Hunter Biden plaidera non coupable des accusations liées aux armes à feu

Le fils du président américain Joe Biden, Hunter, plaidera non coupable de trois accusations criminelles liées à un achat d’armes à feu qu’il a effectué en 2018, a annoncé son avocat.

Dans une lettre adressée au juge, l’avocat Abbe Lowell a confirmé le plaidoyer prévu tout en demandant que la comparution initiale devant le tribunal ait lieu à distance.

M. Biden a été inculpé la semaine dernière pour possession d’une arme à feu alors qu’il était un consommateur de drogues illégales et pour avoir menti pour l’acheter.

S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 25 ans de prison.

L’homme de 53 ans « renoncera à la lecture de l’acte d’accusation, qui ne compte que quelques pages et pourrait facilement être lu lors d’une vidéoconférence », a écrit M. Lowell dans le dossier judiciaire de deux pages mardi.

L’avocat a ajouté que la demande d’une audience vidéo ne signifiait pas que le fils du président « recherchait un traitement spécial ».

Au lieu de cela, a-t-il déclaré, cela « minimiserait une charge inutile sur les ressources gouvernementales et les perturbations au palais de justice et dans les zones du centre-ville » de la part des services secrets accompagnant M. Biden.

L’équipe juridique de M. Biden avait initialement demandé à son client de comparaître à distance la semaine dernière. Les procureurs se sont opposés à la demande.

Le juge d’instance Christopher Burke, dans une ordonnance du tribunal lundi soir, a demandé que la demande soit faite par écrit d’ici mardi, avec une réponse des procureurs attendue d’ici mercredi.

Les accusations portées contre M. Biden remontent à octobre 2018, alors qu’il était aux prises avec une dépendance au crack après la perte de son frère Beau à cause d’un cancer du cerveau.

Il aurait acheté un revolver Colt Cobra sur un coup de tête en octobre 2018, environ deux mois après avoir effectué un autre séjour en cure de désintoxication.

Mais M. Biden aurait menti sur le formulaire fédéral de demande d’arme à feu en affirmant qu’il ne consommait pas de drogues illégales à l’époque, pour lequel il fait désormais face à deux chefs d’accusation passibles de peines pouvant aller jusqu’à 10 ans chacun.

Un troisième chef d’accusation concerne la possession de l’arme à feu alors qu’il était consommateur de drogue et est passible d’une peine de prison maximale pouvant aller jusqu’à cinq ans.

L’arme a été trouvée dans le véhicule de M. Biden par la veuve de son défunt frère, Hallie, qui l’a jetée dans une poubelle derrière une épicerie de peur qu’il ne l’utilise pour se blesser.

La police du Delaware et les agents des services secrets poursuivaient leur enquête, l’arme manquante étant retournée à l’armurerie quelques jours plus tard par un homme pêchant dans les poubelles à la recherche d’articles recyclables.

En juin, un accord de plaidoyer conclu entre les procureurs et l’équipe juridique de M. Biden sur les accusations liées aux armes à feu et aux taxes a échoué après qu’un autre juge a soulevé des objections, soulignant que l’accord était « inhabituel ».

Aux termes de cet accord, M. Biden aurait été contraint d’admettre la possession illégale d’une arme à feu et d’accepter un traitement et une surveillance liés à la toxicomanie pour éviter une accusation de crime et un emprisonnement potentiel.

Il aurait également plaidé coupable à deux chefs de délits pour ne pas avoir payé ses impôts à temps en 2017 et 2018.

Les analystes juridiques ont toutefois déclaré que le fondement des accusations d’armes à feu contre M. Biden ferait probablement l’objet d’une contestation constitutionnelle.

M. Biden est un primo-délinquant qui possédait l’arme depuis moins de deux semaines et ne l’a jamais utilisée. Peu de personnes correspondant à ce profil font face à de telles accusations, sans parler d’une peine de prison.

L’équipe juridique défendant M. Biden a fait valoir qu’il s’agissait d’accusations politiquement entachées.

Lundi, les avocats de la défense ont poursuivi l’Internal Revenue Service, alléguant des divulgations illégales des informations fiscales de M. Biden.

Le procès vise deux agents fiscaux qui ont témoigné devant le Congrès américain plus tôt cette année que M. Biden avait bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre d’une enquête sur ses prétendues violations fiscales.

Bien qu’il n’occupe aucun poste au sein de l’administration, le jeune M. Biden est devenu un paratonnerre politique pour la Maison Blanche.

Les Républicains du Congrès ont ouvert la semaine dernière une enquête de destitution contre le président suite aux allégations selon lesquelles son fils aurait colporté son influence auprès de partenaires commerciaux étrangers pendant les années Obama.

La commission de surveillance de la Chambre des représentants tiendra sa première audition sur cette question le 28 septembre.