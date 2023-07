Hunter Biden pourrait causer des problèmes pour la candidature à la réélection de Joe Biden

Taille normale du texte Taille de texte plus grande Très grande taille de texte Lorsque Hunter Biden est entré dans un dîner d’État à la Maison Blanche la semaine dernière – deux jours après avoir conclu un accord de plaidoyer litigieux qui lui permettra d’éviter la prison pour crimes fiscaux et armés – sa présence n’est pas passée inaperçue. Il était là: le fils du président, fraîchement accusé d’avoir obtenu un traitement préférentiel par le ministère fédéral de la Justice, fréquentant en toute confiance les participants à un dîner fastueux et entièrement végétarien pour le Premier ministre indien Narendra Modi. Parmi la foule de 380 personnes se trouvaient des représentants du gouvernement, des chefs d’entreprise et des célébrités : du créateur de mode Ralph Lauren à la légende du tennis Billie Jean King, en passant par le célèbre réalisateur hollywoodien M. Night Shyamalan. Mais là aussi, de l’autre côté de la salle, se trouvait le chef du ministère de la Justice lui-même, le procureur général Merrick Garland, qui a été pris entre les feux croisés des attaques républicaines contre l’intégrité de Joe Biden et les relations commerciales douteuses de son fils. Certains à la Maison Blanche ont tenté de rejeter l’apparence très médiatisée de Hunter, même si elle alimentait le récit d’un « système judiciaire à deux niveaux » avec une règle pour les démocrates et la famille Biden et une autre règle pour les républicains comme Donald Trump. Hunter Biden, à droite, s’entretient avec des invités lors d’un dîner d’État pour le Premier ministre indien Narendra Modi à la Maison Blanche. Crédit: PA « Chaque président des États-Unis a invité sa famille à un dîner d’État », a déclaré l’attachée de presse adjointe Olivia Dalton. « Ce président a aussi une famille ; il n’est pas différent.

Pour d’autres, cependant, cela est apparu comme une démonstration de défi inutile de la part d’un homme troublé et de son père farouchement loyal. Et beaucoup, même ceux du côté du président, ont admis que ce n’était pas un super look. « Son fils voulait venir, alors son fils va venir au dîner. Était-ce optiquement plus facile pour la Maison Blanche et l’équipe de communication de la Maison Blanche ? Absolument pas », a déclaré l’ancienne porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. Alors que les déboires juridiques de Hunter Biden persistaient au cours des derniers mois, les assistants du président ont dû trouver un équilibre entre la nécessité de protéger leur patron et son désir parental de protéger son fils, dont les difficultés personnelles – de la toxicomanie et des prostituées à son utilisation apparente du Le nom de famille Biden pour promouvoir ses intérêts – continue de se répandre dans la politique américaine. Beau (à gauche) et Hunter avec la première épouse de Joe et Joe (et la mère des garçons), Neilia, en 1972. Crédit: Getty Images Hunter, après tout, est le seul enfant vivant d’un président dont la vie a été marquée par la tragédie. En 1972, Biden, alors sénateur de 30 ans, a perdu sa première femme Neilia et leur fille de 15 mois Naomi lorsqu’un semi-remorque a percuté leur voiture près de leur domicile dans le Delaware. Quatre décennies plus tard, son fils aîné et le plus accompli, Beau, qui a survécu à l’accident avec Hunter, est décédé d’un cancer du cerveau. Mais, à 17 mois des élections, certains se demandent quel impact les scandales de Hunter auront sur les perspectives d’un président de 80 ans avec un taux d’approbation record au milieu d’une inquiétude généralisée concernant son âge et son aptitude à occuper ses fonctions.

Les attaques politiques se sont intensifiées récemment alors que des dénonciateurs se sont manifestés en affirmant que le ministère de la Justice, le FBI et l’Internal Revenue Service étaient intervenus dans l’enquête sur l’évasion fiscale de Hunter, qui s’est terminée la semaine dernière par l’accord de plaidoyer controversé qui lui a été accordé. Dans le cadre de l’accord, Hunter, 53 ans, bénéficiera d’une probation pour deux infractions fiscales dans lesquelles il n’a pas payé ses impôts de 2017 et 2018 à temps. Il sera également inculpé pour l’achat d’une arme de poing en 2018 pendant une période où il consommait du crack (ce qui fait de la possession d’armes à feu un crime), mais l’affaire sera traitée comme une affaire de détournement au lieu d’une poursuite. Les procureurs fédéraux enquêtent sur Hunter Biden pour d’éventuels crimes fiscaux et liés aux armes à feu depuis 2018. Crédit: PA La négociation de plaidoyer mettra effectivement fin à une enquête de cinq ans menée par le procureur américain du Delaware David Weiss, qui a été nommé par Trump pour se pencher sur l’affaire. Les tensions sur Capitol Hill ont éclaté la semaine dernière lorsque l’agent de l’IRS, Gary Shapley, s’est manifesté pour affirmer publiquement que les décisions dans l’affaire semblaient être « influencées par la politique », allant des « étapes d’enquête lentes » à la « limitation de la ligne d’interrogation des enquêteurs pour les témoins clés ». ”. Dans une allégation particulièrement explosive divulguée au Congrès, Shapley a également déclaré que l’IRS avait obtenu un message WhatsApp daté du 30 juillet 2017, de Hunter Biden à Henry Zhao – un responsable du Parti communiste chinois et directeur général de la société Harvest Fund Management basée à Pékin. « Je suis assis ici avec mon père et nous aimerions comprendre pourquoi l’engagement pris n’a pas été tenu », aurait dit le message texte.

