Hunter Biden plaidera coupable à des accusations d’impôts criminels fédéraux

Hunter Biden arrive à la base de la Garde nationale aérienne de Hancock Field après avoir débarqué d’Air Force One avec son père, le président américain Joe Biden, à Syracuse, New York, États-Unis, le 4 février 2023.

Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, a accepté de plaider coupable à deux crimes fédéraux de non-paiement volontaire de l’impôt fédéral sur le revenu, a révélé mardi un dossier judiciaire.

Hunter Biden a également accepté de conclure un soi-disant accord de déjudiciarisation avant le procès dans le cadre d’une accusation de possession d’une arme à feu par une personne qui est un utilisateur ou un toxicomane de drogues illégales, selon le dossier déposé auprès du tribunal de district américain du Delaware. En règle générale, de tels accords prévoient le rejet de l’accusation pénale correspondante si un accusé respecte les conditions de l’accord pendant une période déterminée.

NBC News, citant deux sources familières avec l’accord de plaidoyer de Hunter, a déclaré que le procureur américain du Delaware, David Weiss, avait accepté de recommander à un juge que Hunter reçoive une peine de probation pour les délits fiscaux.

Weiss a été nommé à son poste par le président de l’époque, Donald Trump, et a été autorisé à rester à ce poste après l’élection de Joe Biden pour poursuivre ce qui avait été une enquête en cours sur le fils de Biden.

Hunter Biden, qui a lutté pendant des années contre la toxicomanie, a payé en 2022 des impôts fédéraux sur le revenu qu’il n’avait pas payé auparavant pour 2017 et 2018.

Chris Clark, l’avocat de la défense pénale de Hunter, a déclaré dans un communiqué: « Avec l’annonce de deux accords entre mon client, Hunter Biden, et le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Delaware, je crois comprendre que l’enquête de cinq ans dans Hunter est résolu. »

« Hunter assumera la responsabilité de deux cas de délit de non-déclaration de paiements d’impôts à l’échéance conformément à un accord de plaidoyer », a déclaré Clark.

« Une accusation d’arme à feu, qui fera l’objet d’un accord de déjudiciarisation avant le procès et ne fera pas l’objet d’un accord de plaidoyer, sera également déposée par le gouvernement », a-t-il déclaré. « Je sais que Hunter pense qu’il est important d’assumer la responsabilité de ces erreurs qu’il a commises pendant une période de troubles et de dépendance dans sa vie. Il a hâte de poursuivre son rétablissement et d’aller de l’avant. »

