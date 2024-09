Hunter Biden plaide coupable d’évasion fiscale — RT World News

Le fils du président américain souhaiterait éviter un procès fédéral potentiellement dommageable

Les avocats du fils du président américain Joe Biden, Hunter, ont déclaré devant un tribunal fédéral qu’il était prêt à plaider coupable d’accusations d’évasion fiscale, éliminant ainsi la nécessité d’un procès.

Hunter Biden a été inculpé en décembre dernier de neuf chefs d’accusation d’évasion fiscale, alors qu’il dépensait des millions « sur un style de vie extravagant » impliquant des drogues, « escortes et petites amies » des voitures exotiques et d’autres dépenses personnelles. Il a d’abord plaidé non coupable.

« M. Biden a l’intention de changer son plaidoyer ce matin », son avocat, Abbe Lowell, l’a déclaré au juge fédéral de Los Angeles jeudi, juste au moment où la sélection du jury était sur le point de commencer.

Selon Lowell, Biden voulait plaider coupable, tout en affirmant n’avoir rien fait de mal. Les procureurs ont déclaré que c’était la première fois qu’ils entendaient cela et le tribunal a ensuite suspendu ses audiences.

Les accusations contre Biden comprennent trois crimes et six délits, notamment fraude fiscale, défaut de paiement, défaut de déclaration et dépôt d’une fausse déclaration.

Selon les procureurs, le fils du président en exercice « a participé à un stratagème de quatre ans visant à ne pas payer au moins 1,4 million de dollars d’impôts fédéraux auto-évalués qu’il devait pour les années fiscales 2016 à 2019 », dépenses « des millions de dollars pour un style de vie extravagant plutôt que de payer ses impôts. »















Durant cette période, Biden a siégé aux conseils d’administration de la société énergétique ukrainienne Burisma et de la société chinoise CEFC China Energy Co Ltd. Il risque jusqu’à 17 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Biden a été reconnu coupable de port d’armes dans l’État du Delaware et pourrait être condamné à une peine allant jusqu’à 25 ans de prison lors d’une audience prévue en novembre, après l’élection présidentielle. Il a été reconnu coupable d’avoir menti sur un formulaire fédéral d’achat d’armes à feu concernant sa dépendance à la cocaïne.

Le mois dernier, les procureurs fédéraux ont présenté de nouvelles preuves selon lesquelles Hunter Biden aurait travaillé comme lobbyiste pour un homme d’affaires roumain, sans s’être enregistré auprès du gouvernement fédéral. Ils n’ont toutefois pas étendu les accusations aux violations de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers (Foreign Agents Registration Act, FARA).

Fin juillet, Joe Biden a abandonné la course à la présidence et a soutenu la candidature de l’actuelle vice-présidente Kamala Harris. Biden aurait subi la pression des démocrates, qui estimaient qu’il n’était pas suffisamment en forme physiquement et mentalement pour se présenter à la réélection, mais lui ont permis de rester à la Maison Blanche jusqu’à la fin de son mandat en janvier. Les déboires judiciaires de Hunter Biden ont également été perçus comme un handicap potentiel pour la campagne de son père.