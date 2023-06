Hunter Biden plaidera coupable dans un accord qui évitera probablement de passer derrière les barreaux dans une affaire de taxes et d’armes à feu

WASHINGTON (AP) – Le fils du président Joe Biden, Hunter, plaidera coupable d’infractions fiscales fédérales et évitera des poursuites pour une accusation d’arme à feu distincte dans le cadre d’un accord avec le ministère de la Justice qui lui fera probablement gagner du temps derrière les barreaux.

Hunter Biden, 52 ans, plaidera coupable aux délits fiscaux dans le cadre d’un accord rendu public mardi. L’accord lui évitera également des poursuites pour possession illégale d’une arme à feu en tant que toxicomane, tant qu’il respecte les conditions fixées par les procureurs. Il est quelque peu inhabituel de résoudre une affaire pénale fédérale en même temps que des accusations sont déposées devant le tribunal, mais ce n’est pas totalement inconnu.

L’accord met fin à une enquête de longue date du ministère de la Justice sur le deuxième fils de Biden, qui a reconnu lutter contre la dépendance à la suite du décès en 2015 de son frère Beau Biden. Cela évite également un procès qui aurait généré des jours ou des semaines de gros titres distrayants pour une Maison Blanche qui a énergiquement cherché à garder ses distances avec le ministère de la Justice.

Bien qu’il oblige le jeune Biden à admettre sa culpabilité, l’accord est étroitement axé sur les violations fiscales et les armes plutôt que sur quelque chose de plus large ou lié au président démocrate. Néanmoins, l’ancien président Donald Trump et d’autres républicains continueront probablement d’essayer d’utiliser l’affaire pour braquer les projecteurs peu flatteurs sur Joe Biden et ses relations d’affaires familiales et pour soulever des questions sur l’indépendance du ministère de la Justice de Biden.

Trump, dans un message sur sa plate-forme de médias sociaux, a comparé l’accord Hunter Biden à un « simple contravention », ajoutant : « Notre système est CASSÉ ! »

Le bureau de l’avocat de la Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que la présidente et la première dame Jill Biden « aiment leur fils et le soutiennent alors qu’il continue à reconstruire sa vie ».

Deux personnes familières avec l’enquête ont déclaré que le ministère de la Justice recommanderait une probation pour les charges fiscales, ce qui signifie que Hunter Biden ne fera pas face à une peine derrière les barreaux. Mais la décision d’accepter n’importe quel accord appartient au juge. Les personnes n’étaient pas autorisées à parler publiquement et ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

L’accusation d’arme à feu indique que Hunter Biden a possédé une arme de poing, une spéciale Colt Cobra 38, pendant 11 jours en octobre 2018 alors qu’il savait qu’il était un consommateur de drogue. Le chef d’accusation est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison, mais le ministère de la Justice a déclaré que Hunter Biden était parvenu à un accord avant le procès. Cela signifie probablement que tant qu’il adhère aux termes de l’accord, l’affaire sera effacée de son dossier.

Christopher Clark, un avocat de Hunter Biden, a déclaré dans un communiqué qu’il croyait comprendre que l’enquête de cinq ans était maintenant résolue.

« Je sais que Hunter pense qu’il est important d’assumer la responsabilité de ces erreurs qu’il a commises au cours d’une période de troubles et de dépendance dans sa vie », a déclaré Clark. « Il a hâte de poursuivre son rétablissement et d’aller de l’avant. »

L’accord intervient alors que le ministère de la Justice poursuit peut-être l’affaire la plus importante de son histoire contre Trump, le premier ancien président à faire face à des accusations criminelles fédérales. La résolution de l’affaire Hunter Biden intervient quelques jours seulement après qu’un acte d’accusation de 37 chefs d’accusation a été prononcé contre l’ancien Trump pour mauvaise gestion de documents classifiés sur son domaine en Floride, une autre affaire aux implications politiques encore plus dramatiques.

Cette mise en accusation avait déjà suscité une vague de critiques de la part des républicains, des accusations de «politisation» du ministère de la Justice et un nouveau crescendo de questions sur les relations commerciales de Hunter Biden. Pendant ce temps, les républicains du Congrès continuent de mener leurs propres enquêtes sur presque toutes les facettes des relations commerciales de Hunter Biden, y compris l’examen des paiements étrangers et d’autres aspects de ses finances.

Les républicains ont qualifié mardi les accusations fédérales d’un autre exemple de « système judiciaire à deux niveaux ».

Le représentant James Comer, président républicain du comité de surveillance de la Chambre, a déclaré que le jeune Biden « s’en tire avec une tape sur le poignet », malgré les enquêtes en cours au Congrès qui, selon eux, montrent – mais n’ont pas encore fourni de preuves – un modèle de corruption au sein des liens financiers de la famille.

