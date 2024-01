Hunter Biden sera le « dernier clou dans le cercueil » dans la mise en accusation de Biden : démocrate

La déposition de Hunter Biden devant les législateurs républicains de la Chambre des représentants sera le « clou dans le cercueil » de l’enquête de longue date sur le fils en difficulté du président Joe Biden, selon un démocrate.

Jeudi, les représentants républicains James Comer, président du comité de surveillance, et le représentant Jim Jordan, président du comité judiciaire, ont annoncé que la déposition de Hunter Biden aurait lieu le 28 février à la suite des témoignages de plusieurs membres et associés de la famille Biden.

L’accord intervient environ une semaine après que le fils du président, qui a qualifié l’enquête en cours du GOP de la Chambre de “sans fondement”, a quitté une audience chaotique et publique du comité de surveillance de la Chambre. Les comités dirigés par le GOP avaient précédemment cherché à tenir Hunter pour outrage pour avoir défié une assignation à comparaître du Congrès le mois dernier.

L’avocat de Hunter, Abbe Lowell, a qualifié les tactiques du GOP de « motifs partisans inappropriés » et a déjà indiqué à six reprises que lui et son client avaient proposé de fournir des informations pertinentes.

“Je soupçonne qu’il sera le dernier clou dans le cercueil de ce qui est une enquête de mise en accusation complètement fausse, basée sur ce qu’il a dit publiquement précédemment”, a déclaré jeudi soir le représentant Dan Goldman, un démocrate de New York, à Manu Raju de CNN. “J’ai hâte qu’il vienne, remette les pendules à l’heure et réponde aux attaques calomnieuses lancées contre lui par les Républicains depuis des années maintenant.”

Le représentant Dan Goldman s’exprime sur la priorité des républicains MAGA à la destitution de Joe Biden le 13 décembre 2023, à Washington, DC Goldman espère que la déposition de Hunter Biden mettra fin à l’enquête de destitution.

Jemal Countess/Getty Images pour le projet d’intégrité du Congrès



Une source proche de la discussion entre le personnel du comité et les avocats de Hunter Biden a déclaré Semaine d’actualités que le fils du président a toujours voulu fournir aux commissions les faits qu’ils désiraient, reconnaissant qu’il s’est rendu au Congrès à deux reprises pour ce faire.

“[Hunter’s] “C’est la raison pour laquelle Hunter a voulu puis accepté l’offre du président Comer de comparaître à une audience publique. Son équipe est en discussion avec le personnel du comité concernant une façon pour Hunter de fournir les faits d’une manière qui réponde à ses préoccupations. »

Depuis que le Parti républicain de la Chambre des représentants a pris la majorité après les élections de mi-mandat de 2022, il s’est fortement concentré sur Hunter Biden et sur des transactions financières prétendument controversées liées à des transactions à l’étranger impliquant des personnes originaires de pays tels que l’Ukraine, la Chine, la Russie, la Roumanie et le Kazakhstan.

Les républicains ont tenté de relier ces transactions directement au président Biden, allant de l’avant en décembre en autorisant officiellement une enquête de destitution.

“Si [Hunter Biden] “Il prête serment et répond aux questions, ce sont des informations que nous prendrons en compte, certainement”, a déclaré à Raju le représentant républicain Marc Molinaro de New York. “Mais il ne fait aucun doute qu’il colportait une marque. Je veux dire, qui d’autre embaucherait le fils du vice-président sans aucune expérience dans ce but ?”

Molinaro a ajouté que le comportement présumé de Hunter et ses avantages financiers ne signifient pas que cela « implique » le président.

Patricia Crouse, spécialiste des sciences politiques en résidence à l’Université de New Haven, a déclaré Semaine d’actualités Vendredi, elle soupçonne que la prochaine déposition à huis clos imitera les audiences précédentes, “que bien que Hunter Biden ait pu se livrer à des activités illégales, son père n’était pas impliqué”.

“Et je pense que peu importe les efforts déployés par les républicains pour déformer son témoignage, Hunter Biden et son équipe juridique ont réussi à montrer à quel point ils ne sont pas sérieux dans leur volonté de découvrir la vérité”, a déclaré Crouse. “Je ne suis pas sûr de l’impact réel de son témoignage.”

Le comité de surveillance de la Chambre des représentants a également déclaré jeudi que Kevin Morris, décrit comme un avocat hollywoodien et un donateur démocrate qui était présent lorsque Hunter Biden a quitté l’audience du 10 janvier, avait témoigné devant les membres du comité.

Morris a témoigné qu’il avait prêté à Hunter au moins 5 millions de dollars pour rembourser la dette fiscale de Hunter, affirme le comité, et que Morris aurait versé des paiements à l’ex-femme de Hunter, Kathleen Buhle, et à la mère de son enfant, Lunden Roberts. Morris aurait également acheté certaines œuvres d’art de Hunter.

En échange, Hunter aurait fourni à Morris l’accès à la Maison Blanche, y compris une visite du bâtiment, une invitation à un mariage se déroulant sur le terrain et l’admission au pique-nique du 4 juillet à la Maison Blanche.

Aucune transcription du témoignage de Morris n’a été publiée par le comité.

Mise à jour le 19/01/24, 11 h 59 HE : Cette histoire a été mise à jour avec le commentaire de Patricia Crouse et d’une source familière avec la discussion entre le personnel du comité et les avocats de Hunter Biden.