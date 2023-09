Hunter Biden poursuit l’ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani, pour ordinateur portable

Hunter Biden mardi poursuivi l’ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani, ses sociétés et un autre avocat pour des violations présumées de fraude informatique et d’accès aux données liées à un ordinateur portable que Biden aurait laissé dans un atelier de réparation du Delaware.

« Les accusés font partie de ceux qui ont été les principaux responsables de ce qui a été décrit comme » l’anéantissement total « de la vie privée numérique du plaignant », indique le procès de Biden devant le tribunal fédéral de Los Angeles.

« Ils font également partie de ceux qui sont les principaux responsables de ‘l’anéantissement total’ des données du plaignant. »

Biden, le fils du président Joe Biden, est depuis 2020 la cible d’attaques de Giuliani, de l’ancien président Donald Trump, de membres républicains du Congrès et de médias conservateurs concernant le contenu présumé de cet ordinateur.

Giuliani a livré des informations prétendument glanées sur l’ordinateur portable de Biden au New York Post, un journal de droite, en octobre 2020, un mois avant l’élection entre Trump et Joe Biden.

Le Post a ensuite publié un article basé sur ces données, suggérant que le président Biden aurait pu assister à une réunion avec un représentant d’une entreprise ukrainienne qui employait Hunter.

Les affirmations selon lesquelles le président Biden aurait été impliqué dans les relations commerciales prétendument corrompues de son fils, qui reposent en partie sur des informations provenant de l’ordinateur portable, font l’objet d’une enquête de destitution du président démocrate menée par des comités de la Chambre dirigés par le Parti républicain.

Le procès de Hunter Biden devant le tribunal fédéral de Los Angeles nomme également comme accusé Robert Costello, avocat et ancien procureur fédéral qui représentait auparavant Giuliani.

La poursuite indique : « Au cours des derniers mois, voire des années, les accusés ont consacré une quantité extraordinaire de temps et d’énergie à rechercher, pirater, falsifier, manipuler, copier, diffuser et, de manière générale, être obsédés par les données qui leur ont été fournies. a été pris ou volé sur les appareils ou les plates-formes de stockage du demandeur, y compris ce que les défendeurs prétendent avoir obtenu à partir du prétendu ordinateur « ordinateur portable » du demandeur.

La poursuite indique également que les données de Biden ont été « manipulées, modifiées et endommagées » avant d’être copiées et envoyées à Giuliani et Costello.

Et il les accuse d’être impliqués dans « d’autres modifications et dommages aux données » qui sont actuellement inconnus de Biden.

Dans une note de bas de page, la poursuite indique : « Il ne s’agit pas d’un aveu du demandeur selon lequel [Delaware computer repair shop owner] John Paul Mac Isaac (ou d’autres) possédait en fait un ordinateur portable particulier contenant des données stockées électroniquement appartenant à » Biden

« Au contraire, le demandeur reconnaît simplement qu’à un moment donné, Mac Isaac a obtenu des données stockées électroniquement, dont certaines appartenaient au demandeur », poursuit la note de bas de page.

Hunter Biden a été inculpé ce mois-ci devant le tribunal fédéral du Delaware de plusieurs accusations criminelles liées à son achat et à sa possession d’une arme de poing alors qu’il était consommateur de drogues illégales. Il avait déjà été inculpé de deux chefs d’accusation pour non-paiement de l’impôt fédéral sur le revenu en 2017 et 2018.

La semaine dernière, Biden a poursuivi l’IRS pour ce qu’il prétend être la « divulgation illégale des informations confidentielles de la déclaration de revenus de M. Biden » par des agents de l’IRS qui ont révélé ces informations aux médias pour l’embarrasser.

