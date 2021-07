Se décrivant comme «l’artiste le plus célèbre du monde MAGA», Biden Jnr. a ignoré les « hains » qui pensent que son art est trop cher et l’accusent de profiter de la présidence de son père en utilisant les mots de choix « F ** k ’em ».

Plus tôt ce mois-ci, la nouvelle a révélé que le fils cadet en difficulté du président Joe Biden exposerait ses œuvres au Georges Bergès Gallery à New York et les aurait vendus entre 75 000 $ et 500 000 $ lors d’une vente aux enchères.

Les rapports ont suscité des accusations de népotisme et soulevé des préoccupations éthiques majeures compte tenu des motivations des collectionneurs d’art et de l’intérêt pour les relations de Hunter, ainsi que des critiques concernant son manque de références artistiques – il n’a aucune formation formelle en beaux-arts.





Pour contrer de telles accusations, les responsables de la Maison Blanche auraient rédigé un document pour garder les acheteurs confidentiels et rejeter les offres supérieures au prix indiqué. Mais cela a été ridiculisé, car Hunter devrait séduire les acheteurs potentiels lors de certains de ses salons.

Lorsqu’on lui a demandé une réponse sur le podcast du monde de l’art ‘Nota Bene’, Biden a plaisanté, « Autre que ‘f ** k ’em’? » Revendiquant que l’art avait » a sauvé mon âme « il a ajouté que la valeur d’un artiste n’était pas « nécessairement déterminé » par le prix de leurs œuvres.

« Si je devais élaborer un plan [to make money], ce ne serait certainement pas pour faire des peintures », dit-il, ajoutant que se soumettre à la « fronde et flèches » des médias d’information conservateurs était un « chose assez courageuse à faire, du moins dans mon livre ».

Écoute, mec, je n’ai jamais dit combien mon art allait coûter ou combien il coûterait. Je serais étonné si mon art se vendait 10 $, simplement parce que la première fois que vous vous y lancez, c’est l’idée que quelqu’un est attiré par votre art, sans parler du fait qu’il paierait quelque chose pour cela.

Affirmer que le prix des œuvres d’art était « complètement subjectif et n’a parfois rien à voir avec autre chose que le moment », Biden a fait référence à l’œuvre de 120 000 $ de l’artiste italien Maurizio Cattelan, « Comedian », qui présentait une célèbre banane collée sur un mur avec du ruban adhésif en toile.

Cependant, il a admis que le statut de son père lui donne un avantage sur les artistes en difficulté et une plate-forme pour promouvoir ses œuvres.

Les critiques d’art qui ont vu les œuvres de Biden les ont décrites comme « mieux » que prévu, mais a déclaré qu’ils ne méritaient pas les prix à six chiffres vantés. Le critique d’art Sebastian Smee, lauréat du prix Pulitzer, a déclaré à CNN plus tôt ce mois-ci que les peintures ne valaient pas « plus de 1 000 $. »

« Pour un artiste émergent faisant son premier spectacle, cela placerait Hunter Biden au premier rang de ce qui était pensable », le critique Ben Davis a déclaré à Politico, ajoutant que les étiquettes de prix étaient plus appropriées « pour un artiste déjà à succès. »

Un autre critique, Geoffrey Young, a déclaré au média que « les gens paieront pour un nom de famille connu. »

Pendant le mandat de son père en tant que vice-président, Biden Jnr. a engrangé 50 000 $ par mois et a siégé au conseil d’administration de Burisma, une entreprise énergétique ukrainienne, bien qu’il n’ait aucune expérience préalable dans le secteur de l’énergie.





Alors qu’il siégeait au conseil d’administration, il aurait présenté son père à un dirigeant de l’entreprise qui avait demandé à Biden Jnr. de brandir son « influence » en son nom.

Hunter Biden était également impliqué dans des entreprises commerciales en Chine, selon des fuites de courriels, recherchant des dizaines de millions de dollars pour « présentations seules », avec 10 % d’une entreprise proposée censée être destinée à « le grand » – une référence apparente à Joe Biden.

Cependant, le président a rejeté ces allégations, affirmant qu’il n’avait jamais parlé à son fils de sa « opérations commerciales à l’étranger ».

