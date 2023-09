Hunter Biden poursuit l’IRS, affirmant qu’il a partagé illégalement ses informations fiscales

Chasseur Biden a poursuivi le IRSarguant que l’agence gouvernementale a illégalement divulgué ses informations fiscales privées.

Le fils du président affirme également que l’administration fiscale n’a pas réussi à protéger ses dossiers privés.

Le jeune M. Biden réclame tous les dossiers liés à la divulgation d’informations fiscales, ainsi que 1 000 dollars pour toute divulgation inappropriée et les frais juridiques, en plus d’autres demandes.

Le un procès a été déposé devant un tribunal fédéral à Washington DC. Il ne désigne pas les deux lanceurs d’alerte de l’IRS comme accusés, mais il se concentre sur les informations partagées par les agents – Gary Shapley et Joseph Ziegler – ainsi que par leurs avocats lors de témoignages au Congrès, d’entretiens et de déclarations publiques.

« Malgré les avertissements clairs du Congrès selon lesquels il leur était interdit de divulguer le contenu de leur témoignage au public dans un autre forum, les témoignages de M. Shapley et M. Ziegler n’ont fait qu’enhardir leur campagne médiatique contre M. Biden », note le dossier juridique.

Depuis leur témoignage à la Chambre en juillet, les agents « sont devenus des invités réguliers dans les médias nationaux et ont fait de nouvelles allégations et déclarations publiques concernant les informations confidentielles de la déclaration de revenus de M. Biden qui n’étaient pas auparavant incluses dans leurs transcriptions » devant ce comité, selon le dossier. .

« Le procès concerne la décision des employés de l’IRS, de leurs représentants et d’autres personnes de ne pas respecter leurs obligations et de divulguer et de diffuser publiquement et de manière répétée et intentionnelle les informations protégées de la déclaration de revenus de M. Biden en dehors des exceptions de divulgation prévues par la loi », ajoute le dossier.

Le statut de « lanceur d’alerte » des agents « ne peut pas et ne les protège pas de leur conduite fautive consistant à effectuer des divulgations publiques non autorisées qui ne sont pas autorisées par le processus de dénonciation », selon les avocats de M. Biden.

Le dossier juridique affirme que M. Shapley et M. Ziegler ont fait plus que vérifier l’enquête sur M. Biden – qu’ils ont partagé des réclamations spécifiques contre l’homme de 53 ans, le montant des déductions qu’il avait prises et combien il devait en impôts.

Les avocats de M. Shapley ont déclaré vendredi dans un communiqué que les avocats de M. Biden avaient tenté d’amener le ministère de la Justice à prendre des mesures contre leurs clients pour avoir partagé des informations protégées par la réglementation sur les lanceurs d’alerte.

« Les lois sur la confidentialité des contribuables sont rédigées par le Congrès, et il s’est donné le pouvoir, dans ces lois, d’entendre les divulgations d’informations sur les contribuables », a déclaré vendredi un avocat de M. Shapley dans le communiqué.

Les agents ont partagé leurs allégations concernant la gestion par le ministère américain de la Justice de l’enquête Biden plus tôt cette année.

Le ministère de la Justice a déclaré en juin avoir conclu un accord avec M. Biden qui signifiait qu’il plaiderait coupable de deux délits fiscaux après avoir ne pas avoir payé ses impôts à temps en 2017 et 2018. M. Biden a également accepté un accord qui signifie qu’il ne serait pas accusé de violation de possession d’armes à feu, mais cet accord a été rompu après un examen minutieux par un juge fédéral.

Lorsque le juge a refusé de donner son feu vert à l’accord, les discussions ont pris fin entre le bureau du procureur américain David Weiss et l’équipe juridique de M. Biden. M. Weiss a alors demandé et obtenu le statut de conseiller spécial.

M. Biden était inculpé de trois accusations liées aux armes à feu jeudi et le bureau de M. Weiss a déclaré qu’ils pourraient imposer des taxes, Washington DC et la Californie étant sur la liste des juridictions possibles.

Un jour plus tôt, M. Biden a poursuivi Garrett Zieglerun responsable de la Maison Blanche de l’ère Trump, d’avoir lancé une « campagne soutenue, désarticulée et obsédée » contre la famille Biden, notamment en piratant le contenu présumé d’un ordinateur portable qui était au cœur des campagnes politiques entourant l’élection présidentielle de 2020, les enquêtes fédérales et l’élection républicaine. mené des enquêtes au Congrès.