« Ces accusations contre Hunter Biden et l’accord de plaidoyer amoureux n’ont aucun impact sur l’enquête du comité de surveillance », a-t-il déclaré mardi dans un communiqué.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré que les accusations de Trump provenaient d’un avocat spécial qu’il avait nommé spécifiquement pour que l’enquête reste indépendante. Les accusations de Hunter Biden, quant à elles, ont été déposées par l’avocat américain du Delaware, nommé par Trump, David Weiss.

L’enquête du ministère de la Justice sur le fils du président a été rendue publique en décembre 2020, un mois après les élections de 2020, lorsque Hunter Biden a révélé qu’il avait reçu une citation à comparaître dans le cadre de l’examen par le ministère de ses impôts. L’assignation à comparaître visait à obtenir des informations sur les relations commerciales du jeune Biden avec un certain nombre d’entités, dont Burisma, une société gazière ukrainienne au conseil d’administration de laquelle il siégeait.

Hunter Biden a déclaré dans un communiqué à l’époque qu’il était « confiant qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec l’aide de conseillers fiscaux professionnels ».

Depuis lors, un grand jury fédéral du Delaware a entendu des témoignages concernant ses impôts et ses transactions commerciales à l’étranger, y compris les paiements et les revenus qu’il a reçus lorsqu’il était au conseil d’administration de Burisma.

Les responsables du ministère de la Justice, conformément au protocole, ont généralement évité de discuter de l’état de l’enquête en public, et la Maison Blanche a assidûment évité toute question à ce sujet. Pourtant, il y a eu des rappels périodiques de son activité.

En février 2021, par exemple, le département a demandé la démission des avocats américains de l’ère Trump, mais a tenu à noter qu’il laissait Weiss en place afin d’assurer la continuité de l’enquête.

Et lors d’une audience au Congrès en août dernier, le directeur du FBI, Christopher Wray, a confirmé que l’enquête restait active hors du bureau extérieur du bureau à Baltimore et a déclaré que c’était une question que « je m’attends à ce que nos gens poursuivent de manière agressive ».

Garland s’est engagé à ne pas interférer dans l’enquête lors d’une autre audience en mars. Un agent spécial anonyme de l’IRS, cependant, a par la suite allégué une mauvaise gestion de l’enquête dans une lettre au Congrès dans laquelle il demandait la protection des lanceurs d’alerte.

Le jeune Biden a rejoint le conseil d’administration de Burisma en 2014, à peu près au moment où son père, alors vice-président de Barack Obama, aidait à mener la politique étrangère de l’administration Obama avec l’Ukraine. Trump et ses alliés soutiennent depuis longtemps, sans preuves, que le travail de Hunter Biden en Ukraine a influencé les politiques de l’administration Obama envers la nation d’Europe de l’Est.

Les républicains du Sénat ont déclaré dans un rapport de 2020 que la nomination pouvait avoir posé un conflit d’intérêts, mais n’ont pas fourni de preuve que des politiques étaient directement affectées par le travail de Hunter Biden.

Des années avant que l’affaire ne soit portée, Hunter Biden est apparu comme un personnage central dans la première affaire de destitution contre Trump, qui, dans le but apparent de renforcer sa propre candidature à la réélection, avait demandé au président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, lors d’un appel téléphonique, d’annoncer une enquête sur le jeune Biden.

Les républicains ont ensuite cherché à faire des relations commerciales de Hunter Biden en Ukraine un problème majeur lors de l’élection présidentielle de 2020.

En octobre de la même année, le New York Post a rapporté qu’il avait reçu de l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, une copie du disque dur d’un ordinateur portable que Hunter Biden avait déposé 18 mois plus tôt dans un atelier de réparation d’ordinateurs du Delaware et qu’il n’avait jamais récupéré.

L’histoire a été accueillie avec scepticisme en raison de questions sur les origines de l’ordinateur portable, y compris l’implication de Giuliani, et parce que de hauts responsables de l’administration Trump avaient déjà averti que la Russie s’efforçait de dénigrer Joe Biden avant les élections de novembre. Aucune preuve n’a émergé depuis de connexions russes à l’ordinateur portable ou aux e-mails, et plusieurs organes de presse ont déclaré avoir étayé de nombreux e-mails sur l’appareil.

Hunter Biden a ensuite demandé au ministère de la Justice dans une lettre de son avocat d’enquêter sur les alliés de Trump qui avaient accédé et diffusé des données personnelles à partir de l’ordinateur portable.

Lindsay Whitehurst, Associated Press