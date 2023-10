Hunter Biden se présente au tribunal pour des accusations liées aux armes à feu

Là moins de 100 miles de l’endroit où le Président Joe Biden occupé à ses affaires officielles mardi matin, son fils était assis dans une pièce sans fenêtre au deuxième étage du bâtiment fédéral J Caleb Boggs à Wilmington, Delaware.

Vêtu d’un costume sombre et d’une coupe de cheveux sensiblement plus courte, Chasseur Biden s’est placé entre ses avocats de la défense, sous l’œil attentif des services secrets, en attendant l’arrivée du juge Christopher Burke.

C’est le deuxième fois en moins de trois mois que M. Biden, 53 ans, s’est présenté au palais de justice pour plaider.

Le fils du président s’est penché en arrière sur sa chaise tout en discutant tranquillement avec son avocat, l’abbé Lowell, juste avant sa première comparution et sa première mise en accusation concernant ses trois accusations liées aux armes à feu.

À partir du moment où M. Biden est entré dans la salle d’audience, il a fait preuve d’une attitude calme et humble – passant devant la galerie et affichant un bref sourire doux aux journalistes avant de prendre place – même s’il faisait face à des accusations passibles d’une peine maximale de 25 ans de prison et de 750 000 dollars de prison. amendes.

C’est un rappel de la formation médiatique que M. Biden a probablement apprise grâce à des décennies passées dans une famille exposée au public.

À 10 heures du matin, le juge Burke est entré dans la salle d’audience et a commencé la première comparution et la première mise en accusation de M. Biden concernant les trois chefs d’accusation dans lesquels M. Biden est accusé d’avoir menti sur sa consommation antérieure de drogue pour obtenir une arme de poing Colt Cobra .38 en octobre 2018.

Les accusations ont été portées par les procureurs fédéraux en septembre après l’échec d’un éventuel accord de plaidoyer que M. Biden avait conclu avec le ministère de la Justice en juillet.

Le fils du président s’est présenté au même palais de justice avec l’intention de plaider coupable de deux accusations de délits fiscaux, mais le juge d’instance chargé de cette affaire a demandé à la défense et aux procureurs de séparer les accusations.

M. Biden pourrait toujours faire face à des accusations fiscales de la part du ministère de la Justice.

Hunter Biden, fils du président américain Joe Biden, quitte le bâtiment fédéral J. Caleb Boggs à Wilmington, Delaware, le 3 octobre 2023. (AFP via Getty Images)

Le juge Burke a passé en revue les accusations : falsification d’une demande fédérale d’armes à feu, mensonge à un détenteur de permis fédéral pistolet revendeur et possession d’une arme obtenue illégalement pendant 11 jours.

À chaque mention, M. Biden se redressait et se penchait en avant. De temps en temps, il mettait des lunettes pour lire un morceau de papier devant lui.

Le juge Burke a demandé à M. Biden de confirmer sa compréhension des accusations, de la peine maximale qu’elles entraînent et des conditions de libération.

« Oui, votre honneur », a déclaré M. Biden – les seuls mots qu’il a prononcés pendant toute l’audience de 30 minutes. Son inflexion et sa voix étaient imprégnées de la familiarité de celles du président Biden.

Le juge a ensuite demandé à la défense de M. Biden de soumettre son plaidoyer auquel M. Lowell a indiqué que son client plaiderait non coupable des trois accusations.

Moins de cinq minutes plus tard, l’audience était terminée.

La première comparution et la mise en accusation de mardi étaient le résultat d’une enquête de cinq ans sur les relations commerciales, les finances et la conduite personnelle de M. Biden.

Les diverses controverses associées à M. Biden sont devenues déterminantes pour la réputation au cours des dernières années. Les allégations de transactions commerciales corrompues à l’étranger et de violations fiscales, un scandale impliquant son ordinateur portable, la lutte de M. Biden contre les troubles liés à la toxicomanie et les relations amoureuses qui font sourciller ne sont que quelques-uns.

Donc, parmi toutes les accusations potentielles contre le fils du président, allégations de mensonge sur sa consommation de drogues pour obtenir une arme à feu sont perplexes.

Souvent, des crimes de cette nature ne donnent pas lieu à une inculpation comme dans le cas de M. Biden. Et la plupart du temps, ceux qui sont accusés d’avoir menti sur une demande fédérale d’armes à feu négocient des accords plutôt que de passer du temps en prison.

M. Lowell a affirmé que les accusations portées contre M. Biden étaient « une pression politique de la part du président Trump et de ses alliés MAGA pour forcer le ministère de la Justice à ignorer la loi et à s’écarter de ses politiques », après l’audience de mardi.

Les républicains ont profité de la mauvaise presse de M. Biden pour affirmer que son père est corrompu et inéligible et pour justifier une procédure de destitution qui n’a jusqu’à présent produit aucune preuve accablante.

Il pourrait également s’agir d’une tentative de détourner l’attention du principal candidat républicain à la présidentielle. Donald Trump et sa multitude de procès criminels et civils.

Le juge Burke a fixé un délai de 30 jours pour toute requête préalable au procès que l’équipe de défense de M. Biden a déclaré avoir l’intention de déposer pour faire rejeter les accusations.

Aucune date de procès n’a encore été fixée.