« Dites au directeur que j’aimerais résoudre ce problème maintenant avant que cela ne devienne incontrôlable, et cela signifie maintenant ce soir. Et, Z, si je reçois un appel ou un SMS de quelqu’un d’autre que toi, Zhang ou le président, je m’assurerai qu’entre l’homme assis à côté de moi et chaque personne qu’il connaît et ma capacité à tenir pour toujours un rancune, que vous regretterez de ne pas suivre ma direction. Chargement « Je suis assis ici en attendant l’appel avec mon père. » Le texte de WhatsApp était politiquement sensible car il alimentait la théorie encore à prouver du républicain : que la famille Biden est un foyer de corruption, du népotisme aux accords amoureux, en passant par le trafic d’influence. Selon un témoignage du Congrès publié ces dernières semaines, Zhao aidait Hunter et ses associés – dont le frère du président, James Biden – à poursuivre leurs activités avec un conglomérat énergétique chinois. Shapley, qui a supervisé l’enquête Hunter Biden, a également déclaré qu’un compte bancaire lié au fils du président avait reçu 5 millions de dollars (7,5 millions de dollars) en août 2017, peu de temps après les SMS menaçants. À cette fin, le message WhatsApp ne ressemblait pas seulement à un shakedown – c’était sans doute l’indication la plus claire à ce jour que Hunter Biden a directement tiré parti de l’influence politique de son père dans le but d’obtenir des avantages financiers d’hommes d’affaires étrangers. Et bien qu’il n’ait pas été prouvé que Biden était dans la salle à l’époque, cela soulève des questions pertinentes : le président a-t-il été impliqué dans certaines de ces affaires shonky ? Dans quelle mesure est-il au courant des entreprises commerciales de son fils, bien qu’il ait insisté sur le fait que c’était un sujet dont ils n’avaient jamais discuté? Et ces révélations en cours affecteront-elles la fortune politique du président l’année prochaine ?

Sur ce dernier, l’analyste politique vétéran Larry Sabato, ne le pense pas. En tant que fondateur de La boule de cristal de Sabato, un bulletin politique en ligne qui prédit les résultats des élections américaines, ses derniers chiffres montrent que la compétition sera serrée. Il s’attend à ce que les démocrates commencent la campagne avec un petit avantage – y compris dans quatre États du champ de bataille qu’il considère actuellement comme des « coups au sort » : l’Arizona, la Géorgie, le Wisconsin et le Nevada. Mais alors que Sabato dit que Biden a « une multitude de faiblesses, comme une cote d’approbation dans les années 40 et une inquiétude généralisée quant à son âge et sa capacité à faire le travail », il ne croit pas que les scandales de son fils façonneront sa vie politique. fortune. La fille de Donald Trump, Ivanka, et son mari Jared Kushner. Crédit: PA Il note également la manière dont la famille Trump a utilisé l’influence de l’ancien président pour promouvoir ses propres intérêts personnels et professionnels : Ivanka Trump, par exemple, est devenue la « principale conseillère » de son père alors qu’il servait au bureau ovale, tandis que son mari , Jared Kusher, était profondément impliqué dans la politique étrangère de l’administration au Moyen-Orient au Moyen-Orient, tentant de négocier la paix dans la région alors que sa famille était impliquée dans des transactions commerciales lucratives dans la région. « Cela donnera aux républicains un autre sujet sur lequel attaquer Biden, mais cela n’influencera pas les votes », a déclaré Sabato, fondateur et directeur du Center for Politics de l’Université de Virginie. « J’ai vu cela tellement de fois : les votes ont-ils été influencés parce que les gens ont porté diverses accusations contre certains des enfants ou des beaux-parents de Trump ? Les gens lisent à ce sujet, ils sont vaguement intéressés, mais en cette ère de guerres politiques et culturelles qui divisent, les votes sont décidés sur la base de questions allant de l’avortement à l’économie. Tout le reste n’est que musique de fond. De retour à Washington, la musique continue de jouer. La stratégie de la Maison Blanche a jusqu’à présent consisté à essayer de ne pas commenter les questions relatives au fils du président – ​​une tactique que même d’anciens spin-doctors comme Psaki admettent devoir être recalibrée à mesure que la campagne se réchauffe pour s’appuyer davantage sur le « contraste des valeurs ». » entre Biden et Trump.