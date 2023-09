Hunter Biden poursuit l’allié de Trump, Rudy Giuliani, pour allégations de violation de données | Nouvelles des tribunaux

Hunter, le fils du président américain Joe Biden, a poursuivi Rudy Giuliani et un autre avocat, affirmant que les deux hommes avaient accédé et partagé à tort ses données personnelles après les avoir obtenues auprès du propriétaire d’un atelier de réparation d’ordinateurs dans l’État américain du Delaware.

Le procès de mardi est le dernier d’une nouvelle stratégie de Hunter pour riposter contre les alliés républicains de l’ancien président Donald Trump, qui ont échangé et transmis ses données privées – y compris de prétendus courriels et des images embarrassantes – dans leur effort pour discréditer son père.

Le procès accuse Giuliani et l’avocat Robert Costello d’avoir passé des années à « pirater, falsifier, manipuler, copier, diffuser et généralement être obsédés » par les données qui ont été « prises ou volées » sur les appareils ou le stockage de Hunter.

La campagne a conduit à « l’anéantissement total » de sa vie privée numérique, affirme la plainte.

Le procès affirme également que les données du jeune Biden ont été « manipulées, altérées et endommagées » avant d’être envoyées à Giuliani et Costello, et ont été encore modifiées depuis lors.

Ils ont enfreint les lois contre le piratage informatique, selon le procès, qui demande des dommages-intérêts non précisés et une ordonnance du tribunal pour restituer les données et ne plus en faire de copies.

Costello représentait Giuliani, mais a récemment intenté une action en justice contre l’ancien maire de New York, affirmant qu’il n’avait pas payé plus de 1,3 million de dollars en frais juridiques.

Un porte-parole de Giuliani n’a pas immédiatement répondu à un message de l’Associated Press (AP) sollicitant des commentaires mardi matin. Costello a refusé de commenter à l’agence de presse.

En février, il a déclaré à AP qu’une lettre des avocats de Hunter demandant une enquête du ministère de la Justice sur lui et d’autres personnes liées à l’ordinateur portable était un « document juridique frivole » qui « pue le désespoir parce qu’ils savent que le jour du jugement approche pour les Biden ».

Le procès de mardi marque le dernier tournant dans la saga des ordinateurs portables, qui a commencé avec un article du New York Post en octobre 2020 qui détaillait certains des e-mails qui, selon lui, auraient été trouvés sur l’appareil et liés aux relations commerciales de Hunter à l’étranger.

Cette année-là, Trump s’en est rapidement emparé comme enjeu de campagne lors de l’élection présidentielle américaine.

Hunter ne reconnaît pas explicitement que l’ordinateur portable laissé au magasin d’informatique lui appartenait, mais affirme qu’« au moins certaines » des données se trouvaient sur son iPhone ou étaient sauvegardées sur iCloud.

Un avocat spécial du ministère de la Justice mène également séparément une enquête sur les impôts de Hunter et a déposé des accusations de possession d’armes à feu contre lui, et il envisage de plaider non coupable. Il a également été accusé de délits fiscaux.

Les républicains de la Chambre des représentants, quant à eux, ont continué à enquêter sur tous les aspects des relations commerciales de Hunter et ont cherché à les lier à son père dans le cadre d’une enquête de destitution contre le président Biden. Une audience jeudi devrait détailler à nouveau certaines de leurs affirmations.

Pendant ce temps, après être resté silencieux alors que les images sont diffusées à travers le pays, Hunter a changé de tactique et ses alliés ont signalé que d’autres choses étaient à venir.

Au cours des derniers mois, le jeune Biden a poursuivi en justice un ancien assistant de Trump pour son rôle présumé dans la publication de courriels et d’images embarrassantes.

Hunter a également intenté une action en justice plus tôt ce mois-ci contre l’agence fiscale américaine, l’Internal Revenue Service (IRS), affirmant que ses données personnelles avaient été partagées à tort par deux agents qui ont témoigné en tant que lanceurs d’alerte dans le cadre d’une enquête menée par les républicains de la Chambre des représentants sur ses relations commerciales.

Le fils du président américain a également demandé une enquête sur Giuliani et Costello, ainsi que sur le propriétaire d’un atelier de réparation d’ordinateurs de Wilmington, qui a déclaré que Hunter avait déposé un ordinateur portable dans son magasin en avril 2019 et n’était jamais revenu le récupérer.

Giuliani a fourni l’information à un journaliste du New York Post, qui a été le premier à écrire sur l’ordinateur portable, a déclaré l’avocat de Hunter dans une lettre demandant une enquête fédérale.