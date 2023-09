Hunter Biden poursuit l’IRS pour divulgations fiscales après le témoignage d’un agent – ​​Twin Cities

Hunter Biden a poursuivi l’Internal Revenue Service lundi, alléguant que deux agents qui prétendaient être intervenus dans l’affaire contre lui avaient partagé à tort ses informations fiscales personnelles dans un contexte d’escalade des luttes juridiques et politiques à l’approche des élections de 2024.

La poursuite indique que les agents « ont ciblé et cherché à embarrasser M. Biden ». Biden affirme que la protection fédérale des lanceurs d’alerte recherchée par les agents n’inclut pas le partage d’informations confidentielles lors d’entretiens avec la presse et de témoignages devant le Congrès.

Cette poursuite intervient alors qu’une enquête de longue durée sur Hunter Biden continue de se dérouler dans un contexte politiquement marqué, y compris une enquête de destitution visant son père, le président Joe Biden.

Hunter Biden a été inculpé il y a quelques jours pour des accusations fédérales en matière d’armes à feu, alléguant qu’il avait menti sur sa consommation de drogue pour acheter et posséder une arme à feu en octobre 2018. Ses avocats de la défense ont indiqué qu’ils prévoyaient de lutter contre les accusations. L’affaire pourrait être en bonne voie vers un éventuel procès aux enjeux élevés à l’approche des élections de 2024.

La nouvelle poursuite civile déposée à Washington allègue que les divulgations inappropriées comprenaient les années fiscales spécifiques faisant l’objet d’une enquête, des déductions et des allégations de responsabilité. Bien que la poursuite ne remette pas en question l’enquête elle-même, elle vise à « forcer le respect des lois fédérales en matière fiscale et de confidentialité » et à arrêter la propagation des « allégations non fondées » et de la « divulgation illégale » de ses informations fiscales.

L’agent spécial de surveillance de l’IRS, Greg Shapley, et un deuxième agent, Joe Ziegler, ont affirmé qu’il y avait une tendance à des « étapes d’enquête lentes » sur Hunter Biden lors de son témoignage devant le Congrès. Tous deux ont nié les motivations politiques. Ils ont allégué que le procureur supervisant l’enquête, l’avocat américain du Delaware, David Weiss, n’avait pas la pleine autorité pour porter des accusations dans d’autres juridictions.

Wiess, qui a été initialement nommé par l’ancien président Donald Trump et a continué à superviser l’enquête Hunter Biden, a nié qu’il n’avait pas le pouvoir de porter plainte. Le procureur général Merrick Garland a également déclaré que Weiss avait « une autorité complète ».

Pourtant, Wiess a demandé et obtenu le statut d’avocat spécial le mois dernier, lui donnant un large pouvoir pour enquêter et rendre compte de ses conclusions.

Hunter Biden devait plaider coupable à des accusations de délit pour avoir omis de payer ses impôts à temps dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec les procureurs qui comprenait également un accord sur l’accusation d’arme à feu. Cet accord a toutefois implosé devant le tribunal après qu’un juge ait soulevé des questions à son sujet. Les Républicains avaient décrié l’accord de plaidoyer, le qualifiant d’« accord chéri ».

L’IRS et les avocats des deux hommes n’ont pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires.