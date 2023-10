Hunter Biden sera traduit en justice dans le Delaware pour des accusations liées aux armes à feu

WILMINGTON, Del. — Hunter Biden devrait plaider non coupable de trois accusations liées aux armes à feu lors de sa mise en accusation devant un tribunal fédéral du Delaware mardi, au milieu d’une bataille juridique très médiatisée qui oppose le fils du président à son ministère de la Justice.

Biden s’est vu refuser une demande de comparution par vidéo, un juge d’instance s’est rangé du côté des procureurs du gouvernement pour dire que Biden « ne devrait pas bénéficier d’un traitement spécial dans cette affaire ».

L’affaire a placé la famille du président Joe Biden sous les projecteurs avant l’élection présidentielle de 2024, avec un examen minutieux de Hunter Biden s’intensifiant au milieu de son inculpation par un avocat spécial et de l’affaire se déroulant dans le contexte de la campagne de son père.

Près de deux mois après l’échec d’un accord avec les procureurs dans une scène dramatique dans une salle d’audience, Biden a été inculpé le mois dernier devant un tribunal fédéral pour trois chefs d’accusation liés à sa possession d’une arme à feu alors qu’il consommait des drogues illégales.

Deux chefs d’accusation l’accusent d’avoir menti sur un formulaire fédéral au sujet de sa consommation de stupéfiants lorsqu’il a acheté un revolver Colt Cobra dans le Delaware en octobre 2018. Le troisième chef d’accusation affirme qu’il possédait une arme à feu alors qu’il utilisait un stupéfiant.

Une enquête de plusieurs années sur la prétendue évasion fiscale de Hunter Biden est toujours ouverte.

Dans l’affaire initiale, inculpée en juin, un dossier conjoint avec les procureurs indiquait que Biden avait détenu l’arme pendant 11 jours, au cours desquels « il a acheté et consommé régulièrement du crack ». L’arme à feu a ensuite été jetée dans une poubelle à l’extérieur d’un supermarché à Greenville, dans le Delaware, selon le dossier.

L’accord initial de plaidoyer dans lequel Biden acceptait un programme de report pour un seul décompte d’armes à feu s’est effondré lorsque la juge du tribunal de district américain Maryellen Noreika, nommée par le président Donald Trump, a remis en question les termes de l’accord.

Aux termes de l’accord, Biden aurait plaidé coupable à deux accusations fiscales pour délits en échange de la recommandation des procureurs d’une peine de probation, tandis qu’une accusation distincte pour arme à feu aurait été abandonnée dans le cadre d’un programme de déjudiciarisation de deux ans.

Après que le juge a déclaré que Biden avait demandé aux deux parties de revenir avec plus d’informations, Hunter Biden a plaidé non coupable. Les pourparlers entre son équipe et les procureurs ont alors échoué, éliminant toute possibilité d’accord. Il a ensuite remanié son équipe juridique.

L’avocat Abbe Lowell a déclaré que Hunter prévoyait de lutter contre les accusations liées aux armes à feu, qui, selon lui, ne sont pas constitutionnelles.

Son équipe a récemment commis une infraction, entamant une série de poursuites distinctes contre l’Internal Revenue Service, Rudy Giuliani, et l’ancien assistant de Trump, Garrett Ziegler, qui, selon lui, ont violé les lois sur la vie privée et la fraude informatique.

Des accusations liées aux impôts de Biden pourraient être déposées dans le mois à venir, à Washington, DC, ou en Californie, où il réside ces dernières années.

Cette affaire intervient alors que le ministère de la Justice a également pris une décision sans précédent en inculpant l’ancien président Donald Trump dans deux affaires distinctes.

À Washington, les républicains de la Chambre des représentants continuent de chercher à savoir si le ministère de la Justice a accordé un traitement de faveur à Hunter Biden dans le cadre de son enquête sur lui. Les républicains ont également lancé une enquête de destitution contre Joe Biden, qui devrait enquêter sur les relations commerciales de son fils tout en recherchant des preuves d’actes répréhensibles.

La Maison Blanche a nié toute implication du président dans l’affaire du ministère de la Justice ou dans les affaires de son fils.