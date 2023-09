Hunter Biden poursuit l’IRS pour divulgation d’informations fiscales

Hunter Biden a déposé une plainte lundi accusant les agents de l’IRS d’avoir partagé publiquement « à plusieurs reprises et intentionnellement » ses informations privées sur sa déclaration de revenus alors qu’ils enquêtaient sur lui.

Ces agents « ont ciblé et cherché à embarrasser M. Biden » en divulguant aux médias des informations confidentielles sur ses affaires fiscales privées, a affirmé le fils du président dans le communiqué. poursuite civile devant un tribunal fédéral à Washington, DC

Biden souhaite qu’un tribunal déclare que l’IRS a révélé illégalement ses affaires fiscales et lui accorde 1 000 $ de dommages et intérêts pour chaque divulgation non autorisée.

Le procès intervient quelques jours après que Biden, 53 ans, a été inculpé de trois chefs d’accusation criminels liés à sa possession d’une arme de poing.

Biden était sur le point de conclure un accord de plaidoyer avec les procureurs pour des accusations de délit selon lesquelles il n’avait pas payé d’impôts fédéraux sur plus de 1,5 million de dollars par an en 2017 et 2018, ainsi qu’un accord distinct de déjudiciarisation avant le procès lié à l’affaire des armes à feu. Mais tout cet arrangement s’est effondré lors d’une audience dramatique en juillet.