès et de débauche. Il appartenait à la classe noble de Washington, descendant d’une dynastie politique. Avec le temps, il serait intégré à l’entreprise familiale de trafic d’influence avec ses oncles. Pendant des décennies, les Biden ont été accusés de vendre leur accès et leur influence à Joe Biden.

Comme le ministère de la Justice noté Dans ses impôts, Hunter dépensait son argent en « drogues, escortes et petites amies, hôtels de luxe et propriétés de location, voitures exotiques, vêtements et autres articles de nature personnelle, bref, tout sauf ses impôts ».

Hunter dit maintenant effectivement au Congrès de « le dire plus gentiment », et il pourrait bien apparaître. Le problème est que l’assignation à comparaître initiale était valide et que le Congrès n’a pas besoin de la demander une seconde fois. Il n’y a pas de mulligans en matière d’outrage criminel.

Il est probable que Hunter et son avocat s’attendent à ce que la solution soit, encore une fois, au ministère de la Justice. Compte tenu de son offre de dernière minute (comme lorsqu’il a payé ses impôts à la dernière minute), Hunter espère sans aucun doute que le ministère de la Justice refusera de poursuivre.

Pour Hunter, il ne s’agit pas du fait qu’il a commis un crime. C’est pour les gens ordinaires. Il s’agit d’être un Biden et d’avoir droit à une vie de mulligans.