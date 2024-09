Hunter Biden plaide coupable de manière inhabituelle dans une affaire fiscale, dans un échange de vues surprenant

Chasseur Biden Il a proposé de plaider coupable aux accusations d’impôts fédéraux, mais d’éviter d’admettre tout acte répréhensible, dans une manœuvre juridique inhabituelle de dernière minute à laquelle les procureurs fédéraux se sont rapidement opposés.

La surprise a eu lieu jeudi matin lorsque le seul fils survivant du président est entré dans un palais de justice de Los Angeles pour le début de son procès pour évasion fiscale.

Hunter Biden, 54 ans, avait auparavant plaidé non coupable. Devant le tribunal fédéral où son procès devait se dérouler, Biden a cherché à plaider coupable, un type inhabituel de plaidoyer de culpabilité dans lequel un accusé n’admet pas les allégations portées contre lui.

Les procureurs du ministère américain de la Justice présents au tribunal ont toutefois déclaré qu’ils n’accepteraient pas cette demande. Les demandes d’Alford sont généralement négociées à l’avance, car les procureurs doivent obtenir l’approbation de haut niveau avant de les accepter. Mais les procureurs présents au tribunal ont exprimé leur confusion face à la demande de Biden.

« Nous ne comprenons pas très bien ce qu’ils essaient de faire », a déclaré un procureur à Mark Scarsi, le juge chargé de l’affaire.

Il n’était pas immédiatement clair si Scarsi accepterait l’offre ou irait de l’avant avec un procès qui, à l’approche de l’élection présidentielle de novembre, pourrait révéler des détails embarrassants de la vie du jeune Biden.

Le fils du 46e président américain est accusé de ne pas avoir payé ses impôts à temps de 2016 à 2019, ainsi que de deux chefs d’accusation de fausse déclaration et d’un chef d’accusation supplémentaire d’évasion fiscale.

Hunter Biden est entré dans la salle d’audience pour la sélection du jury jeudi matin, tenant la main de sa femme, Melissa Cohen Biden, et flanqué d’agents des services secrets. Au départ, il avait plaidé non coupable des accusations liées à ses impôts de 2016 à 2019 et ses avocats avaient indiqué qu’ils soutiendraient qu’il n’avait pas agi « volontairement » ou avec l’intention d’enfreindre la loi, en partie à cause de ses luttes bien documentées contre la dépendance à l’alcool et aux drogues.

L’annonce de la défense a semblé prendre au dépourvu les procureurs et le juge au palais de justice de Los Angeles, où plus de 100 jurés potentiels étaient arrivés pour être interrogés.

Si Scarsi accepte l’offre de plaidoyer, cela éviterait un procès de plusieurs semaines qui marquerait la deuxième fois en trois mois que le jeune Biden siège dans une salle d’audience fédérale pendant qu’un jury de ses pairs est réuni pour évaluer s’il est coupable d’une série d’accusations criminelles.

Hunter Biden, 54 ans, a été reconnu coupable dans le Delaware de trois chefs d’accusation pour l’achat d’une arme de poing en 2018, car il avait écrit sur son formulaire d’achat d’armes, à tort, qu’il n’était pas un consommateur de drogues illicites. Le nouveau procès se déroule dans la ville où Biden vit depuis des années et où, selon l’accusation, il aurait acheté une arme de poing en 2018. dépensé généreusement sur « les drogues, les escortes et les petites amies, les hôtels de luxe et les propriétés de location, les voitures exotiques, les vêtements et autres objets de nature personnelle, bref, tout sauf ses impôts ».

Les accusations les plus graves concernent sa déclaration de revenus de 2018 dans laquelle, selon l’accusation, il cherchait à déduire les frais de scolarité de ses enfants et plus de 27 000 $ de pornographie en ligne comme dépenses professionnelles.

Lors des audiences préliminaires, les avocats de Biden n’ont pas fait grand-chose pour contester les preuves documentaires à l’appui du dossier de l’accusation, mais ont plutôt cherché à faire valoir que la consommation de drogue de Biden et son incapacité à déclarer correctement ses impôts année après année étaient le résultat d’une vie marquée par des traumatismes dès son plus jeune âge.

Le juge Mark Scarsi a toutefois indiqué qu’il aurait peu de patience envers les preuves présentées pour suggérer une cause spécifique de la consommation de drogue de Biden et a menacé l’avocat principal de Biden, Mark Geragos, de lourdes sanctions financières s’il tentait de présenter de telles preuves au jury.

Les accusations liées aux impôts et aux armes à feu sont passibles de peines maximales de plus de 20 ans de prison, même si les experts juridiques affirment qu’en tant que délinquant primaire, Biden sera probablement puni beaucoup moins sévèrement.

Ce fut un été tourbillonnant pour le fils troublé de Joe Biden, au cours duquel il a été reconnu coupable de crimes, s’est précipité à Washington alors que la pression s’intensifiait sur son père pour qu’il ne se présente pas à la réélection, a fait sourciller en tombant dans Réunions à la Maison Blanche – et, selon un rapport, agissant comme le « père » de son pèreportier » – alors est apparu sur scène à la convention nationale démocrate pour se prélasser dans la gloire reflétée par son père.

Maintenant que Joe Biden a abandonné ses ambitions de réélection et apporté son soutien à sa vice-présidente, Kamala Harris, les enjeux politiques du dernier procès de Hunter Biden seront moindres. Néanmoins, ses ennuis judiciaires atténueront quelque peu les plaintes constantes de Donald Trump selon lesquelles il est la cible d’une chasse aux sorcières politique et que le président a « instrumentalisé » le système judiciaire contre lui.

Après la condamnation de Hunter Biden en juin, Joe et Jill Biden ont publié une déclaration affirmant qu’ils respecteraient le processus judiciaire et n’envisageraient pas de gracier leur fils. La première dame était présente au tribunal du Delaware la plupart du temps, mais on ne sait pas si elle fera de même en Californie.