Hunter Biden plaidera coupable aux accusations fédérales dans le cadre d’un accord de plaidoyer – en direct

09h51 HAE Hunter Biden plaidera coupable d’infractions mineures dans le cadre d’un accord de plaidoyer

Biden plaidera coupable de crimes fédéraux dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec le ministère de la Justice pour résoudre les crimes fiscaux et les armes à feu.

Biden, 53 ans, était chargé avec possession illégale d’une arme à feu en 2018 après avoir menti sur sa consommation de drogue lorsqu’il a acheté une arme à feu.

Biden a également été accusé d’avoir omis de déclarer et de payer des impôts en 2017 et 2018, qui sont des délits et des accusations assez mineures.

Des documents du ministère de la Justice confirment que Biden conclura un accord de déjudiciarisation avant le procès pour l’infraction liée aux armes à feu.

Mais la Maison Blanche se prépare à toute retombée politique potentielle liée aux accusations portées contre Hunter Biden depuis début mai, alors que les avocats représentant Biden ont rencontré les principaux procureurs fédéraux du Delaware en avril.

Dépôts du ministère de la Justice décrivant les accusations portées contre Hunter Biden Photographie : Pacer