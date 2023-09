Hunter Biden poursuit Rudy Giuliani pour un ordinateur portable notoire

Chasseur Biden poursuit l’ancien La ville de New York maire et avocat personnel de Donald Trump Rudy Giuliani sur le fameux ordinateur portable il est parti à un Delaware atelier de réparation d’ordinateurs.

Dans un nouveau procès, déposé mardi matin devant le tribunal de district américain de Californie, le président Joe BidenLe fils de M. Giuliani a poursuivi M. Giuliani et son ancien avocat, Robert Costello, pour dommages et intérêts pour violations présumées de fraude informatique et d’accès aux données sur l’ordinateur portable, ce qui est devenu tristement célèbre pour les attaques de droite contre Hunter et son père.

La poursuite accuse M. Giuliani et M. Costello d’être « parmi ceux qui ont été les principaux responsables de ce qui a été décrit comme « l’anéantissement total » de la vie privée numérique du plaignant. Ils font également partie de ceux qui ont été les principaux responsables de « l’anéantissement total » des données du plaignant ».

« Au cours des derniers mois, voire des années, les accusés ont consacré une quantité extraordinaire de temps et d’énergie à rechercher, pirater, falsifier, manipuler, copier, diffuser et, de manière générale, être obsédés par les données qui leur ont été fournies et qui ont été prises ou volées. provenant des appareils ou des plates-formes de stockage du demandeur, y compris ce que les défendeurs prétendent avoir obtenu à partir du prétendu ordinateur « ordinateur portable » du demandeur », affirme la poursuite.

Outre M. Giuliani et M. Costello, deux des sociétés du premier, Giuliani Partners, Giuliani Group et Giuliani Security & Safety, sont également citées comme défendeurs.

En octobre 2020 – un mois avant l’élection présidentielle – des rapports ont commencé à faire surface sur le contenu d’un ordinateur portable que Hunter Biden avait déposé dans un magasin de réparation d’ordinateurs du Delaware et qu’il n’avait jamais réussi à récupérer.

Le disque dur a malheureusement atterri entre les mains de M. Giuliani – un proche allié et avocat personnel de M. Trump, devenu une figure clé dans les allégations de fraude électorale de l’ancien président après sa défaite face à M. Biden.

Plusieurs photos, emails et fichiers ont alors été divulgués aux médias.

Dans le procès, Hunter accuse M. Giuliani et M. Costello d’avoir illégalement piraté ses données personnelles, puis d’en avoir falsifié et modifié certaines.

Il affirme que ses données « ont été manipulées, altérées et endommagées avant d’être copiées et envoyées » aux accusés et que les propres « piratages illégaux et falsifications » de M. Giuliani et de M. Costello ont entraîné d’autres altérations et dommages aux données à un degré qui est actuellement atteint. inconnu » pour Hunter.

Le nouveau procès intervient alors que Hunter s’est défendu contre les attaques de la droite et a intenté une série de poursuites ces dernières semaines.

Plus tôt ce mois-ci, Hunter a intenté une action en justice contre l’ancien assistant de l’administration Trump à la Maison Blanche, Garrett Ziegler, au sujet de l’ordinateur portable.

Il a également poursuivi l’IRS pour avoir divulgué illégalement ses informations fiscales privées après que deux lanceurs d’alerte de l’IRS lui aient fourni des informations.

Plus tôt ce mois-ci, Hunter a été accusé de trois crimes liés aux armes à feu à la suite d’une enquête fédérale de longue durée.

Il est accusé d’avoir menti sur un formulaire lorsqu’il a acheté une arme à feu en octobre 2018.

À l’époque, il luttait contre la toxicomanie ; il est illégal d’acheter une arme à feu en prenant de la drogue.

Les accusations ont été portées après qu’il ait conclu un accord de plaidoyer avec le ministère de la Justice en juin – avant que celui-ci ne s’effondre devant un juge.

Aux termes de l’accord, Hunter Biden avait accepté de plaider coupable de deux délits fiscaux pour ne pas avoir payé ses impôts à temps en 2017 et 2018.

En échange, les procureurs ne l’accuseraient pas de violation de possession d’armes à feu.

Le juge a refusé d’accepter la portée de l’accord de plaidoyer et l’accord – qui a été qualifié d’« accord chéri » par les critiques de M. Biden – s’est effondré, ouvrant la voie à une inculpation pénale en trois parties pour Hunter.

Au-delà de l’affaire fédérale des armes à feu, Hunter fait également l’objet d’une enquête pour ses impôts et ses relations commerciales.