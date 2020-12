Le ministère américain de la Justice enquête sur les finances de Hunter Biden, le fils du président élu américain Joe Biden.

L’enquête comprend l’examen de certaines de ses relations d’affaires chinoises et d’autres transactions, a déclaré une personne proche du dossier à l’Associated Press.

Hunter Biden a confirmé l’existence de l’enquête mercredi, affirmant qu’il en avait entendu parler pour la première fois la veille.

Les révélations ont remis en lumière les questions relatives à l’histoire financière de Hunter Biden, qui ont entravé la campagne réussie de son père à la Maison Blanche et ont été une cible fréquente du président Donald Trump et de ses alliés.

Ils arrivent également à un moment politiquement délicat pour le président élu, qui évalue son choix de diriger une agence qui enquête activement sur son fils.

L’enquête fiscale a été lancée en 2018, l’année avant que l’aîné Biden n’annonce sa candidature à la présidence.

«Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec l’avantage de conseillers fiscaux professionnels», a déclaré Hunter Biden dans un communiqué.

Hunter Biden a une histoire des affaires internationales et des relations commerciales dans un certain nombre de pays.

Trump et ses alliés l’ont accusé de tirer profit de ses relations politiques et ont également soulevé des accusations non fondées de corruption liées à son travail en Ukraine à l’époque où son père était vice-président et dirigeait les relations de l’administration Obama avec la nation d’Europe de l’Est.

Tard mercredi, Trump a tweeté une citation de la chroniqueuse du New York Post, Miranda Devine, affirmant que « 10% des électeurs auraient changé leur vote s’ils connaissaient Hunter Biden ».

On ne sait pas quelles entités ou transactions commerciales pourraient être liées à l’enquête, bien que la personne connaissant le sujet ait déclaré qu’au moins une partie de son attention était sur son travail passé en Chine.

Les enquêteurs fédéraux ont signifié mardi une série de citations à comparaître, dont une pour Hunter Biden, selon une autre personne proche de l’enquête.

Les enquêteurs n’ont pas contacté jusqu’à récemment en raison de la pratique du ministère de la Justice de ne pas entreprendre d’actions d’enquête ouvertes à l’approche des élections.

Biden rassemble activement son cabinet, mais n’a pas encore nommé de candidat pour diriger le ministère de la Justice. Cette personne pourrait finalement superviser l’enquête sur le fils du nouveau président si elle est toujours en cours lorsque Biden prête serment le 20 janvier.

L’équipe de transition a déclaré dans un communiqué: « Le président élu Biden est profondément fier de son fils, qui a lutté contre des défis difficiles, y compris les attaques personnelles vicieuses de ces derniers mois, pour en sortir plus fort. »

La relation de Biden avec la Chine

Un profil du New Yorker sur Hunter Biden l’année dernière a détaillé certains de ses travaux commerciaux en Chine, notamment comment il a accompagné son père lors d’un voyage en 2013 à Pékin, où il a rencontré un associé.

Il a également reconnu avoir reçu un diamant d’un magnat de l’énergie chinois intéressé par des projets de gaz naturel liquéfié.

Il minimisa l’idée que le cadeau aurait pu être destiné à affecter la politique de son père. Il a déclaré au magazine qu’il avait donné le diamant à un associé.

«Pourquoi me soudoyaient-ils? Mon père n’était pas en poste», a-t-il dit.

Hunter Biden a déjà été pris dans des controverses. Alors que son père était vice-président, Hunter a rejoint la Réserve navale et a été renvoyé après avoir été testé positif à la cocaïne dans son système, révélant plus tard une lutte d’un an contre la dépendance.

Il a également rejoint le conseil d’administration de la société énergétique ukrainienne Burisma en 2014, suscitant des inquiétudes quant aux perceptions d’un conflit d’intérêts étant donné que l’aîné Biden était profondément impliqué dans la politique américaine envers l’Ukraine.

Une enquête menée par le Sénat dirigé par les républicains n’a identifié aucune politique directement affectée par le travail de Hunter Biden.