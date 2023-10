Hunter Biden plaide non coupable de trois accusations fédérales concernant les armes à feu déposées après l’échec de son accord de plaidoyer

WILMINGTON, Del. (AP) – Hunter Biden a plaidé non coupable mardi de trois accusations fédérales relatives aux armes à feu qui ont émergé après l’implosion de son accord précédent, plaçant l’affaire sur la voie d’un éventuel procès en 2024 alors que son père fait campagne pour sa réélection.

Le fils du président Joe Biden a été accusé d’avoir menti sur sa consommation de drogue en octobre 2018 sur un formulaire d’achat d’une arme à feu qu’il a conservée pendant environ 11 jours. Il risque jusqu’à 25 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Lorsque le juge d’instance Christopher Burke lui a demandé s’il comprenait les accusations portées contre lui, Biden a répondu : « Oui, Votre Honneur ».

Son avocat, l’abbé Lowell, a déclaré devant le tribunal qu’il prévoyait de déposer une requête pour rejeter les accusations, contestant leur constitutionnalité.

« M. Biden plaide non coupable des trois chefs d’accusation retenus contre lui », a déclaré Lowell au juge.

Hunter Biden a reconnu avoir souffert d’une dépendance au crack au cours de cette période en 2018, mais ses avocats ont déclaré qu’il n’avait pas enfreint la loi. Les accusations liées aux armes à feu comme celles-ci sont rares, et une cour d’appel a estimé que l’interdiction faite aux toxicomanes de détenir des armes viole le deuxième amendement en vertu des nouvelles normes de la Cour suprême.

Mardi, le juge a noté que Hunter Biden avait subi des tests de dépistage de drogue à plusieurs reprises et qu’il était négatif.

Les avocats de Hunter Biden suggèrent que les procureurs ont cédé aux pressions des républicains, qui ont insisté sur le fait que le fils du président démocrate avait obtenu un accord de faveur, et que les accusations étaient le résultat de pressions politiques.

Plus tôt cet été, Hunter Biden a accepté de plaider coupable de délits fiscaux et aurait également évité des poursuites pour armes à feu s’il était resté à l’écart des ennuis pendant deux ans. C’était le point culminant d’une enquête de plusieurs années menée par les procureurs fédéraux sur les relations commerciales du fils du président, et l’accord aurait supprimé les poursuites pénales et aurait épargné aux Bidens des semaines de gros titres à l’approche des élections.

L’accord a échoué après que le juge qui était censé signer l’accord a soulevé une série de questions sur l’accord.

Aujourd’hui, un avocat spécial a été nommé pour s’occuper de l’affaire, et il ne semble pas y avoir de fin facile en vue. Hunter Biden a été inculpé des trois accusations liées aux armes à feu, et aucune nouvelle accusation fiscale n’a encore été déposée – mais le procureur spécial a indiqué que ces accusations pourraient être portées à Washington ou en Californie, où vit Hunter Biden.

Les avocats de la défense ont fait valoir qu’il restait protégé par une disposition d’immunité qui faisait partie de l’accord de plaidoyer annulé, mais les procureurs supervisés par l’avocat spécial David Weiss ne sont pas d’accord. Weiss est également procureur américain pour le Delaware et a été initialement nommé par Trump.

Lowell a déclaré mardi qu’il prévoyait de déposer « un certain nombre de requêtes », y compris une pression pour rejeter l’affaire sur la base d’un accord d’immunité dans l’accord de plaidoyer désormais abandonné et de la constitutionnalité de la loi interdisant aux utilisateurs de drogue de détenir des armes.

Lowell a également déclaré que la défense envisageait de demander une audition des preuves.

Au Congrès, les républicains de la Chambre des représentants cherchent à lier les relations de Hunter Biden à celles de son père par le biais d’une enquête de destitution. Les républicains enquêtent sur Hunter Biden depuis des années, depuis que son père était vice-président de Barack Obama. Même si des questions ont été soulevées quant à l’éthique entourant les affaires internationales de la famille Biden, aucune preuve n’est apparue jusqu’à présent pour prouver que Joe Biden, dans son mandat actuel ou précédent, a abusé de son rôle ou accepté des pots-de-vin.

Les querelles juridiques risquent de se prolonger jusqu’en 2024, les républicains étant désireux de détourner l’attention des multiples inculpations pénales à l’encontre du favori principal du Parti républicain, Donald Trump, dont les procès pourraient se dérouler au même moment.

Après être resté silencieux pendant des années, Hunter Biden a adopté une position juridique plus agressive ces dernières semaines, entamant une série de poursuites pour la diffusion d’informations personnelles prétendument provenant de son ordinateur portable et de ses données fiscales par des agents lanceurs d’alerte de l’IRS qui ont témoigné devant le Congrès dans le cadre de l’enquête. Sonde GOP.

Hunter Biden avait demandé que l’audience de mardi se déroule à distance via vidéo, mais le juge d’instance américain Christopher Burke s’est rangé du côté des procureurs, affirmant qu’il n’y aurait pas de « traitement spécial ».

___

Le journaliste vidéo AP Tassanee Vejpongsa a contribué à ce reportage.

Lindsay Whitehurst, Claudia Lauer et Randall Chase, Associated Press