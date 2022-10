Hunter Biden sera-t-il inculpé ?

Hunter Biden a de sérieux problèmes juridiques et risque d’être inculpé. C’est connu depuis au moins ce printemps. Mais jeudi, un article du Washington Post de Devlin Barrett et Perry Stein en a révélé un peu plus sur la situation actuelle.

“Les agents fédéraux enquêtant sur le fils du président Biden, Hunter, ont rassemblé ce qu’ils pensent être des preuves suffisantes pour l’accuser de délits fiscaux et d’une fausse déclaration liée à un achat d’armes”, ont écrit Barrett et Stein.

La nouvelle ici est que les agents enquêtant sur l’affaire pensent qu’ils ont monté une affaire qui vaut la peine d’être accusée. Cependant, les agents ne prennent pas la décision de déposer des accusations – les procureurs du ministère de la Justice le font, et l’histoire ne contient aucun détail sur leur réflexion actuelle. Les rapports d’il y a des mois décrivaient des doutes et des opinions divergentes de la part des responsables quant à la solidité de l’affaire. (L’avocat américain David Weiss du Delaware, nommé par Trump, supervise l’enquête.)

Il y a un autre détail intrigant dans l’histoire. Barrett et Stein écrivent que les agents sont arrivés à cette conclusion “il y a des mois” – c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un nouveau développement et qu’il est en fait plutôt ancien. Alors pourquoi serait-il révélé maintenant? Une possibilité est qu’il a été divulgué parce que certaines personnes impliquées dans l’affaire en ont assez d’attendre que les procureurs prennent leur décision. L’histoire “pourrait tout aussi bien avoir ‘nous divulguons ceci pour faire pression politique sur les procureurs’ griffonné dessus en pointillés”, commentateur juridique Luppe Luppen a tweeté.

De quoi Hunter Biden pourrait – et ne pourrait pas – être accusé

Il est clair depuis longtemps que la relation de Hunter avec la loi du milieu à la fin des années 2010 – une période où il a à la fois récolté d’énormes sommes d’argent auprès d’intérêts étrangers et lutté contre une grave toxicomanie – était au mieux agitée.

Selon le New York Times, une enquête fédérale visant à déterminer si Hunter avait correctement payé ses impôts a commencé sous l’administration Obama, bien avant que Hunter ne devienne une cible favorite des alliés de Donald Trump. Puis, en 2018, l’enquête fiscale est devenue une enquête criminelle plus large sur Hunter, menée par le bureau du procureur américain du Delaware, examinant un éventuel blanchiment d’argent et s’il était un agent étranger non enregistré.

L’histoire du Post n’indique pas si les agents chargés de l’affaire pensent qu’ils peuvent accuser de blanchiment d’argent et de délits d’agent étranger. Cela révèle cependant qu’ils pensent que les preuves sont suffisamment solides pour accuser Hunter dans deux domaines.

Le premier concerne les impôts – a-t-il correctement payé des impôts sur tous ces millions qu’il a gagnés à partir de sources étrangères ? Il semble certainement que la réponse pourrait être “pas au début”, puisqu’il a tardivement craché plus d’un million de dollars pour payer son impôt à payer l’année dernière, selon le Times. Cela ne le tirerait pas d’affaire pour une conduite criminelle passée, et le Wall Street Journal rapporte que les procureurs examinent si Hunter “a déplacé des fonds de manière à masquer son impôt à payer”.

La deuxième infraction présumée est un peu différente. En 2018, pendant une période où Hunter a admis avoir une grave toxicomanie (il a écrit un livre à ce sujet), il a acheté une arme à feu. Dans le cadre de cet achat, il a rempli un formulaire fédéral et attesté qu’il n’était pas consommateur de drogue. (L’arme est devenue un problème lorsque sa belle-sœur a craint qu’il ne se blesse et l’a jetée dans une poubelle extérieure, où elle a été découverte et signalée à la police. Les textes de son ordinateur portable montrent clairement qu’il n’était pas particulièrement stable à la temps, mais personne n’a été blessé.)

