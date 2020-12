Hunter Biden n’a toujours pas cédé les 10% qu’il détient dans un fonds d’investissement chinois, bien que le président élu Joe Biden ait promis que son fils ne serait impliqué dans aucune transaction commerciale susceptible de présenter un conflit d’intérêts.

« Mon fils, ma famille ne sera impliquée dans aucune entreprise, aucune entreprise, qui est en conflit avec ou semble être un conflit, avec la distance appropriée de la présidence et du gouvernement », a promis le président élu lors d’un CNN. interview plus tôt ce mois-ci.

Le Wall Street Journal a rapporté cette semaine qu’une société enregistrée au Delaware appelée Skaneateles LLC, contrôlée par Hunter Biden, détient toujours une participation de 10% dans Bohai Harvest RST.

Hunter Biden n’a toujours pas cédé les 10% qu’il détient dans une société d’investissement dirigée par la Chine, a rapporté le Wall Street Journal

Le président élu Joe Biden a promis que Hunter Biden ne serait impliqué dans aucune transaction commerciale susceptible de présenter un conflit d’intérêts

Le journal a déclaré qu’il serait possible pour Hunter Biden de vendre sa participation dans BHR, mais ce serait compliqué car l’entreprise possède un certain nombre d’actifs non cotés et donc la valeur serait difficile à déterminer.

Fox News Channel a rapporté que Hunter Biden était en train de se décharger de sa participation.

Hunter Biden a promis en octobre 2019 qu’il ne siégerait à aucun conseil d’administration étranger si son père remportait l’élection présidentielle de 2020.

La déclaration s’est arrêtée sur la promesse de désinvestissement complet des entités étrangères.

Hunter Biden a fait la promesse à la veille de la destitution du président Donald Trump pour un projet visant à ce que le président ukrainien annonce une enquête sur Hunter et Joe Biden, tandis que l’administration Trump détenait 400 millions de dollars d’aide militaire approuvée par le Congrès.

Les relations d’affaires de Hunter Biden en Ukraine, où il siégeait au conseil d’administration de la société énergétique Burisma, ainsi qu’en Chine, avaient ouvert son père aux attaques politiques.

Une enquête du Sénat dirigé par les républicains n’a trouvé aucune preuve que Joe Biden avait influencé la politique étrangère américaine au profit de son fils.

Mais l’annonce du 9 décembre de Hunter Biden selon laquelle il faisait l’objet d’une enquête du gouvernement fédéral sur ses impôts a attiré une attention renouvelée sur ses accords avec l’étranger.

Lorsque BHR a été formé en 2013, Hunter Biden s’est joint à lui en tant que directeur non rémunéré.

BHR a été financé par la Banque de Chine, une entité publique, ainsi que par d’autres sociétés financières du gouvernement chinois.

En octobre 2017, après que son père a quitté ses fonctions, Hunter Biden est devenu actionnaire de BHR, selon des documents réglementaires en Chine que le Journal a trouvés.

Une déclaration de l’avocat de Hunter Biden l’année dernière aux journaux a déclaré qu’il « n’avait reçu aucun retour sur son investissement » dans BHR.

La transition Biden-Harris n’a pas encore répondu à la demande de commentaire de DailyMail.com.