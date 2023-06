Hunter Biden s’apprête à plaider coupable en juillet

Le fils du président Joe Biden, Hunter, doit comparaître le mois prochain devant un tribunal fédéral, où il devrait plaider coupable à des accusations de délit fiscal, selon un dossier déposé mercredi.

La comparution initiale devant le tribunal de district américain de Wilmington, Delaware, est fixée à 10 h HE le 26 juillet, a ordonné la juge Maryellen Noreika.

La procédure judiciaire interviendra plus d’un mois après que Hunter Biden, 53 ans, a accepté de plaider coupable à deux accusations de délit de non-paiement de l’impôt fédéral sur le revenu et a conclu un accord distinct lié à une accusation d’arme à feu.

L’avocat de Biden et les procureurs fédéraux avaient tous deux demandé de regrouper les questions fiscales et d’armes à feu en une seule comparution devant le tribunal.

NBC News a rapporté mardi que le procureur américain du Delaware, David Weiss, avait accepté de recommander que Biden reçoive une peine de probation pour les délits fiscaux.

Biden, qui a été ouvert sur ses luttes contre la toxicomanie, a également accepté de conclure un soi-disant accord de déjudiciarisation avant le procès dans le cadre d’une accusation fédérale de possession d’une arme à feu par une personne qui est un utilisateur ou un toxicomane de drogues illégales. Les accords de déjudiciarisation peuvent se terminer par le rejet des accusations criminelles s’ils sont menés à bien.

Christopher Clark, l’avocat du fils du président, a déclaré mardi qu’avec l’accord de plaidoyer et l’accord de déjudiciarisation, « je crois comprendre que l’enquête de cinq ans sur Hunter est résolue ».

Clark n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur l’ordonnance du juge fixant l’audience.

Dans un Apparence MSNBC Mardi, Clark a déclaré qu’il s’attendait à ce que Hunter Biden soit libéré sans conditions après la procédure judiciaire. « Hunter se sent heureux de continuer sa vie », a déclaré Clark.

Noreika, 56 ans, a été nommée à la magistrature par le président de l’époque, Donald Trump, en 2017. Sa nomination a reçu un soutien bipartisan au Sénat, qui l’a confirmée par vote vocal en 2018.

Les informations accusant Biden de délits fiscaux indiquent qu’il n’a payé aucun impôt fédéral sur le revenu en 2017 et 2018, bien qu’il gagne plus de 1,5 million de dollars par an et qu’il doive plus de 100 000 dollars par an. Ces taxes auraient été remboursées.

L’autre information indiquait que Biden en 2018 possédait un revolver « alors qu’il savait qu’il était un utilisateur illégal et accro à une substance contrôlée ».