L’interview de Hunter Biden avec CBS This Morning diffusée lundi

Hunter Biden a déclaré qu’il fumait du crack « 24 heures sur 24 » et buvait un litre de vodka chaque jour au plus bas de sa toxicomanie qui, selon lui, découle de la mort de sa mère et de sa sœur quand il avait deux ans.

Le fils du président a discuté de sa toxicomanie avec CBS This Morning dans le cadre d’une longue interview en deux parties pour promouvoir son nouveau mémoire, Beautiful Things. La partie la plus récente de l’interview a été diffusée lundi matin.

Il a également parlé de sa liaison controversée avec la veuve de son défunt frère Beau, Hallie, et de la façon dont les deux hommes pensaient que leur amour et leur chagrin partagés le « ramèneraient » mais que cela « n’a pas fonctionné ».

Hunter, 51 ans, a également décrit avoir rencontré sa femme actuelle, Melissa, et l’épouser dans les sept jours suivant leur premier rendez-vous. Il dit qu’elle est un «miracle» et qu’elle lui a sauvé la vie.

Il affirme avoir été sobre pendant sept ans, de 2008 à 2015, après avoir lutté toute sa vie contre la toxicomanie et l’alcoolisme. La mort de son frère Beau en 2015, dit-il, l’a renvoyé à la dépendance.

Tout cela vient d’un sentiment non résolu de « ne pas s’intégrer », a-t-il déclaré, qu’il pense être dû au traumatisme de la perte de sa mère, Neilia, et de sa sœur Naomi, dans un accident de voiture alors qu’il avait deux ans en 1972. Hunter et Beau tous les deux a survécu à l’accident.

«Je suis plus convaincu maintenant que le traumatisme en est au centre. Je ne sais pas pourquoi j’ai eu tant de mal à admettre cela. De nombreuses recherches suggèrent que les toxicomanes qui souffrent de toxicomanie souffrent de traumatismes.

«Beau et moi n’avons jamais pleuré la perte de notre mère et de notre sœur. On parlait de ma maman tout le temps, mais l’accident non. L’obscurité dont je sais que mon père a souffert n’est pas quelque chose dont nous avons parlé que bien plus tard. C’est pourquoi je ne veux pas admettre … nous aurions probablement dû. Je pense qu’ils essayaient de nous protéger », a-t-il déclaré.

En tant que jeune adulte, il a déclaré qu’il était entré dans une période qui était un « flou de débauche complète ».

«Boire un litre de vodka par jour par vous-même est absolument complètement débilitant … fumer du crack 24 heures sur 24, boire des quantités incroyablement mortelles d’alcool», a-t-il déclaré.

Photos de Hunter découvertes sur l’ordinateur portable remis l’année dernière dans un magasin de réparation d’ordinateurs du Delaware. Il dit qu’il était tellement accro à la drogue et à l’alcool à l’époque qu’il ne sait pas si l’ordinateur portable est le sien.

Il a déclaré que devenir la risée de la campagne Trump et la responsabilité de la campagne de son père n’avaient rien fait pour arrêter sa dépendance.

« Cela n’a pas changé mon comportement – j’avais encore besoin de me défoncer, de me cacher et de combler ce trou », a-t-il déclaré.

L’année dernière, son père et sa belle-mère, Jill, ont organisé une intervention. Jill a prétendu que Joe était désespéré de le voir, a-t-il dit, et l’a appelé à la maison familiale à Wilmington.

«Ma mère a dit que je lui manquais,« papa a vraiment besoin de toi ». J’entre et il y a mes trois filles, ma nièce et mon neveu, ma mère et mon père et deux conseillers d’un centre de réadaptation où je suis allé auparavant. J’ai regardé et dit pas une chance. J’ai explosé. J’ai littéralement commencé à courir dans l’allée.

Dans un extrait de l’interview précédemment taquiné, Hunter a déclaré que Joe l’avait poursuivi, l’avait pris dans ses bras et l’avait supplié de rester.

Hunter n’avait que deux ans lorsque sa mère Neilia et sa petite sœur Naomi sont décédées dans un accident de voiture en 1972. On le voit, à l’extrême gauche, avec sa famille. L’accident s’est produit plus tard cette année

Hunter avec sa sœur Ashley et son frère Beau en 2012. Il dit que le couple n’a jamais fait face au chagrin et au traumatisme de la perte de leur mère et de leur sœur.

