Hunter Biden rencontrera des acheteurs d’art potentiels, alimentant les accusations de trafic d’influence – RT USA News

Hunter Biden rencontrera des acheteurs potentiels avant de vendre son art aux enchères cet automne, malgré la promesse de la Maison Blanche que les ventes seront anonymes. De nouvelles accusations de corruption ont été portées contre la famille Biden.

Hunter Biden, fils du président Joe Biden, dit qu’il a commencé à peindre tout en se remettant d’une dépendance au crack. Lorsque la nouvelle a éclaté qu’il prévoyait de vendre ces peintures lors d’une exposition à New York plus tard cette année, l’administration Biden a évité l’indignation conservatrice avec un plan alambiqué qui, selon elle, empêcherait les acheteurs d’utiliser la vente pour acheter la faveur des Bidens.





« Après un examen attentif, un système a été mis en place pour permettre à Hunter Biden d’exercer sa profession dans des conditions raisonnables », a-t-il ajouté. L’attachée de presse Jen Psaki a déclaré aux journalistes plus tôt ce mois-ci. Psaki a déclaré qu’un galeriste fixerait le prix de l’art de Hunter, que l’identité des acheteurs serait tenue secrète pour Hunter et sa famille, et que les offres supérieures au prix demandé seraient rejetées.

Pas plus. Hunter rencontrera en fait des acheteurs potentiels avant la mise en vente de ses peintures, a rapporté mercredi CBS News. La porte-parole de la Georges Berges Gallery, Robin Davis, a déclaré à CBS que Biden serait présent à deux expositions avant la vente, une à Los Angeles et une à la Georges Berges Gallery elle-même à New York.

Davis a déclaré que les participants aux spectacles seront « vérifié », la Maison Blanche a dit que « le président a établi les normes éthiques les plus élevées de toute administration dans l’histoire américaine », et une source a déclaré à CBS que « Hunter Biden ne discutera pas des achats potentiels, des prix ou de tout ce qui concerne la vente d’œuvres d’art. »





Pourtant, le public ne saura jamais de quoi Hunter et les acheteurs discutent. Ces discussions seront hors de portée du Freedom of Information Act, et l’accord annoncé par Psaki ne comprend aucun mécanisme d’application. Les Américains ordinaires, qui n’ont pas réellement vu l’accord d’éthique lui-même, sont invités à faire confiance à la Maison Blanche et aux Bidens.

Les conservateurs sont sceptiques. « Il s’avère que ces » ventes anonymes « seront anonymes pour tout le monde MAIS Hunter Biden et les acheteurs », Représentant du Colorado Ken Buck (R) tweeté. « Ça me semble assez louche. »

« On dirait une vente d’art très éthique et anonyme ! » Le sénateur de l’Arkansas Tom Cotton (R) tweeté.

« Hunter Biden rencontrera des acheteurs potentiels de son art absurdement cher et profitable à la présidence », tweeté Walter Shaub, ancien chef du Bureau de l’éthique gouvernementale sous l’administration Obama. « Bon sang. Le président a un tel angle mort sur cette question. J’espère vraiment que lui et son fils reviendront à la raison.

Quiconque défend cela devrait simplement arrêter. C’est ridicule, point. Idc ce que Trump et sa progéniture ont fait. Et soyons clairs, même s’il n’avait pas d’événements avec les enchérisseurs anonymes, tout ce qu’ils auraient à faire serait de tweeter « J’ai acheté la peinture de Hunter » et hop, ce n’est plus anonyme. https://t.co/nRsqZtzDTC – Stephen White (@sgw94) 21 juillet 2021

Hunter Biden apparaîtra donc dans ses expositions d’art à LA et à New York. S’il rencontre des acheteurs potentiels, comment leur identité sera-t-elle tenue secrète pour Biden ? POTUS ? ou la Maison Blanche ? et à quoi cela ne ressemblera-t-il pas à acheter de l’influence ? https://t.co/voczj2Tzsl – Anna Wellisz (@Anna_unbound) 22 juillet 2021

L’art de Hunter lui-même a reçu des critiques mitigées. De nombreux critiques et experts ont déclaré au New York Post que les œuvres sont « assez fort » et « irrésistible. » Cependant, le critique d’art Sebastian Smee, lauréat du prix Pulitzer, a déclaré à CNN la semaine dernière que les peintures sont « pas grand chose à voir » et « vous ne voudriez pas, à moins d’être apparenté à l’artiste, dépenser plus de 1 000 $ pour cela. » Néanmoins, les peintures du premier fils devraient se vendre jusqu’à 500 000 $ pièce.

La flagellation de l’art à ce prix ne serait pas la première fois que Hunter est généreusement récompensé pour un travail sans expérience préalable. Pendant le mandat de son père en tant que vice-président, Hunter Biden a engrangé 50 000 $ par mois au conseil d’administration d’une entreprise énergétique ukrainienne, bien qu’il n’ait jamais travaillé dans le secteur de l’énergie auparavant. Alors qu’il siégeait au conseil, il a présenté son père à un cadre de Burisma qui lui a demandé « influence. »

Hunter Biden s’est également impliqué dans des entreprises commerciales en Chine, selon des fuites de courriels, recherchant des dizaines de millions de dollars pour « présentations seules », avec 10 pour cent d’une entreprise proposée lancée à « le grand » une référence apparente à Joe Biden.

