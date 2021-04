Écouter le récit inébranlable de Hunter Biden à CBS de ses moments les plus sombres – des jours et des nuits dans un monde étroit où l’envie de drogue lui volait la vie – m’a laissé admirer son honnêteté et son courage, mais aussi tressaillir avec les souvenirs qui se serrent obstinément dans propre histoire.

Quand j’avais à peine 20 ans, un médecin à qui j’avais pris des amphétamines et à qui je mentais fréquemment pour me faire recharger bien avant que j’aurais dû, est soudainement devenu sage avec moi. Il a refusé de renouveler la prescription, insistant à la place pour que je le laisse faire un électrocardiogramme. Après le test, il m’a informé que si je continuais à consommer de la drogue, je ne vivrais pas jusqu’à 30 ans.

Mon cœur ressemblait à celui d’un homme de 70 ans, dit-il. Je suis sorti de son bureau avec une seule pensée en tête: où vais-je obtenir la vitesse à laquelle je suis accro depuis que je suis adolescent? Arrêter de fumer ne m’est pas venu à l’esprit.

Il existe de nombreuses opinions sur les raisons pour lesquelles les gens deviennent dépendants aux drogues. Les médecins ont des théories; tout comme les toxicomanes.

Mais il y a un fil conducteur, je pense, qui traverse l’histoire de tout le monde – le monde semble plus facile à gérer quand on est défoncé.

J’avais 16 ans quand j’ai découvert les amphétamines, et je me souviens avoir senti que je pouvais maintenant gérer un monde qui m’effrayait à chaque tournant. Tant que mon cœur battait la chamade, tant que j’étais accéléré, la peur ne pouvait pas trouver son chemin. J’étais invincible. J’étais plus intelligent. Je pourrais parler vite et être plus alerte que quiconque.

Le fait que tout cela soit un mensonge s’insinue parfois. Il chuchote à travers les ténèbres qui est votre compagnon constant; il hurle du ciel. La seule chose qui fait taire la vérité sur vos délires est plus de drogues.