Cela semble être un crime ouvert et fermé – il a dit sur le formulaire qu’il n’était pas un consommateur de drogue, mais il l’était. Mais il convient de noter qu’après une enquête aussi vaste et longue de plusieurs années, c’est l’une des deux choses que les agents pensent pouvoir prouver. De nombreuses longues enquêtes sur la prétendue corruption se terminent ainsi, avec une fausse déclaration sur un formulaire fédéral – avec quelque chose de clair et indiscutable, plutôt que quelque chose de trouble et difficile à établir.

Pourtant, les procureurs ont le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’ils pensent qu’une affaire mérite d’être inculpée, et au DOJ, ils sont chargés d’évaluer si “les preuves recevables seront probablement suffisantes pour obtenir et maintenir une condamnation”. Les agents et les procureurs ont souvent des points de vue différents à ce sujet – les agents estimant généralement que leur dossier est solide et les procureurs se sentant plus prudents – en raison de leurs différents rôles institutionnels, pas nécessairement à cause de la politique.

C’est là qu’il est utile pour l’administration Biden qu’ils aient laissé Weiss, l’avocat américain nommé par Trump pour superviser l’enquête, en place – cela les aide à repousser les accusations selon lesquelles ils traitent le fils du président avec des gants de gosse. Une personne nommée par Trump ne tuerait probablement pas un dossier solide pour protéger la famille Biden – et s’il y avait une ingérence d’ailleurs au sein du DOJ ou de l’administration, il pourrait le faire savoir.

Surprise d’octobre

Le moment de la fuite – octobre de l’année électorale – est également remarquable et peut ajouter à cette pression politique sur les procureurs (tout en donnant aux républicains une nouvelle utile qui recevra une large couverture de Fox peu de temps avant les mi-mandat).

Il y a beaucoup de précédents pour les histoires d’enquête qui ont été révélées dans les semaines précédant une élection. En effet, l’un des journalistes qui a publié l’histoire de jeudi – Barrett – a décroché un scoop similaire en octobre 2016 pour le Wall Street Journal. Ensuite, il a rapporté qu’avant que le directeur adjoint du FBI, Andrew McCabe, n’aide à superviser la campagne de courrier électronique d’Hillary Clinton, la femme de McCabe s’était présentée au Sénat de l’État de Virginie et avait reçu des centaines de milliers de dollars de dons de campagne du gouverneur de l’État, l’allié de longue date de Clinton, Terry McAuliffe.

Barrett a ensuite précisé que des agents mécontents du FBI figuraient parmi ses sources dans son livre sur ces événements, intitulé – naturellement – Surprise d’octobre:

L’annonce de juillet sans frais [against Clinton] avaient surpris ou alarmé des agents de tous bords. Certains des agents impliqués dans des enquêtes politiquement sensibles commençaient à avoir des doutes sur la direction du Bureau… Parmi le nombre relativement restreint d’agents qui étaient au courant des dons politiques que le gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, avait dirigés vers la femme de McCabe en 2015, il y avait de profonds soupçons. de l’implication de McCabe dans les affaires Clinton – en particulier lorsque, leur sembla-t-il, il avait cherché à réduire certains de ces efforts. À cette époque, j’ai commencé à entendre parler de ces inquiétudes… En octobre 2016, de plus en plus de personnes au sein du FBI commençaient à avoir de sérieux doutes sur les décisions prises au-dessus d’eux, et ils commençaient à parler.

Bien sûr, des fuites sur les enquêtes de Trump sont également sorties, peut-être avec un timing politique à l’esprit. Jeudi dernier, CNN a rendu compte de l’état de l’enquête d’un procureur du comté de Géorgie sur la tentative de Trump d’annuler les élections de 2020.

L’histoire de CNN a affirmé que l’enquête géorgienne resterait silencieuse “pour éviter toute apparence d’influencer les prochaines élections”. Cependant, des sources se sont assurées d’ajouter qu’un grand jury “pourrait commencer à émettre des actes d’accusation dès décembre”.