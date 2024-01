Hunter Biden, le “frère du sucre”, affirme que la destitution de Trump a motivé son aide

Politique





L’avocat hollywoodien Kevin Morris a nié avoir violé les lois électorales fédérales en prêtant des millions de dollars à son premier fils, Hunter Biden, affirmant que son véritable motif était de protéger Hunter des enquêtes du Congrès découlant de la première destitution du président Donald Trump.

Cependant, un examen de la chronologie révèle des failles dans cette défense.

Morris a siégé jeudi pour une déposition à huis clos avec les comités de la Chambre enquêtant sur le président Biden pour corruption présumée – affirmant par la suite que le président du comité de surveillance, James Comer (R-Ky.) avait déformé son témoignage.

« Vous avez déclaré dans le communiqué de presse que «[s]Peu de temps après avoir rencontré Hunter Biden lors d’un événement de campagne de Joe Biden en 2019, Kevin Morris a commencé à payer l’impôt à payer de Hunter Biden pour protéger le candidat à la présidence de l’époque, Joe Biden, de toute responsabilité politique », a déclaré l’avocat de Morris, Bryan Sullivan. a écrit à Comer.

« Cela déforme le témoignage de M. Morris. Au contraire, M. Morris se souciait uniquement que des gens comme vous ne l’entraînent pas dans des choses comme la destitution de l’ancien président Trump, et ont commencé à aider M. Hunter Biden pour cette raison, et M. Morris a témoigné qu’il n’avait jamais pensé à la campagne du président Biden qu’il était seulement concentré sur l’aide à son client, M. Hunter Biden.

Cependant, des preuves indiquent que Morris a exprimé son intérêt pour l’aspect politique de son aide après que Trump, qui a été destitué par la Chambre des représentants fin 2019 pour avoir fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle enquête sur les relations de la famille Biden là-bas, a été acquitté par le Sénat le 5 février. , 2020.

Deux jours plus tard, le 7 février 2020 – environ deux mois après que Morris a rencontré le jeune Biden lors d’une collecte de fonds pour la campagne de son père – l’avocat a averti une équipe de comptables qu’ils devraient accélérer leur travail sur les documents fiscaux de Hunter pour éviter « un risque considérable personnellement et politiquement ».

Cet e-mail a été fourni au Congrès par l’agent chargé du dossier de l’IRS, Joseph Ziegler, un démocrate auto-identifié qui a rejoint son superviseur Gary Shapley l’année dernière en alléguant une dissimulation du ministère de la Justice pour protéger Joe et Hunter Biden d’un examen minutieux dans une enquête axée sur la fraude fiscale. blanchiment d’argent et lobbying étranger non enregistré.

Morris a accordé à Hunter au moins 5 millions de dollars de prêts depuis qu’il est devenu son ami proche, et Comer a noté jeudi que Morris avait reconnu s’être rendu à la Maison Blanche à trois reprises sous l’administration actuelle.

Sullivan a rétorqué que Morris n’avait que brièvement discuté avec Joe Biden lors de ces visites.

Les républicains notent que si Morris avait été motivé par la politique électorale, son aide à Hunter Biden aurait pu violer la limite de 3 300 $ par élection sur les dons fédéraux aux candidats.