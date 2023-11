Hunter Biden poursuit l’ancien chef d’Overstock pour diffamation

Hunter Biden poursuit Patrick Byrne, l’ancien PDG du détaillant en ligne Overstock, pour diffamation, alléguant que Byrne, un ancien allié féroce du président Trump, a fait de fausses déclarations affirmant que Biden cherchait un pot-de-vin à l’Iran.

La poursuite, déposée mercredi dans le district central de Californie, accuse Byrne de publier de fausses déclarations En juin dernier, Biden avait contacté le gouvernement iranien à l’automne 2021 et avait proposé à son père, le président Biden, de « débloquer » 8 milliards de dollars de fonds iraniens en échange de 800 millions de dollars versés sur un compte.

Byrne aurait déclaré que le jeune Biden avait déclaré au gouvernement iranien que « si vous concluez cet accord avec nous, cela lubrifiera les autres négociations qui ont récemment commencé entre nous », selon la plainte.

L’ancien PDG d’Overstock alors republié ces déclarations sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter, le 8 octobre, environ un jour après que le groupe militant Hamas a lancé une incursion sanglante en Israël qui a fait plus de 1 400 morts, selon le procès.

Les avocats de Hunter Biden ont soutenu que les messages de Byrne du 8 octobre laissaient entendre que les « actions prétendument criminelles et corrompues du fils du président avaient contribué aux attaques terroristes du Hamas » et que Biden était un « facteur important » dans les récentes violences et guerres au Moyen-Orient.

“Ces déclarations diffamatoires de Byrne ne sont pas seulement fausses ou malveillantes, elles sont complètement scandaleuses”, ont écrit les avocats de Hunter Biden. “Byrne sait que ses déclarations sont sans fondement et pourtant il les a publiées et republiées de toute façon, et il continue de propager ses mensonges à tous ceux qui veulent l’écouter, y compris ses centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux.”

Byrne a réagi à la poursuite sur les réseaux sociaux : écrire sur X, “Le procès de Hunter contre moi (mon interprétation) : ‘Maintenant que j’ai le DOJ de papa sous contrôle… Faisons taire Byrne avec un procès + un ordre de bâillon.’ Bonne chance avec ça. PS Hunter, mon premier témoin est un agent fédéral depuis 35 ans qui attestera que j’ai dit la vérité et que le FBI l’a vérifié.

Byrne a également été poursuivi par les systèmes de vote Dominion en 2021 pour des allégations selon lesquelles il aurait fait de fausses déclarations sur les élections de 2020 lorsqu’il aurait déclaré que les machines de l’entreprise avaient été manipulées pour faire basculer les votes en faveur du président Biden et contre l’ancien président Trump.

Le procès de mercredi a eu lieu le jour même où Hunter Biden et son oncle James Biden ont été assignés à comparaître par le comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre dans le cadre de l’enquête de destitution du président par le GOP de la Chambre.

Le comité de surveillance, ainsi que le comité judiciaire de la Chambre des représentants, ont passé les derniers mois à enquêter sur le temps passé par Hunter Biden au conseil d’administration d’une société énergétique ukrainienne alors que son père était vice-président. Les législateurs tentent de déterminer si le président Biden ou des membres de sa famille ont directement bénéficié financièrement des relations commerciales de Hunter avec l’étranger.

La poursuite contre Byrne marque la dernière d’une suite de poursuites intentées par Hunter Biden, dont la plupart ont entouré la controverse sur un disque dur d’ordinateur portable qui lui appartenait soi-disant, qu’il aurait laissé dans un atelier de réparation d’ordinateurs du Delaware.

Le contenu de l’ordinateur portable a fait l’objet d’une attention particulière après la publication d’un article du New York Post en octobre 2020 sur des courriels détaillant de prétendues réunions entre le président Biden, qui était alors vice-président, le fils du président et des dirigeants d’entreprises ukrainiens.

En septembre dernier, Hunter a poursuivi Rudy Giuliani pour « annihilation totale » de sa vie privée et de ses données numériques en lien avec l’implication de l’ancien maire dans la diffusion d’informations qui, selon lui, provenaient de l’ordinateur portable de Biden.

Quelques semaines seulement avant ce procès, Hunter avait poursuivi en justice l’ancien assistant de l’administration Trump, Garrett Ziegler, pour son rôle présumé dans la distribution de courriels privés embarrassants et de photos provenant d’un ordinateur portable que Ziegler prétendait appartenir au fils du président.

En mars, Hunter Biden a poursuivi le propriétaire d’un atelier de réparation d’ordinateurs qui, selon lui, avait distribué le contenu d’un ordinateur portable qu’il avait laissé dans son atelier du Delaware.