Hunter et la veuve de son frère Hallie ont eu une liaison de deux ans après la mort de Beau. Beau et Hallie sont représentés, à gauche, en 2010

Dans l’interview, Hunter a également parlé de sa relation controversée avec la veuve de son frère Beau, Hallie. Le couple est sorti ensemble pendant deux ans, après la rupture du mariage de Hunter avec sa femme Kathleen.

Cela s’est terminé à peu près au même moment où il a rencontré Melissa, sa femme actuelle, et après avoir imprégné une strip-teaseuse dans l’Arkansas, avec qui il a maintenant un bébé.

Hunter a qualifié sa femme actuelle Melissa, qu’il a épousée sept jours après sa rencontre, de « miracle »

« Nous avions tous les deux vécu la perte la plus incroyablement douloureuse et c’était par amour. Je pensais que peut-être que cet amour ramènerait mon frère. Cela n’a pas fonctionné », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait parlé à ses enfants de la relation avec Hallie, il a répondu: « C’était difficile. C’était vraiment dur.

«Le plus dur à réparer était envers mon frère. Je lui ai promis que tout irait bien », a-t-il déclaré.

Il a rencontré Melissa lors d’un rendez-vous à l’aveugle et l’a épousée sept jours plus tard. Il a dit qu’il lui avait dit en moins d’une heure qu’il était accro au crack et qu’elle y avait mis un terme.

«Je lui ai dit une heure plus tard, je suis accro au crack. Elle a bien dit que ça se termine maintenant. Je savais que c’était ma dernière chance », a-t-il déclaré.

Ils ont maintenant un bébé, Beau Biden Jr.

Hunter a déclaré qu’il était tellement accro à la drogue qu’il ne « gardait pas un œil sur ses possessions » comme l’ordinateur portable qui avait été remis à un magasin de réparation d’ordinateurs à Wilmington, dans le Delaware, l’année dernière et contenait des photos incriminantes de lui ivre et défoncé.

Il contenait également des courriels entre lui et un homme d’affaires ukrainien suggérant que Joe avait rencontré l’homme d’affaires lorsqu’il était vice-président.

«Vous n’avez pas besoin de l’ordinateur portable, vous avez un livre, tout est dans le livre – la réponse sérieuse est que je ne sais pas si je me souviens. Que quelqu’un ait ou non mon ordinateur portable, le mien a été piraté, il existe un ordinateur portable – je ne sais vraiment pas.

«Lisez le livre et vous vous rendrez compte que je n’ai pas très bien gardé un œil sur les possessions au cours des quatre dernières années environ», a-t-il déclaré.

En 2018, alors qu’il sortait avec Hallie et était accro à la drogue, Hallie a confisqué une arme qu’il avait achetée et l’a jetée dans une poubelle devant une épicerie de Wilmington.

Hunter, Melissa et leur bébé Beau Biden Jr. sont photographiés le 26 mars. Il a également un bébé avec la strip-teaseuse de l’Arkansas Lunden Roberts

Les services secrets se sont impliqués pour essayer de le récupérer, et ils ont même demandé au propriétaire du magasin d’armes où Hunter l’avait acheté l’acte qui prouvait qu’il en était propriétaire, selon Politico.

Hunter a dit que Hallie essayait de s’assurer qu’il ne se blessait pas.

«Je crains que je me blesse ou que je fasse quelque chose. Elle était juste inquiète pour moi.

«Encore une fois, la période de ma vie qui a été difficile, je ne sais pas. L’intention d’Hallie était de s’assurer que je ne faisais rien pour me blesser. Nous savions que l’arme était perdue, Hallie l’avait jetée dans une poubelle. Je lui ai dit que vous ne pouviez pas faire ça … quelqu’un était passé à la poubelle.

«C’était la fin de l’histoire. Je n’en avais aucune idée [that the Secret Service was involved] pourquoi ils seraient – je ne pense pas que ce soit vrai », a-t-il dit.

Il a ajouté qu’il coopérera « pleinement » à une enquête en cours sur ses impôts et que s’il n’a jamais rien fait de mal en siégeant au conseil d’administration de la société ukrainienne de gaz Burisma, il ne le referait pas.

Il a ajouté qu’il n’avait jamais donné à son père un «sou» de ses transactions commerciales à l’étranger et qu’il sous-estimait la mesure dans laquelle les Trump les critiqueraient.