Hunter Biden se présentera à la déposition à la Chambre le 28 février

Hunter Biden siégera pour une déposition à huis clos devant les comités de surveillance et judiciaire de la Chambre le 28 février dans le cadre de l’enquête de destitution du GOP contre le président Biden, ont annoncé les panels jeudi.

Cette décision intervient après que Hunter Biden ait contourné la date de déposition du 13 décembre, arguant que les panels avaient renoncé à leur offre d’audience publique. Cela a incité les législateurs à le menacer d’outrage au Congrès.

« Hunter Biden comparaîtra devant nos commissions pour une déposition le 28 février 2024. Sa déposition interviendra après plusieurs entretiens avec des membres et associés de la famille Biden. Nous attendons avec impatience le témoignage de Hunter Biden », James Comer (R-Ky.), président du comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre, et Jim Jordan (R-Ohio), président du comité judiciaire de la Chambre. a écrit dans une déclaration.

Les législateurs n’ont cependant fourni aucun détail sur un engagement antérieur visant à permettre à Hunter Biden de témoigner publiquement s’il siégeait pour la première fois pour une déposition à huis clos.

La date confirmée est un développement important pour les législateurs républicains de la Chambre des représentants, qui recherchent depuis des mois le témoignage de Biden dans le cadre de leur enquête de destitution à plusieurs volets contre le président. Les républicains se sont penchés sur les activités commerciales et la vie personnelle de Hunter Biden, enquêtant sur un prétendu « trafic d’influence » de sa part alors que son père était vice-président.

La nouvelle de la déposition marque le point culminant de semaines de va-et-vient entre l’équipe de Hunter Biden et les comités dirigés par le GOP pour obtenir ce témoignage, qui ont atteint leur paroxysme la semaine dernière lorsque les républicains ont avancé des résolutions pour condamner le jeune Biden au mépris du Congrès. pour avoir défié une assignation à comparaître en décembre.

Les panels ont assigné Biden à comparaître en novembre, lui demandant de siéger pour une déposition à huis clos en décembre, mais l’équipe de Biden avait insisté pour qu’il participe à une audience publique, notant que Comer avait précédemment déclaré qu’il « abandonnerait tout » si Hunter le voulait. comparaître devant le panel.

Le fils du président a également fait part de ses inquiétudes quant au fait que les panels pourraient divulguer de manière sélective et mal interpréter son témoignage.

Au lieu de se présenter pour une déposition à huis clos, Hunter Biden a fait une déclaration sur la pelouse du Sénat.

“Il n’y a aucune preuve pour étayer les allégations selon lesquelles mon père était impliqué financièrement dans mon entreprise, car cela ne s’est pas produit”, avait-il déclaré à l’époque.

Bien que le GOP ait confirmé la déposition, ils n’ont pas confirmé de date qui confirmerait l’autre moitié de l’accord qu’ils ont conclu – permettant à Hunter Biden une audience publique.

“Je ne vais pas entamer des négociations”, a déclaré Jordan à The Hill.

Comer – qui, lors de l’outrage de la semaine dernière, a déclaré qu’il pouvait « garantir » une audience publique – a également refusé de donner des détails.

“Je veux dire, il a dit qu’il le voulait, donc il est, vous savez, j’ai toujours dit qu’il pouvait venir à une audience publique après la déposition”, a-t-il déclaré.

Mais le représentant Jamie Raskin (Md.), le plus haut démocrate du comité de surveillance, a déclaré qu’il craignait que les dirigeants du GOP ne revienne sur leur proposition.

« Il faut partir du principe que pour la droite MAGA, il s’agit d’art de la performance. Il ne s’agit pas d’une recherche de la vérité ou de la justice. Donc, s’ils pensent qu’une audience publique sera une bonne performance artistique et qu’elle sera bénéfique à leur politique, ils le feront. Et s’ils pensent que cela fera un boomerang contre eux et leur explosera au visage comme l’ont fait la plupart de leurs audiences, ils ne le feront pas », a déclaré Raskin.

«J’étais également là quand ils ont dit à Hunter Biden qu’il pouvait, qu’il pouvait se présenter devant le comité plénier ou qu’il pouvait faire une déposition et il a choisi le comité plénier et ils sont revenus sur cela.»

La semaine dernière, alors que les républicains se précipitaient vers un vote de la Chambre sur la détention de Hunter Biden pour outrage au Congrès, son avocat, Abbe Lowell, a déclaré que le jeune Biden serait prêt à se présenter pour une déposition si les comités de surveillance et judiciaire lui délivraient de nouvelles assignations à comparaître.

L’avocat a fait valoir que les demandes initiales n’étaient pas valides car elles avaient été émises avant que la Chambre ne vote pour autoriser son enquête de destitution, un vote qui a été soutenu par l’ensemble de la conférence du GOP.

Comer et Jordan ont d’abord hésité à répondre à cette demande, qualifiant leurs assignations à comparaître de « légales » et promettant d’aller de l’avant en détenant Biden pour outrage au Congrès. Mais quelques jours plus tard, les républicains ont abandonné leur projet de soumettre la mesure à la Chambre plénière pour un vote, et un porte-parole du comité de surveillance a déclaré que les deux partis « travaillaient pour planifier la comparution de Hunter Biden ».

Le 28 février, jour où Biden doit siéger pour une déposition à huis clos, marquera la troisième fois que le fils du président se rendra à Capitol Hill dans le cadre de l’enquête de destitution du GOP. En plus de sa déclaration publique de décembre, Biden a fait une apparition surprise lors d’une audience du comité de surveillance au début du mois, alors que les législateurs préparaient une résolution le condamnant pour outrage au Congrès.

Lowell, son avocat, a fait une déclaration dans un couloir du Capitole après que les deux hommes se soient assis dans la salle d’audience pendant quelques minutes.

“Les présidents républicains réquisitionnent aujourd’hui une résolution sans précédent pour mépriser quelqu’un qui a proposé de répondre publiquement à toutes leurs questions”, a déclaré Lowell. « La question est : de quoi ont-ils peur ?

Emily Brooks a contribué.

Mis à jour à 18h14