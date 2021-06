Hunter Biden pourrait empocher jusqu’à 1 MILLION $ par tableau en profitant du nom du président avec des œuvres d’art psychédéliques

HUNTER Biden pourrait empocher jusqu’à 1 million de dollars pour son psychédélique peintures car l’artiste potentiel profite du nom de son père.

Hunter, 51 ans, – le fils du président Joe Biden – plonge maintenant ses pieds dans le monde de l’art et prévoit une exposition privée de son travail pour les acheteurs à Los Angeles à l’automne, a-t-on appris lundi.

Hunter Biden, 51 ans, devrait gagner des millions avec ses œuvres Crédit : Eyevine

Le fils du président est devenu peintre abstrait Crédit : Instagram

L’une de ses œuvres est illustrée ici : Hunter crée des œuvres colorées de motifs géométriques, de formes ressemblant à des plantes – et même de parties du corps humain. Crédit : Instagram

Hunter a déclaré que son père « aime tout ce que je fais, et je vais donc en rester là ». Crédit : Getty – Contributeur

Artnet.com a révélé qu’il prévoyait ensuite d’organiser une exposition de ses peintures, dessins et collages à New York après ses débuts à LA.

L’artiste en plein essor Hunter crée généralement des œuvres colorées de motifs géométriques, d’arbres et même de parties du corps humain.

Son marchand d’art de Soho, Georges Berges, a déclaré à artnet que les créations de Hunter rapporteraient un joli centime avec des pièces allant de 75 000 $ à un demi-million de dollars.

Acevedo a déclaré que l’art de son client coûterait très probablement entre 25 000 et 100 000 $ s’il n’était pas Hunter Biden et il s’attend à ce qu’il gagne plus de 1 million de dollars.

Le propriétaire de l’Alexander Gallery à Manhattan, Alex Acevedo, 75 ans, a déclaré au New York Post : « Je ne suis pas du tout impressionné par l’art moderne. Mais j’ai été terrassé par ce type. »

Son marchand d’art de Soho, Georges Berges, pense que les créations de Hunter coûteront entre 75 000 et un demi-million de dollars. Crédit : Getty – Contributeur

Berges s’attend à ce que les créations de Hunter rapportent plus d’un million de dollars. Crédit : Eyevine

Un expert en art a déclaré qu’ils étaient «terrassés» par le travail de Hunter Crédit : Eyevine

« La palette était magnifique. L’espace était bien organisé. J’en achèterais deux. Et quiconque l’achète se verra garantir un profit instantané.

« C’est le fils du président. Tout le monde en voudrait un morceau. La provenance est impeccable. »

De même, le consultant en art Martin Galindo a déclaré au journal qu’il n’était « pas un fan » du travail de Hunter mais qu’il était « positif qu’il réussirait sur le marché ».

« Parce que cette industrie est très axée sur, quelle est une façon simple de dire cela – c’est comme du poids », a expliqué Galindo.

Ses œuvres d’art devraient rapporter des millions grâce au « pouvoir » présidentiel de Joe Biden Crédit : AFP

Un autre revendeur a déclaré qu’il était « positif [Hunter is] va bien faire sur le marché’ Crédit : Galerie Georges Berges

Hunter, photographié avec sa belle-mère, Flotus Jill Biden Crédit : Getty

Hunter – qui a reconnu publiquement sa bataille destructrice contre la toxicomanie et a été impliqué dans un scandale d’ordinateur portable – a déclaré à artnet que son travail créatif n’est « pas un outil que j’utilise pour pouvoir, de quelque manière que ce soit, faire face ».

Se demandant si le président Biden était un fan, Hunter a déclaré: « Mon père aime tout ce que je fais, et je vais donc en rester là. »

Il a déclaré que sa créativité « venait d’un endroit beaucoup plus profond » avant de comparer son travail à celui du peintre abstrait Mark Rothko.

« Si vous vous tenez devant un Rothko, les choses qu’il évoque vont bien au-delà de la douleur que Rothko ressentait dans sa vie personnelle à ce moment-là », a-t-il poursuivi. « Je ne peins pas à partir d’émotions ou de sentiments, qui, je pense, sont tous deux très éphémères.

«Pour moi, la peinture, c’est beaucoup plus essayer de faire émerger ce qui est, je pense, la vérité universelle.

Il a dit que sa créativité « vient d’un endroit beaucoup plus profond » Crédit : Instagram

« Je ne peins pas à partir d’émotions ou de sentiments, qui, je pense, sont tous deux très éphémères », a déclaré Hunter. Crédit : Instagram

« La vérité universelle est que tout est connecté et qu’il y a quelque chose qui va bien au-delà de nos cinq sens et qui nous relie tous. »

Une annonce et une exposition du travail du fils du président élu ont été prévues pour cette année, ont déclaré des sources à Page Six en décembre.

Il a apparemment utilisé le pool house d’une maison tentaculaire de Los Angeles comme studio d’art de fortune alors qu’il s’essaye au monde de l’art.

Hunter a expliqué comment son nouveau passe-temps a aidé à lutter contre la dépendance, déclarant au New York Times en février 2020 que la peinture « me garde littéralement sain d’esprit ».

Mon père aime tout ce que je fais, alors je vais en rester là. Chasseur Biden

« Pendant des années, je ne me qualifierais pas d’artiste. Maintenant, je me sens à l’aise de le dire », a-t-il déclaré.

Hunter crée des abstractions à l’encre soufflée sur papier à partir d’un studio dans un pool house dans les collines d’Hollywood et a déclaré au Times : « Je veux protéger cet endroit. »

« La seule chose qui me reste, c’est mon art. C’est la seule chose qu’ils ne peuvent pas m’enlever ou confondre avec quoi que ce soit d’autre », a-t-il déclaré.

Il décrit la peinture comme mettant « mon énergie vers quelque chose de positif », expliquant qu’elle « m’éloigne des gens et des endroits où je ne devrais pas être ».

Les procureurs enquêtent toujours sur les impôts et les relations commerciales internationales de Hunter alors qu’il continue de détenir sa participation de 10% dans la société d’investissement chinoise BHR Partners, une société de capital-investissement avec 2 milliards de dollars d’actifs.

Biden Sr a déclaré qu’il était convaincu que Hunter n’avait « rien fait de mal ».

À l’époque, le président avait noté que son fils avait « lutté contre des défis difficiles, y compris les attaques personnelles vicieuses de ces derniers mois, pour en sortir plus fort ».

La dernière partie de cette déclaration semble être une référence aux allégations « Ukraine, crack et sexe » précédemment publiées par le New York Post et des rapports sur ses relations commerciales en Chine.

Biden nie toute implication dans les relations commerciales de son fils.