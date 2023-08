Hunter Biden pourrait être jugé en tant qu’avocat spécial américain nommé

Hunter Biden pourrait être jugé pour des accusations criminelles.

L’avocat spécial des États-Unis dans l’affaire, David Weiss, a déclaré que les pourparlers sur un éventuel accord de plaidoyer étaient dans une impasse.

En juillet, Hunter Biden a plaidé non coupable d’avoir omis de payer des impôts sur plus de 1,5 million de dollars de revenus en 2017 et 2018 alors qu’il devait plus de 100 000 dollars.

Le fils du président Joe Biden, Hunter Biden, pourrait être jugé pour des accusations criminelles après que les pourparlers sur un éventuel accord de plaidoyer soient dans l’impasse, a déclaré vendredi le nouveau conseiller spécial américain dans l’affaire, David Weiss.

Quelques instants plus tôt, le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a élevé Weiss, le procureur fédéral chargé de l’affaire, au statut d’avocat spécial, ce qui lui donnerait une autorité supplémentaire pour poursuivre son enquête.

Les républicains du Congrès ont menacé d’ouvrir une enquête de destitution sur des allégations non prouvées selon lesquelles Biden aurait bénéficié des entreprises commerciales de son fils de 54 ans.

Weiss a déposé des accusations de délits fiscaux et d’armes à feu contre Hunter Biden en juin et les deux parties sont parvenues à un accord de plaidoyer proposé. Mais un juge fédéral a refusé d’accepter l’accord. Weiss a déclaré vendredi dans un dossier au tribunal que les deux parties étaient dans une impasse et qu’un procès était probable.

Hunter Biden a plaidé non coupable en juillet pour avoir omis de payer des impôts sur plus de 1,5 million de dollars de revenus en 2017 et 2018 alors qu’il devait plus de 100 000 dollars, selon les procureurs. Il n’a pas plaidé coupable dans une affaire distincte où il est accusé de posséder illégalement une arme à feu tout en consommant des drogues illégales, ce qui est un crime.

Un procès de Hunter Biden pourrait créer un spectacle sans précédent dans l’histoire des États-Unis : le fils d’un président en exercice faisant face à des accusations criminelles tandis que son père fait campagne pour sa réélection en 2024, probablement contre le républicain Donald Trump qui fait face à trois procès criminels simultanés.

Nommé par Trump

Weiss, initialement nommé à son poste de procureur américain du Delaware par Trump, a commencé à enquêter sur Hunter Biden en 2019. Il a été autorisé à rester pendant l’administration Biden. Sa nomination en tant que conseiller spécial lui donne plus d’indépendance que celle dont bénéficient habituellement les procureurs fédéraux.

Weiss a déclaré qu’il pourrait porter différentes accusations contre Hunter Biden à Washington ou en Californie, où la conduite criminelle présumée a eu lieu.

Un avocat de Hunter Biden n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Weiss produira un rapport une fois son travail terminé, a déclaré Garland, et le ministère de la Justice en rendra public autant que possible.

« La nomination de M. Weiss renforce pour le peuple américain l’engagement du département à la fois en faveur de l’indépendance et de la responsabilité dans des questions particulièrement sensibles », a déclaré Garland lors d’une conférence de presse.

Les républicains ont accusé l’aîné Biden de profiter des entreprises commerciales de son fils en Ukraine et en Chine, bien qu’ils n’aient encore produit aucune preuve d’actes répréhensibles. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré en juillet que la chambre pourrait lancer une enquête de destitution à l’automne.

La Maison Blanche a refusé de commenter. Les responsables de Biden ont précédemment rejeté les allégations républicaines comme des « théories du complot insensées » et ont déclaré que Biden n’avait pas participé aux affaires commerciales de son fils.

Hunter Biden a travaillé comme lobbyiste, avocat, consultant et banquier d’investissement et a déclaré qu’il avait lutté contre l’alcoolisme et la consommation de crack.

Les républicains ont déclaré que Weiss manquait de crédibilité pour poursuivre l’enquête.

McCarthy a dit :

Si Weiss a négocié l’accord amoureux qui n’a pas pu être approuvé, comment peut-on lui faire confiance en tant qu’avocat spécial ?

Weiss est le troisième procureur quasi indépendant nommé par Garland pour gérer des enquêtes politiquement sensibles.

L’avocat spécial Jack Smith a déposé deux poursuites pénales contre Trump – l’une l’accusant d’avoir tenté d’annuler sa défaite présidentielle de 2020 face à Biden et une seconde qui allègue qu’il a indûment emporté avec lui des documents gouvernementaux sensibles lorsqu’il a quitté la Maison Blanche et a tenté d’empêcher les responsables de les récupérer.

Un autre avocat spécial, Robert Hur, cherche à savoir si Biden a mal géré des documents classifiés après avoir quitté ses fonctions de vice-président en 2017.

Hunter Biden a été au centre de plusieurs comités républicains du Congrès.

Un ancien associé a déclaré au comité de surveillance de la Chambre que Hunter avait donné l’impression qu’il mettait l’accent sur ses liens familiaux alors qu’il faisait des affaires en Ukraine il y a près de dix ans, alors que son père était vice-président. Ce témoin, Devon Archer, a déclaré que Hunter parlait quotidiennement avec son père, mais a déclaré que les conversations n’impliquaient pas de relations commerciales.

Trump a également fréquemment mentionné le jeune Biden dans une tentative de goudronner son père alors que les deux se préparent pour une éventuelle revanche lors de l’élection présidentielle de 2024. Son porte-parole Stephen Cheung a déclaré que Weiss devrait « conclure rapidement » que Biden et son fils « devraient faire face aux conséquences requises ».

Un sondage Reuters / Ipsos de juin a révélé que la moitié des Américains, dont 75% des républicains et 33% des démocrates, pensaient que le jeune Biden avait reçu un traitement préférentiel de Weiss. Mais la plupart ont dit que cela n’affecterait pas leur vote l’année prochaine.