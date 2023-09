Hunter Biden plaidera non coupable des accusations liées aux armes à feu et souhaite une mise en accusation virtuelle

Hunter Biden plaidera non coupable des accusations de crime d’armes à feu qui lui sont portées, selon un dossier déposé mardi par ses avocats, qui ont également fait valoir que le fils du président ne devrait pas avoir à comparaître en personne pour sa mise en accusation.

L’avocat Abbe Lowell a déclaré dans le dossier que Biden « plaiderait non coupable, et il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas prononcer ces deux mots par vidéoconférence ».

« Nous demandons respectueusement à la Cour de tenir la comparution initiale de M. Biden dans cette affaire par vidéoconférence », a déclaré Lowell, ajoutant que son client « ne cherchait aucun traitement spécial en faisant cette demande ».

Il a déclaré que Biden voulait « minimiser un fardeau inutile sur les ressources gouvernementales et les perturbations au palais de justice et dans les zones du centre-ville lorsqu’une personne protégée par les services secrets traverse le pays en avion et doit ensuite être transportée vers et depuis un centre-ville ».

Biden vit en Californie et la mise en accusation devrait avoir lieu dans un palais de justice fédéral à Wilmington. La date de la mise en accusation n’a pas encore été fixée.

Le dépôt du dossier intervient après que le juge d’instance américain Christopher J. Burke a révélé dans une ordonnance lundi soir que Biden souhaitait comparaître virtuellement à l’audience et que les procureurs s’opposaient à la demande.

L’ordre ne précisait pas quand la comparution pourrait avoir lieu. Burke a demandé aux avocats de Biden de présenter leur demande par écrit mardi et a demandé au gouvernement de répondre par écrit d’ici mercredi.

Dans son dossier, Lowell a déclaré que « l’opposition du gouvernement à cette demande de bon sens est déroutante car M. Biden ne demande pas de traitement spécial avec cette demande, car des individus sans les considérations supplémentaires décrites ici font régulièrement de telles apparitions par vidéo ».

Un porte-parole du conseiller spécial David Weiss n’a pas répondu à une demande de commentaires mardi.

Biden a été inculpé jeudi par un grand jury devant un tribunal fédéral du Delaware pour trois chefs d’accusation liés à la possession d’une arme à feu tout en consommant des stupéfiants.

Deux des chefs d’accusation accusent Biden d’avoir faussement indiqué sur un formulaire mandaté par le gouvernement fédéral qu’il ne consommait pas de drogues illégales lorsqu’il a acheté un revolver Colt Cobra dans le Delaware en octobre 2018. L’acte d’accusation indique que Biden a certifié « qu’il n’était pas un utilisateur illégal de drogues ». , et accro à tout stimulant, stupéfiant et toute autre substance contrôlée, alors qu’en fait, comme il le savait, cette déclaration était fausse et fictive.

Le troisième chef d’accusation allègue qu’il possédait une arme à feu alors qu’il consommait un stupéfiant.

Biden a été initialement accusé d’une seule violation d’arme à feu en juillet dans le cadre d’un accord de plaidoyer qui a échoué le mois dernier. Un dossier conjoint avec les procureurs dans l’affaire initiale, qui ne peut pas être utilisé dans l’affaire actuelle, indique que Biden a possédé l’arme pendant 11 jours à un moment où « il achetait et consommait régulièrement du crack ». L’arme a ensuite été « jetée dans une poubelle à l’extérieur d’un supermarché à Greenville, dans le Delaware », indique le dossier.

Aux termes de l’accord de plaidoyer désormais annulé, Biden aurait plaidé coupable à deux accusations fiscales de délit en échange de la recommandation des procureurs d’une peine de probation. Dans un accord distinct connu sous le nom d’accord de déjudiciarisation, l’accusation de crime d’arme à feu aurait été abandonnée dans deux ans si Biden restait à l’écart des ennuis.

Lowell a déclaré la semaine dernière qu’il prévoyait de lutter contre les nouvelles accusations liées aux armes à feu, notamment en arguant qu’elles ne sont pas constitutionnelles.

« Nous pensons que ces accusations sont exclues par l’accord conclu entre les procureurs et M. Biden, les récentes décisions de plusieurs tribunaux fédéraux selon lesquelles cette loi est inconstitutionnelle et les faits selon lesquels il n’a pas violé cette loi, et nous prévoyons de démontrer tout cela. au tribunal », a déclaré Lowell.

Deux des chefs d’accusation du nouveau chef d’accusation sont passibles d’une peine de prison maximale de 10 ans, tandis que le troisième est passible d’une peine maximale de cinq ans. Chaque chef d’accusation est également passible d’une amende maximale de 250 000 $.