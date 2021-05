Hunter Biden s’est vanté de fumer du crack avec l’ancien maire de DC dans une fuite audio – rapports – RT USA News

Le fils troublé de Joe Biden, Hunter, fait face à une nouvelle controverse alors que l’audio présumé d’un ordinateur portable infâme semble le révéler en train de se vanter de fumer du crack avec feu le maire de Washington DC, Marion Barry.

Dans l’enregistrement audio, que le Daily Mail dit avoir obtenu de l’ordinateur portable abandonné de Biden, Hunter dit qu’il fumerait du crack avec Barry – décédé en 2014 à l’âge de 78 ans – dans la salle de bain d’un bar local alors qu’il fréquentait l’Université de Georgetown.

L’ordinateur portable tristement abandonné de Biden contiendrait de nombreuses autres images et e-mails accablants, bien que Biden n’ait jamais admis que l’ordinateur portable était en fait le sien.

« Vous savez quoi, j’ai en fait fumé du crack avec Marion Barry – je jure devant le putain de Dieu, » une personne que le courrier allègue être Biden peut être entendue dire à un ami dans l’enregistrement, réalisé en janvier 2019.

Biden et l’ami anonyme discutent des héros des droits civiques qui se droguent lorsque le nom de Barry est évoqué par l’ami et Biden révèle qu’il a fumé du crack avec le défunt maire.

« C’était à Georgetown. Et il allait toujours dans un endroit juste à côté des Guards. Et j’étais en deuxième année, je pense – j’étais en junior quand c’est arrivé. Mais il est arrivé tôt et a bu tard, tard. Et je serais là, et il irait aux toilettes », il a dit.

L’affirmation jette un nouvel éclairage sur une révélation que Biden a faite dans ses mémoires récemment publiés, « Beautiful Things », dans lequel il plonge dans son passé de toxicomanie et dit une arrestation à l’âge de 18 ans pour possession de cocaïne principalement « effrayé » loin de la drogue pendant son séjour à l’université. Il est diplômé de Georgetown en 1992.

«Cela m’a fait peur – pendant un moment. Je l’ai reconnu et je n’ai plus refait de coke cet été-là ou, vraiment, plus d’une ou deux fois à l’université », a écrit le fils du président.

Comme Biden, Barry avait des antécédents de toxicomanie. Il a été attrapé en 1990 par les autorités fédérales lors d’une piqûre de crack devant une caméra dans une chambre d’hôtel, et a fini par passer six mois en prison. Cependant, il a poursuivi une carrière fructueuse en politique, et a même été réélu maire de Washington DC en 1994.





Dans ses propres mémoires, Barry a affirmé que la piqûre était politiquement motivée.

« Ils ne voulaient pas que je crée toutes ces opportunités pour les Noirs. Alors quand le FBI m’a installé au Vista [Hotel], ils essayaient vraiment de me tuer. S’ils me tuaient, ils n’auraient plus à s’inquiéter pour moi. il a écrit.

D’autres éléments de l’ordinateur portable présumé de Biden ont conduit à de nombreuses accusations de corruption contre lui et son père. Un rapport distinct du Daily Mail a affirmé cette semaine que des e-mails avaient été récupérés de l’ordinateur portable prouvant que Joe Biden avait rencontré certains des partenaires commerciaux étrangers de son fils alors qu’il était vice-président en 2015. Cela contredirait les affirmations du président actuel selon lesquelles il n’avait jamais été impliqué dans les relations d’affaires de son fils à l’étranger.

